Subasta millonaria de 6 camisetas que usó Messi en el Mundial de Qatar 2022

“Lo soñé tantas veces, lo quise tanto que todavía no lo puedo creer”, con esas palabras y la emoción a flor de piel, Argentina se consagraba Campeón del Mundo, de la mano de “La Pulga” y un Seleccionado que dejó su corazón por llevarle alegría a todo un país y aún más al mundo.

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario desde que Argentina y su Seleccionado albiceleste se consagrara Campeón en el Mundial de Qatar 2022, fueron subastadas seis de las camisetas que Lionel Messi vistió en los diferentes partidos del evento deportivo. Si bien la subasta logró recaudar una cifra millonaria en dólares, no alcanzó para superar el récord de Michael Jordan.

Las seis camisetas que usó el capitán de la Selección Argentina en Qatar 2022, y que formaron parte del lote, fueron subastadas en la reconocida casa Sotheby’s de Nueva York, por la magnífica suma de USD 7.803 millones. Cabe resaltar que la casaca con la que “Lio” alzó al cielo la Copa del Mundo no formó parte del remate. Tampoco la camiseta alternativa color violeta que la selección usó frente a Polonia.

Levantando el trofeo de la Copa Mundial sobre su cabeza empapada de sudor y frente a una audiencia de casi 1.500 millones de personas en todo el mundo, Messi se coronaba como una “deidad del fútbol”, enfatizó la firma a cargo del remate. En una cálida noche de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, no había comparaciones que hacer: Messi estaba solo en la cima de la montaña.

Símbolos de “triunfo y perseverancia”

En su sitio web oficial la casa de subastas destacó en la apertura del evento, que las casacas subastadas son “Un legado preservado”. Y agrega: “Esta colección de seis camisetas usadas en partidos representa el momento fundamental en la carrera de Lionel Messi y la consolidación de su legado como el más grande de todos los tiempos. En los años y décadas venideras, esta colección servirá como un recordatorio de lo que hace a Messi: la capacidad de cumplir en el escenario más grande cuando el mundo entero se detuvo para ver si él podía”.

Asimismo, destacó: “Simbolizan la culminación de una carrera llena de trabajo duro y una pasión eterna por el deporte rey. Estas camisetas servirán como recordatorio de la grandeza de Messi y de la huella indeleble que dejó en el mundo del fútbol. Usadas ​​durante la primera mitad de cada partido respectivo, son símbolos de triunfo y perseverancia.

Con el sello del “10”

Organizada por Sotheby’s, la subasta se abrió el 30 de noviembre pasado hasta que, finalmente, este jueves cerró la puja y el mejor postor se llevó el lote completo, que incluye las casacas de la Selección Argentina con el número 10 y el nombre de Messi en la espalda. Según la descripción del producto: “Juego de 6 camisetas desgastadas por el partido de la Copa Mundial de la FIFA Lionel Messi 2022. Finales, semifinales, cuartos de final, octavos de final. 2 partidos de la fase de grupos”.

Todas las casacas estuvieron en exposición gratuita al público en la sede de la casa de remates, en el Upper East Side, en Manhattan. Cada una protagonista de momentos emblemáticos, entre ellos, la derrota contra Arabia Saudita (1-2) y el triunfo ante México en la fase de grupos (2-0), también frente a partidos clave como lo fueron los encuentros decisivos ante Australia (2-1), Países Bajos (2-2 y 4-3 en penales), Croacia (3-0) y la final contra Francia (3-3 y 4-2 en penales). Todas las chaquetas llevan el número 10 y el sello Messi, que certifica la gloria y conquista argentina del título mundial.

Las camisetas no solo tienen el sello inconfundible del 10, que representa al jugador icono, también tienen en su desgaste la muestra de esos otros números que hacen único a Messi. Su protagonismo en Qatar 2022, dejó en 7 partidos, 7 goles (dos de penal), 3 asistencias, 33 disparos, 3 recuperaciones, 312 pases correctos y 44 incorrectos, 21 faltas recibidas y 20 corners.

El récord de Jordan sigue intacto

Se estimaba que la subasta de las codiciadas camisetas de la Pulga, en su camino hacia la tan ansiada gloria mundialista, superara en valor la suma de USD 10.1 millones de Michael Jordan en las Finales de la NBA ante Chicago Bulls en 1998. Con esa proyección los expertos ya hablaban de un potencial nuevo récord generado en subastas de colecciones de ropa deportiva de grandes figuras a nivel global.

No obstante, la subasta de camisetas de Messi estuvo cerca, pero no llegó a lograrlo. Por consiguiente, el récord que ostenta la colección de indumentaria deportiva más valiosa de la historia todavía lo conserva la estrella del baloncesto. De hecho, en septiembre de 2022, se subastó una camiseta por la suma millonaria que aun no pudo ser superada.

Lionel Messi

Una coleccionista se quedó con la camiseta de Jordan en la casa de subastas neoyorkina. Asimismo, fue a comienzos del año pasado cuando se remató en Londres, la camiseta que usó el ídolo de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, en el Mundial de 1986. La casaca del eterno “Pelusa” alcanzó un valor los 7 millones de libras, equivalente a un monto superior a los USD 9 millones.

Una subasta con fines benéficos

Según trascendió una parte de los USD 7.8 millones recaudados en la subasta del lote de camisetas de “La Pulga”, se destinará a poyar un proyecto benéfico para niños. Así lo anticipó Messi hace unas semanas con una publicación de la subasta en sus redes sociales.

Fue el propio jugador quien señaló: “Hoy, mis amigos de @acmomento anunciarán en @sothebys la subasta de las seis camisetas que usé durante el Mundial en Qatar, incluida mi camiseta de la final. Pueden ofertar en la web de Sotheby's del 30 de noviembre al 14 de diciembre. Una parte de la recaudación de la subasta se donará al Proyecto UNICAS, liderado por el Hospital Infantil Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona para cubrir las necesidades de niños que padecen enfermedades raras”.

“Esta es tu oportunidad de tener un pedazo de la historia del fútbol”, publicó en un posteo la casa de subastas Sotheby’s. Hoy alguien ya se quedó con su legado, una parte de la historia y la toda la emoción de millones de argentinos alrededor del mundo, impregnada en esas gloriosas camisetas. Por lo pronto, el récord de valor de una camiseta de Messi vendida en una subasta fue una casaca usada durante el partido del Barcelona contra el Real Madrid en 2017, por USD 450.000.

