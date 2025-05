Telecentro anunció una alianza con Starlink, de Elon Musk

“Estamos llevando esta conectividad a todos los rincones del país”, expresó el Ceo de Telecentro, Fernando Herrera, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). "En el pasado, cuando surgieron plataformas como Netflix y YouTube, los operadores tradicionales las vieron como amenazas, pero nosotros optamos por integrarlas", recordó, comparando la llegada de Starlink, la compañía de internet de SpaceX, dirigida por Elon Musk, con la adaptación que hizo Telecentro a nuevas tecnologías.

Telecentro acaba de anunciar una alianza con Starlink, la compañía de internet de SpaceX, dirigida por Elon Musk. ¿Cómo cambia esa alianza el mapa de los proveedores digitales de la Argentina? ¿Se podrá dar cobertura a todas las zonas del país que ahora se lanzan sin servicio de internet? ¿Y cómo se produjo esa alianza entre Starlink y Telecentro?

Como bien decís, estamos anunciando hoy esta alianza con Starlink, el proveedor de internet satelital de SpaceX, que tiene una vasta cobertura satelital, con una tecnología que viene a cambiar bastante el mapa de conectividad del mundo, al poder entregar conexiones de alta velocidad, del orden de los 200 Mbit por segundo, y latencias muy bajas, del orden de los 20 milisegundos, que son las que permiten entregar, a través de satélite, una calidad de conexión similar a la de fibra óptica.

Y esta alianza que estamos contando creemos que es muy oportuna: combinar las fortalezas que tiene Telecentro en su vasta red de fibra óptica -hoy tenemos una red que tiene más de 25.000 km de fibra desplegada, 25 data centers Tier 3 y Tier 4, que tienen la más alta disponibilidad- y combinándolo con esta tecnología de Starlink, nos proponemos llevar esta conectividad a todos los rincones del país, para acelerar el crecimiento de las empresas, para acelerar la transformación digital y para permitir innovar en modelos de negocios en donde hoy no estaba permitido, porque no llegaba la infraestructura tradicional.

Cuando vos explicás latencia, para los legos en tecnología, ¿cómo lo podríamos traducir? O sea, ¿se tiene la misma velocidad en una conexión satelital de la que se tiene en una conexión por fibra, por ejemplo?

Exactamente. Tradicionalmente, las conexiones satelitales tenían una demora en enviar y recibir la información que eran cercanas al segundo. Esto por la distancia que tenía que atravesar la información desde la Tierra hasta los satélites que estaban a 36.000 km en el espacio. La red de Starlink, que es una red de órbita baja —los satélites están mucho más cerca de la Tierra, a unos 400 km o menos— y esa demora, en ese tiempo, es muchísimo menor: 0,02 segundos. Eso permite que las comunicaciones sean de la calidad similar a la de la fibra óptica. Podés hacer videollamadas, podés implementar plataformas de control de maquinaria IoT, podés implementar cualquier uso de los que hoy estamos acostumbrados en las ciudades donde tenemos cobertura de la última tecnología, que es la fibra.

Contanos ahora cómo se produjo esa alianza. No sé si hay algún contacto con Elon Musk en particular, y dada la importancia que tiene Starlink, más en el mundo, no solamente en el mundo tecnológico, sino en el mundo político, ¿hubo algún contacto directo con él?

Nosotros empezamos a soñar esta alianza hace bastante tiempo. La verdad que estuvimos trabajando muchísimo desde hace más de un año. Alberto, nuestro fundador, empezó a buscar contactos, yo también, y en algún momento conseguimos contactarnos con una persona del equipo ejecutivo de Starlink, que le reporta directamente a Elon Musk. Indirectamente algunas conversaciones hemos mantenido, y desde ese entonces empezamos a tener muchísimas reuniones de trabajo para empezar a darle forma a esta alianza que hoy estamos anunciando.

Para compartir con la audiencia, Alberto Pierri es el fundador de Telecentro y quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante casi 11 años.

Exactamente. Alberto fundó la compañía hace 35 años, y desde aquel entonces Telecentro viene desplegando tecnología e innovando. Esto que comentabas vos, de estas innovaciones y estas transformaciones que estamos implementando en lo tecnológico, siempre empujado por la visión y el compromiso de Alberto con desarrollar una empresa que pueda entregar la última tecnología y las mejores condiciones a la mayor cantidad de usuarios posibles.

Otro tema me parece aquí crucial, desde el punto de vista de la llegada más intensiva de Starlink en la Argentina, tiene que ver con el contexto de competencia del sistema de telecomunicaciones, que es básico para el funcionamiento de la economía en cualquier país hoy en día. Que tiene que ver con la reciente puja por la compra de Telefónica, en la cual tengo entendido Telecentro hizo una oferta incluso mayor que la de Telecom, y al mismo tiempo el planteo respecto de que Starlink es una amenaza para los actuales operadores de telefonía. Me gustaría, si vos de una manera didáctica nos podés poner en contexto la relación triangular que hay entre estos: Starlink y el intento de compra de Telecom sobre Telefónica.

Nosotros hemos participado de esa licitación por la compra de Telefónica. Hicimos una oferta económicamente muy buena, estuvimos muy cerca de ganar. Bueno, lamentablemente no pudimos hacerlo, y el mapa de los operadores hoy en Argentina quedó un poco desequilibrado. Porque hoy hay una operación que se está gestando, que está esperando las aprobaciones pertinentes, pero que tiene una concentración de mercado superior al 60%. Y esto, de alguna manera, posiciona a un operador con mayor poder de capacidad respecto de los otros, que venimos también tratando de innovar y de acercar las últimas tecnologías.

Como bien dijiste, las telecomunicaciones son no solamente un catalizador, sino un habilitador del crecimiento económico. Muchos de los modelos de negocio, muchas de las actividades económicas que hoy cotidianamente hacemos, serían imposibles de ser efectuadas si no tuviésemos comunicaciones confiables.

En cuanto a Starlink siendo una amenaza para el desarrollo de las telecomunicaciones argentinas, no estaría tan de acuerdo con esa afirmación. Creo que Starlink hoy es una empresa que es de las más disruptivas, y que está trayendo innovación a una velocidad que es superior a cualquier otra empresa de telecomunicaciones en el mundo. Está permitiendo también llevar calidad de conexión confiable a rincones donde anteriormente era imposible con las tecnologías existentes. Y obviamente necesita que los operadores locales, que conocen el mercado, puedan acercar esta tecnología, conociendo el ámbito donde operan, a los diferentes segmentos de negocios, a las diferentes poblaciones. Nosotros —mirá, una historia similar es en el pasado, cuando empezaron a crecer Netflix y YouTube, y la industria de televisión por cable los veía como una amenaza— nosotros adoptamos una postura muy diferente. Nosotros fuimos de los primeros, si no fuimos los pioneros en América Latina y en Argentina también, en integrar los servicios de Netflix y de YouTube en los decodificadores de Telecentro.

Y en aquel momento nosotros contábamos una historia que era: transformamos cualquier televisor en un smart TV. Y la gente posteaba en Twitter, en aquel entonces, o en Facebook: “Gracias a Telecentro estoy mirando Netflix o YouTube en esta televisión vieja de tubo que sin esta tecnología sería imposible”. Esta función de agarrar las mejores propuestas tecnológicas, juntarlas con nuestra red y con nuestra capacidad de operar en el mercado, y democratizar el acceso, llevándolo a todos los segmentos sociales, a todos los rincones del país donde pudiéramos hacerlo, me parece que es una combinación muy potente para potenciar el crecimiento digital, el desarrollo de la educación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico.

Telecentro, siempre estas innovaciones, también ha tenido la filosofía de llevarlas a todas las diferentes partes de la red. Cuando nosotros lanzamos la tecnología, para ser los primeros también en Argentina en lanzar servicios de 1 Gbit por segundo, o 1000 Mbit por segundo, que era la velocidad más alta -esto fue en el 2018- lo hicimos posible tanto en las redes de Capital Federal, de las zonas de mayor nivel socioeconómico, como en las zonas del Gran Buenos Aires, de sectores socioeconómicos de ingresos más bajos. Siempre tuvimos esta creencia de tomar la tecnología disponible y llevarla a todos los lugares del país. Me parece que es una combinación muy potente, más que una amenaza.

Mi pregunta es: como en el caso de DirecTV, que uno veía que en los lugares alejados, donde el cable no podía llegar, había antenas de televisión por cable, gracias a que existía la tecnología satelital, pero en las zonas urbanas terminó siendo más competitiva la fibra óptica. En este caso, independientemente de Starlink, ¿permite colocar en el medio del campo, en el medio de una minera, lugares donde no llega ningún cable de fibra óptica, también en los lugares urbanos es igualmente competitiva?

Es muy similar a lo que estás comentando, Jorge. La fibra óptica, en los entornos donde la densidad urbana es media o alta, siempre va a ser más costo-efectiva. Y la fibra óptica, intrínsecamente, como medio de transmisión, tiene una capacidad prácticamente infinita de transportar datos a muy alta velocidad. Esto hace que, en los lugares donde vos tengas densidad poblacional, sea muy fácil y muy costoefectivo llevar fibra a todos los hogares. De hecho, este plan que vos comentaste, esta inversión de 400 millones de dólares que anunciamos a fines del año pasado, tiene que ver con expandir nuestra cobertura de fibra al hogar al 100 % de nuestra red. Hoy el 25 % de nuestra red es fibra óptica directa al hogar, y el resto es tecnología DOCSIS 3.1. Estamos con un plan de 400 millones de dólares, que estamos ya en el primer año y medio de ejecución, para completar esta cobertura.

Ahora, cuando te vas alejando de las zonas densamente urbanas, donde la densidad poblacional baja, el costo por hogar o el costo por cliente de la fibra óptica empieza a hacerse muy costoso. Por eso es que tenemos tanta falta de infraestructura de telecomunicaciones cuando te vas alejando de las ciudades en la República Argentina. Aquí es donde las soluciones como la tecnología satelital permiten traer una solución costoefectiva, y hoy en día, gracias a innovaciones como la de Starlink, con una tecnología que es similar en prestaciones a la de la fibra óptica.

Por último, Fernando, hoy es el Internet Day. ¿Eligieron este día para hacer la comunicación oficial de la alianza con Starlink por alguna causa en particular? ¿Y qué va a pasar en ese evento de Internet Day?

Exactamente, hoy es el Internet Day, que es un evento que celebra y organiza Cabase, la Cámara Argentina de Proveedores de Internet, y creemos que es un día muy relevante para anunciar esta alianza. Porque se habla a toda la comunidad de prestadores de internet de la Argentina, y en este evento vamos a anunciar esta alianza que comentábamos. Vamos a dar algunas charlas contando de las bondades de la unión, de las ventajas que tiene Telecentro como prestador, y la unión con Starlink y esta tecnología que comentamos. Y pretendemos que esta noticia llegue a todos los operadores de internet, llegue a las empresas y que podamos ayudar a desplegar mejor tecnología y a generar el crecimiento económico.