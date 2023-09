Lionel Messi: "El próximo Mundial está lejos"

El comediante Migue Granados comenzó hace tan solo tres meses con su canal de streaming "OLGA". Desde sus comienzos, el programa que conduce ha crecido de manera exponencial al punto de realizarle una entrevista a Leo Messi desde Miami.

Con más de 315 mil personas mirándo en vivo, la entrevista de 40 minutos mostró un Lionel tranquilo y feliz con su presente en el Inter de Miami. “Hay gente que me sigue de toda la vida a mi, ya me conoce, se me nota mucho adentro de la cancha cuando estoy contento”.

En el comienzo de la charla, Granados le consultó sobre cómo es un día en su vida. “Nos levantamos a las 7 con los nenes, desayunamos, lo llevamos a la escuela y voy al entrenamiento”, comentó. Y siguió: “Regreso a casa a la 1, comemos con Antonela, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte.

Luego, señaló que cerca de las 3 de la tarde buscan a sus hijo del colegio "y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los 11 años y Mateo con los de 8-9. El club nos ofreció ponerlos ahí porque en otro lado iba a ser un quilombo, es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar y ya conozco”.

“A las 9 que ya están durmiendo los nenes. Ese momento es nuestro con Antonela, ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos a ver tele. Mucho celu. Boludeo bastante".

Su paso por París

Migue, con el humor que lo identifica, le pregunto sobre el popularmente cuestionado tiempo que jugó para el PSG luego de su largo paso por el Barcelona. “Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así”.

“Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde le habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”.

Para contrarrestar, Migue le cuestionó el tatuaje que se tapó en su pierna con un "blackout". “Me lo hice porque no me gustaba lo que tenía, me lo había hecho en un momento que me lo hice por hacer. Lo transformé un poco, fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Me tendría que dar otra pasada pero ya a esta altura...”

En cuanto a su forma de vestir, en ese sentido dijo que son todas decisiones suyas. Sobre los estilos que hay en el seleccionado comentó: "Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga mas o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro".

Lionel como padre

En otro momento de la entrevista, Messi señaló que se considera buen padre y que le intenta inculcar a sus hijos los valores que le enseñaron sus padres. También, hizo referencia al Barcelona, club donde hizo todas las inferiores: "Seguir la línea del club donde crecí, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

Sobre la crianza sin que sus hijos "quieran tener todo", aseguró: “No tengo ese problema. A Thiago fue el que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya".

"Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se esta definiendo, tiene 5 años”, aclaró.

En cuanto a Antonela como madre, mostró su total admiración: "Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo”.

Sin dudarlo, Migue le preguntó rápidamente sobre sus tareas en el hogar. En un principio, Lionel le comentó que el mismo hace las tostadas a la mañana para la familia. “Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

Antes de cambiar de temática, agregó que no están negados a la posibilidad de tener un hijo más. “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, subrayó.

En la previa, contó que tras grabar la nota, Antonela Roccuzzo lo empezó a seguir en su cuenta de Instagram. Sobre eso, confesó en tono de broma, le dio miedo. “Anto me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, afirmó el humorista.

Luego se refirió al look de la esposa de Lionel Messi en el día de la entrevista. “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, admitió.