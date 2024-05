Día 157: Baja la inflación y se demora el Pacto

“Ayer se conoció el índice de inflación de abril, fue del 8,8%, la primera cifra de un dígito desde octubre del año pasado. Indudablemente, es una buena noticia para el Gobierno que venía prometiendo que el ajuste fiscal y la reducción de la emisión monetaria iban a generar una baja inflacionaria”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles primero de mayo de 2024.

El presidente Javier Milei puede mostrar un resultado parcial contundente de su política y hasta podría esperarse que la inflación siga bajando este mes. De todas formas, es lícito preguntarnos si con el ajuste fiscal alcanza para un plan de estabilización. ¿Cómo fueron otros planes de estabilización en la historia que fueron exitosos?

Economistas como Miguel Ángel Broda y Domingo Cavallo plantean que, cuando la inflación llegue al 5% mensual, se alcanzará una meseta muy difícil de perforar ese piso, porque la inflación no sólo es un fenómeno monetario y, para arreglarla con recesión, se debería mantener a una caída económica monumental durante mucho tiempo. Sostienen además que la inflación tiene un efecto inercial, y que para perforar ese piso se requiere otro tipo de medidas heterodoxas muy lejanas a la filosofía del presidente libertario, y acuerdos entre sectores económicos y políticos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Agustín Etchebarne, economista de la Fundación Libertad, analizó el plan de Convertibilidad, destacó que “durante 10 años no hubo inflación”, y que bajó la pobreza a la mitad en los primeros años. Además, comparó el plan actual del Gobierno con los planes de "dureza fiscal" que tuvieron en Japón e Israel. “Tardaron 5 años en dominar la inflación, aunque luego de 2 años las cifras bajaron considerablemente. Una inflación del 20% o 30% para el año próximo podría considerarse como un plan exitoso", explicó para Modo Fontevecchia.

No está de más destacar que para alcanzar un 20 o 30% anual, la inflación debería ser sólo del 2% mensual.

Por su parte, Aldo Abram, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comparó la situación Argentina con la de los países vecinos que tienen inflación baja: "sus bancos centrales son independientes y priorizan darle al ciudadano una moneda estable y confiable. Para eso producen lo que la gente demanda de su moneda".

Los grandes planes de estabilización de Argentina y el mundo

El 15 de junio de 1985, mediante un discurso televisivo, Raúl Alfonsín anunció su Plan Austral. “Decidimos frenar bruscamente la inercia de la inflación”, decía el entonces presidente, y agregaba: “La congelación de precios, tarifas y salarios es un instrumento excepcional que sólo tiene sentido si se aplica una reforma de fondo. Para que la congelación no sea una ilusión administrativa de contención de la inflación, atacaremos sus causas profundas”.

El entonces ministro de Economía, Juan Sourrouille, completó el anuncio de Raúl Alfonsín anunciando la creación de una nueva moneda “estable”: "A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solamente buscaban facilitar las cuentas en un contexto de inflación alta, crearemos un signo monetario que no pierda su valor".

Es interesante remarcar que, en todos los casos en los que hubo una fuerte baja de la inflación, las medidas fueron acompañadas por un cambio de moneda. Este es un aspecto notablemente psicológico: el hecho de tener un billete nuevo no hace que tenga un valor mayor, pero tanto en el Plan Austral, como en la Convertibilidad hubo un cambio del tipo de moneda que acompañó la necesidad de efectos que van más allá del corte en la emisión para quebrar la inercia inflacionaria.

En Argentina tenemos fresco el ejemplo del gobierno de Mauricio Macri, durante el cual no se emitía moneda y se había logrado un déficit fiscal cercano al 0%. Sin embargo, la inflación se duplicó y llegó al 50% anual.

Marcos Ferrer repudió el homenaje de Milei a Menem

Los planes de estabilización macroeconómicos en el mundo giran alrededor de tres conceptos claves: inflación, tipo de cambio y consenso político. Cuándo hay uno que falla, los otros dos tienden a desalinearse.

El plan Austral tuvo un efecto inmediato en la baja de la inflación, pero luego de algunos meses se volvió a generar un rebrote inflacionario generado por la depreciación del Austral frente al dólar y la creciente conflictividad social.

El gobierno de Carlos Menem asumió en 1989, pero recién pudo controlar la inflación en 1991 con el plan de Convertibilidad, que fue presentado por Domingo Cavallo el 19 de marzo de 1991: "El austral va a ser cambiado por dólares cuando el titular de un austral se lo solicite al Banco Central a razón de 10.000 australes por dólar. Es una obligación ineludible del Banco Central mantener un respaldo en oro y divisas para al austral y así transformarla en una moneda que no se va a poder desvalorizar frente a monedas extranjeras y que será estable en términos de los precios internos de la economía", anunciaba el entonces ministro de Economía.

Domingo Cavallo durante el anuncio del Plan de Covertibilidad en 1991, que duró más de 10 años.

La paridad peso-dólar era completamente artificial y se sostuvo con un gran nivel de endeudamiento externo y divisas generadas por la privatización prácticamente por remate de las empresas públicas. Cuándo la Convertibilidad se hizo imposible, hubo una brutal devaluación de un 400% en el gobierno interino de Eduardo Duhalde, en el 2002.

Además el “uno a uno” generó que muchas PyMEs no pudiesen competir con las grandes empresas extranjeras y tuviesen que cerrar, dejando a cientos de miles de trabajadores desocupados.

Hace unos días, el ex presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, escribió un artículo en Perfil en el que aseguraba que “el problema de Argentina era la falta de exportaciones”. Si Argentina exportase mucho más, tendría el suficiente superávit comercial para generar dólares.

A diferencia de Alfonsín, Menem había generado un consenso mayoritario en la sociedad alrededor de la Convertibilidad. El problema fue que ese tipo de cambio era insostenible y generaba un tendal de caídas del sistema que terminó explotando en la crisis del 2001. Otra vez, una de los tres conceptos de lo que habíamos hablado, inflación, consenso y tipo de cambio, terminó desalineando a los otros dos.

Los ejemplos de Brasil e Israel

Ahora veamos dos ejemplos internacionales de estabilización macroeconómica exitosa. En Brasil el plan Real fue el equivalente a la Convertibilidad, pero tuvo mayor flexibilidad y no terminó en una explosión social como la del 2001 en Argentina. Pérsio Árida, economista brasileño e ideólogo del Plan Real aseguró en el año 2022 y en Periodismo Puro que “una solución similar al Plan Real puede funcionar en Argentina”.

La Convertibilidad no pudo sustentarse, el Plan Real sí porque Brasil no tuvo un problema de escasez de dólares, más allá de que también haya tenido una pequeña devaluación en 30 años y hoy el dólar equivalga a 5 reales.

Tal vez, el plan más espectacular de estabilización es el israelí, que bajó de 400% de inflación anual a 20% en cuatro meses. En una entrevista en Modo Fontevecchia, el economista israelí Manuel Trajtenberg aseguró que para terminar con la inflación hay que convencer a todos de que se puede lograr: "Algo que empeora la situación es cuando la gente cree que la inflación va a seguir y no cree que los gobiernos la puedan solucionar. Esa creencia alimenta la inflación”.

Por su parte,el historiador israelí Raanan Rein, explicaba en una entrevista en Periodismo Puro la importancia de un pacto social para enfrentar un período de hiperinflación: "cuando una sociedad está muy dividida y polarizada le cuesta conseguir un consenso acerca de cualquier política".

¿Se posterga el Pacto de Mayo?

Evidentemente, este no es un Gobierno de consenso, pero si tiene la voluntad de convocar a un escenario de acuerdo que es el Pacto de Mayo. Habría que pensar si se puede tomar la posposición del Pacto como una demostración de que el Gobierno está dispuesto a llegar a consensos o, por el contrario, lo que vemos es una falta de consensos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Guillermo Francos, ministro del Interior y el hombre que está al frente de las negociaciones, admitió la posibilidad una postergación del Pacto de Mayo en una entrevista en Radio Rivadavia, uno de los pocos medios con los que hablan los funcionarios del Gobierno. "Los senadores son los que fijan el ritmo de las sesiones y puede ser que algunos no estén proclives a sancionar la ley antes del 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante, si se sanciona bien, y si no se sanciona, veremos que hacemos con el Pacto de Mayo”, afirmó.

De todas maneras, el presidente Javier Milei se encargó de aclarar ayer que, aunque no se sancione la Ley Bases: “Las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”, al mismo tiempo que aseguró que tiene pendientes “3200 reformas más”.

Mantener la inflación en un dígito, e incluso perforar el piso del 5% mensual, es difícil y requiere consensos para ser sustentable. Veremos si Argentina logra bajar hasta esos niveles mensuales y, por otro lado, generar un aumento en los consensos para lograrlo.

ADP FM DC