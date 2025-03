Teresa García: "Creo que el PRO y LLA van a terminar juntos en la provincia de Buenos Aires"

De acuerdo a la senadora de la provincia de Buenos Aires y jefa del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, la fuerza oficialista y el PRO conformarán una alianza en las elecciones bonaerenses. Además, advirtió sobre los problemas logísticos del desdoblamiento electoral en una provincia con más de 40.000 mesas y múltiples secciones electorales, como lo es Buenos Aires: "La verdad es que no tiene, para mi gusto, ningún beneficio y sí tiene el perjuicio de balcanizar el peronismo, que es lo que más me preocupa". "A mí me parece que alcanza con una elección", señaló la senadora provincial en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Teresa García es senadora de la provincia de Buenos Aires. Fue ministra de Gobierno del gobernador Axel Kicillof hasta el año 2021. Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue secretaria de Interior de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos legislativos y en el Partido Justicialista.

El gobernador Kicillof fijó como fecha para las PASO provinciales el 13 de julio. Pero, en la apertura de las sesiones legislativas el 5 de marzo, había dicho textualmente: “Dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta legislatura y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad y esta semana la suspensión de las PASO se discutirá en comisiones y el jueves en el pleno”.¿Por qué cree que, en este punto, el gobernador Kicillof se alinea con la postura de que no haya PASO, como a nivel nacional lo hizo La Libertad Avanza? ¿Y cómo cree que va a evolucionar este tema?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Supongo que el gobernador Kicillof, leyendo la decisión del gobierno nacional de suspender las PASO, tiene la misma intención en la provincia, para que no sea una sobrecarga de elecciones durante este año. Y digo esto porque hay algunos sectores en la provincia de Buenos Aires que además plantean un desdoblamiento de la elección general, con lo cual estaríamos en tres elecciones en el término de cuatro meses. Y esto, la verdad, es una saturación por no entender lo que está pasando en nuestra sociedad. A mí me parece que alcanza con una elección. Mi postura, y la he hecho pública, es que estoy en contra del desdoblamiento porque creo que le hace perder fuerza al peronismo.

Es cierto que la ley de las PASO en la provincia es una ley provincial, y tiene facultad la legislatura para sostenerla, suspenderla o eliminarla. Está en discusión no solamente el tema de las PASO, también está en discusión el tema del desdoblamiento, que es otro tema que afecta la ingeniería electoral para el mes de octubre. Así que, bueno, estamos en charlas, estamos en discusiones. Esta semana lo empiezan a tratar las comisiones, veremos cómo andan las sesiones con este tema y luego, si se sanciona en diputados o si se posterga una semana más en diputados, la recibiremos en el Senado.

Se desarman el PRO y el peronismo mientras el Gobierno se apura por extirpar el "cáncer" económico

¿Y qué cree usted que va a terminar sucediendo, conociendo toda su experiencia, Teresa?

No sé, porque tengo miedo de que se me mezcle con mi deseo. Yo soy de las que cree que el peronismo, para enfrentar este modelo nacional, este modelo de Milei, tiene que ser una fuerza única y muy fuerte en todo el país federal. Yo siempre digo lo mismo y es contrafáctico porque no lo puedo comprobar, pero el año pasado, en la última elección, teníamos 15 gobernadores. La mayoría desacopló su elección de la elección nacional y quedamos con cuatro gobernadores nada más. Me parece que, cuando el peronismo pierde fuerza como alternativa electoral nacional, beneficia a la oposición. Y mi temor siempre es la balcanización del peronismo en la provincia. Por esa razón, es mi deseo que no se desdoble. ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, va a estar atado a las conversaciones políticas, insisto, porque no es una cuestión mecánica de eliminar o suspender una ley. Hay que discutir toda la ingeniería electoral en la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Dice y plantea que no haya desdoblamiento, que se vote una sola vez, que esto fortalece al peronismo. Ahora, hay un antecedente cercano que es lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires cuando se votó el mismo día, las famosas elecciones concurrentes con dos sistemas distintos. ¿Qué es lo que pasaría en la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿no puede esto realmente dificultar lo que es la votación? Las grandes colas, incluso, que aumente ahí el enojo, justamente, con el gobierno provincial.

En la Ciudad de Buenos Aires, lo que ocurrió fue la concurrencia de dos elecciones, de dos sistemas electorales, pero con boleta electrónica. Lo que empezó a fallar desde la mañana muy temprano, recordemos el episodio de Patricia Bullrich, fue justamente el voto electrónico. Y, por otra parte, tuvo que intervenir la doctora Servini de Cubría en la segunda vuelta, porque la verdad es que estaba más que fracasado el sistema de voto electrónico. En este caso, en la provincia de Buenos Aires es mucho más simple porque la boleta única es de papel la entregan las autoridades de mesa a cada elector, que ingresa en el cuarto oscuro, donde tiene que plegarla y donde está la boleta tradicional.

Pauta oficial cero: por qué Javier Milei miente y cuánto dinero del Estado se sigue destinando a publicidad

Y acá cabe mencionar que no es una elección provincial, es una elección por sección electoral. Son ocho elecciones simultáneas, donde tiene la boleta tradicional, la pone en el sobre, sale, y hay una urna para cada elección: para la boleta plegada y para la boleta tradicional. A mí no me parece que sea muy complejo el procedimiento. Lo que sí creo es que, dado los tiempos, hay que empezar a explicar a la ciudadanía, sobre todo, el voto de boleta única de papel, que creo que va a ser un voto complejo porque la gente no está acostumbrada a marcar una cruz o un tilde en una boleta donde tiene toda la oferta electoral.

AG: ¿Está enojada Cristina con Axel Kicillof? ¿Está dolida?

No... mire, el peronismo después que pierde elecciones, cruje, siempre crujió. De corazón le digo, el peronismo cruje cuando tiene una derrota. Siempre se buscan responsables de la derrota. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, triunfó la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero vuelvo a decir lo mismo: el peronismo no es solamente el anclaje en una provincia. Tiene que ver con el país federal y ya vemos todo lo que ha pasado en este país federal, incluso con gobernadores que mandan a votar a sus legisladores en contra de los intereses que los pusieron en la banca. Digamos, hay un desorden en el peronismo. Cuando Cristina el año pasado decide ser la candidata a presidenta del PJ nacional, justamente con ese objetivo de ordenarlo, lo que estaba desordenado, de empezar a ordenar el peronismo.

Y la participación del gobierno de la provincia, por un lado, incluso la del propio Gobernador, por otro, fue no involucrarse en esa interna y no acompañar a Cristina en esa decisión. Por supuesto, para muchos de nosotros fue con asombro esa decisión tomada, porque el gobernador era un hombre de nuestro propio espacio. Yo he sido parte de su gabinete. Todos hemos trabajado para su reelección. Así que, algunos de nosotros nos asombró esa decisión. Imagino, y esto quiero ser absolutamente sincera, que a Cristina le debe haber pasado lo mismo, ¿no? El asombro en la decisión de no acompañarla en una gesta que era muy importante para el partido.

La Doctora, El Gótico y El Profesional

AG: Me llama la atención que diga “era un hombre de nuestro espacio”.

Bueno, ahora tiene un espacio propio, un espacio provincial, que se llama “Movimiento al Derecho al Futuro”. Él tiene ese espacio político en el que cree representar con la voluntad de todos los que integran ese espacio político. Por eso digo “era” y no “es”, porque la verdad yo reconozco al Axel que conozco, al de todos los años de ministro de economía, primera candidatura a gobernador, diputado nacional por nuestro espacio político. Veremos ahora cómo terminan estas conversaciones políticas para ver la ingeniería electoral y luego veremos qué conducta toma. Yo estoy a la expectativa de que cuadre el criterio y la sensatez, pero veremos.

Lo digo con cautela, porque si yo dijera otra cosa, estaría atentando contra la posibilidad de este acuerdo que es tan necesario. Por eso lo hago con cautela esto. Y en esto sí no le soy sincera. Trato de que no se noten todos mis sentimientos, porque no estaría bueno, no ayudaría.

Claudio Mardones: Aún no se ha definido si se hablará de desdoblamiento o no. Falta resolver primero la cuestión de las PASO. Como usted mencionó, está la duda sobre si las elecciones serán concurrentes o desdobladas. El massismo propone realizar las elecciones bonaerenses después de las nacionales, pero hay versiones de que los miembros de la Corte provincial, que intervienen en temas electorales, habrían señalado que no apoyarían el desdoblamiento. ¿Usted lo ve así? ¿Tiene esa misma información?

Sí, claro, tengo la misma información. Pero además vengo planteándoles, desde septiembre a octubre, incluso hablando con algunos compañeros del gobierno, la inconveniencia del desdoblamiento. Primero y principal, la provincia de Buenos Aires tiene más o menos 42.000 y pico de mesas. Vamos a hacer 43.000 mesas, más 4.200 mesas de extranjeros. Se hace un total de casi 50.000 mesas distribuidas en la totalidad del territorio, las cuales hay que fiscalizar, en las cuales hay que distribuir la boleta tradicional. En el caso de que se desdoblara, obviamente corre por cuenta la firma de los convenios con el correo argentino para el despliegue y el repliegue de urnas. O sea, es una elección gigante en muy poco tiempo, donde además no hay nada que signifique un triunfo provincial. Nada, nada que se pueda leer como eso. Porque, insisto, son ocho secciones electorales. En cada sección electoral, en las cuales se puede ganar en una, perder en otra. ¿Cómo es el relato luego? Se hace un prorrateo de lo que sucedió en las secciones electorales. La verdad es que no tiene, para mi gusto, ningún beneficio y sí tiene el perjuicio de balcanizar el peronismo, que es lo que más me preocupa.

Maxi Abad criticó a Kicillof por el anuncio de las PASO en la Provincia

Elizabeth Peger: ¿Ustedes, en concreto, el jueves, van a votar a favor de la eliminación de las PASO?

Primero, no somos nosotros porque somos el Senado.

EP: Me refiero al sector político que está representado por la figura de CFK.

Lo que pasa es que depende de lo que pase en las comisiones. Tiene competencia dos comisiones, que supongo que se estarán reuniendo hoy y mañana, a ver cuál es la definición en tanto siguen las charlas políticas para resolver la cuestión de fondo, que, insisto, no es las PASO sí o las PASO no. Es las PASO sí o las PASO no, es el cronograma electoral, desdoblamiento sí, desdoblamiento no.

EP: Para poner negro sobre blanco, en concreto, ustedes no van a votar la suspensión de las PASO hasta tanto el gobernador defina si van a desdoblar o no las elecciones.

Sí, vuelvo a ver si lo puedo explicar mejor. La ingeniería electoral es un combo de cosas. Tiene que ver con el cronograma y el desdoblamiento que son potestades del gobernador. Por eso las conversaciones son políticas. Y, en verdad, nosotros lo que estamos apostando estos días es que se terminen estas charlas políticas para definir todo el cronograma electoral, el armado de los frentes, el desdoblamiento y la eliminación de las PASO o no.

Kicillof convocó y puso fecha a las PASO en la provincia, a la espera que la Legislatura las suspenda

EP: Si ese final de conversaciones no se produce, si no hay una definición del cronograma electoral, ¿ustedes van a votar la suspensión de las PASO? ¿Sí o no?

En principio, yo, en lo personal voy a hablar, porque no he tenido reunión con los diputados todavía, pero me parece que es un condicionante resolver toda la ingeniería. Por lo tanto, si yo dijera “Bueno, sí, voto la eliminación de las PASO y después qué hacemos, discutimos el desdoblamiento, y después qué hacemos, discutimos el cronograma”, es el cuento de terminar. Me parece que esto merece una única charla de resolución.

CM: Las versiones apuntan a Hilda kogan, a la integrante de la Corte, que está al frente del monitoreo de la organización electoral...

...Por la junta electoral provincial. Luego también ha tenido postura el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, que también emitió una opinión escrita sobre el desdoblamiento.

CM: Y ahí le quería preguntar los plazos. Porque, ¿cuáles son los tiempos en donde quizás nos encontremos con algún planteo de la justicia? Que, tal como usted menciona, además de la advertencia del juez Alejo Ramos Padilla, surja finalmente algún planteo de mayor preocupación que fuerce la negociación política. ¿Usted qué cree? ¿Avanzan las conversaciones o directamente lo que va a terminar de ordenar un posible acuerdo va a ser la posición y la preocupación de la justicia electoral?

No, no. Creo que van a avanzar las conversaciones. Creo que se va a llegar a un punto de acuerdo. Porque, además de lo que estamos hablando, no es solamente de esta elección inmediata del 25, sino que tenemos que prever lo que va a ser el cambio de gobierno en el 27. Así que me parece que es imprescindible que terminen estas charlas políticas. Ya emitió opinión, insisto, Ramos Padilla emitió opinión, la Corte y emitió opinión la junta electoral de la provincia, que si se desdobla, a la larga es la que va a tener que estar a cargo de la totalidad de la elección, junto con el Ejecutivo.

¿Qué piensa que va a suceder entre el PRO y La Libertad Avanza? ¿Va a haber acuerdo?

Vamos a hacer un poco de política ficción. Creo que el PRO y LLA van a terminar juntos en la provincia de Buenos Aires. Elegirán alguna provincia en particular para dar pelea, pero me parece que la consigna final va a ser que van a terminar juntos con LLA.

RM / TV