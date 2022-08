Teresa García: "Larreta y Macri se pelean para ver quién es más duro"

La senadora provincial del Frente de Todos, Teresa García, dialogó con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y, al respecto de las filmaciones de los actos públicos, enfatizó: "Me trae malos recuerdos en manos de quién está". Y se refriró a las primeras medidas económicas de Sergio Massa. "Me parece muy bien que se centre en la área de economía, la actividad productiva", subrayó.

El concejal de Quilmes, Alberto De Fazio, le pidió al Presidente que active lo que sería el protocolo de Organización de Servicio de Protección de Estado y Custodia. ¿Qué opina de esto, la seguridad de la vicepresidenta está en peligro?

Vi lo que escribió De Fazio sobre el tema. Algunos de nosotros opinamos que lo que hay que revisar son las competencias, porque, en esta discusión que ha tenido Ciudad con respecto al tema de la Policía y la transferencia que hizo Macri, evidentemente, no pueden cumplir con las mismas. Esto responde a un problema político, hay que empezar a discutir esto porque estamos en un momento muy delicado.

Podría ser lo mismo el día que le toque a un gobierno de la Provincia ser de distinto sesgo que el del Gobierno de la Nación, con la protección de la quinta presidencial del Presidente, ¿no?

Absolutamente. Uno tiene que imaginar la circunstancia al revés: que hubiera pasado si en el gobierno de Macri, un grupo de gente hubiera querido violentar su domicilio, con gritos y amenazas. Ya imagino los títulos de los diarios.

Todo empezó el día final del alegato de Luciani, donde esta gente intentó violentar la casa de Cristina. Nosotros nunca abordamos esa metodología. Son cosas que en la política deben respetarse y acá no ha sucedido y todo esto termina con la casa de ella con vallas, sitiada.

Sabiendo que la semana pasada un grupo de personas iba a la mañana a esperar su salida y manifestar su solidaridad. Fue un acto de provocación muy grande. Tengo una interpretación política del hecho: Larreta no le está hablando a la sociedad, sino a Macri, porque están dirimiendo quién es más duro que quién, poniendo en riesgo la situación social.

Yo, el sábado, estuve en las cercanía de la casa de Cristina, junto al gobernador Kicillof, y cargaron contra él. Tuvimos una encerrona por parte de la policía, ya habíamos visto que modularon por el handy que llegaba el gobernador como un militante más. Y veíamos como estaban desde los balcones y los techos filmando. Si eso no es intimidatorio, no sé lo que es. Varios legisladores provinciales sufrimos gases, el hidrante. Fue descomunal el operativo, para qué tanto celular policial si el final de su decisión no era la represión.

¿Está mal que se filmen los actos públicos, cuando puede servir como prueba si hubiese un hecho delictivo posterior, tanto de la policía como de los manifestantes y, al mismo tiempo, como un elemento de inhibición?

No tengo problema con eso, sino para qué sirven. Me trae malos recuerdos en manos de quién está. Tienen una especie de adición a la filmación, a las interrupciones de las comunicaciones telefónicas. Y además lo filmaba la misma fuerza policial. No me dan garantías, veremos para qué las usan, alguna intencionalidad tenían.

Cuando se arma semejante montaje, tiene que ver con otra cosa, ellos sabían que ibamos a manifestarnos pacíficamente. Estaría bueno pedirle al intendente de la Capital que ponga a disposición las filmaciones y que nos cuente para qué se va a usar.

¿Hacía dónde va el peronismo y si este amalgamiento que sucedió alrededor de la figura de Cristina Kirchner tiene alguna significancia respecto del futuro del peronismo?

Creo que se está amalgamando y hay un reverdecer peronista. Tiene razones esto. Cuando uno ve las expresiones de dirigentes políticos que incluso tal vez no coinciden con Cristina y se manifestaron estos días. Primero por el desmán judicial del fiscal Luciani, fuera de todo profesionalismo que debería tener como representante del Poder Judicial.

Hubo muchas expresiones de todos los sectores del peronismo. También hay una segunda lectura: una sanción no dicha a todos aquellos que digan lo que hay decir y hagan lo que hay que hacer. Hay un intento de sometimiento por parte del Poder Judicial, de las detenciones que atentan contra determinados intereses. En una suerte de defensa por lo que podría pasar a futuro, toda la dirigencia del peronismo entienden que no vienen por Cristina sino por el peronismo.

En esa perspectiva, ¿esto mejora las posibilidades electorales del Frente de Todos de cara al año próximo?

No lo sé, porque mientras nosotros hablamos de esto, hubo gente que tuvo dificultades para viajar porque hay servicio reducido. Hay gente que está trabajando, que por ahi no le alcanza el jornal para comer esta noche, hay necesidades económicas que estamos intentando resolver. Hay que ver que pasa con el aumento de precios. Todo esto es la cotidianidad y, en el medio, esto. No sé si va a mejorar las condiciones del peronismo electoralmente, lo que sí sé es que queda en evidencia lo que se está discutiendo en la oposición.

Anoche veía a Patricia Bullrich acusando a Larreta de blandito. Ellos están dirimiendo una cuestión interna muy brava. Nuestra responsabilidad es gobernar, tratar de mejorar las condiciones actuales. Y luego ver el año que viene. Tenemos varias provincias que han desacoplado su elección y que van a funcionar como termómetro para el año electoral.

Digo, elogiosamente, que se ha decidido centrar en la área de economía, la actividad productiva, que venia muy desvalida estos años. Y eso es saludable. Y además, en ese área, hay un enorme esfuerzo por tratar de equilibrar la economía. Ese acuerdo con el Fondo fue desafortunado y nos obligó a estar cómo estamos hoy.

Inexorablemente, el ministro de Economía tiene que transitar sobre ese tema. No hay una mirada economicista sobre lo que le pasa a la sociedad, hay una mirada productivista, porque sino no salimos más. Lo que ha quedado a la vista es la vulnerabilidad de Juntos por el Cambio en sus internas. Y ni siquiera saben qué están discutiendo.

