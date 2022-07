La ex funcionaria de Axel Kicillof y actual senadora, María Teresa García, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "Martín Guzmán tuvo un acto de cobardía, dejó a un país en zozobra". También se refirió a "la pérdida de poder adquisitivo del salario" y enfatizó que Guzmán fue "un Ministro para negociar con el FMI, pero no fue un ministro de Economía". A su vez, resaltó que el Presidente no era "consciente y conocedor de la letra fina del acuerdo con el Fondo".

Usted que fue ministra de Gobierno de Axel Kicillof, ¿encuentra la situación económica actual más difícil en este año y medio que queda de gestión?

Tiene condiciones diferentes. Kicillof atravesó los primeros dos años con la obligación de atender la pandemia y sus consecuencias. Recibimos la provincia de Buenos Aires con 700 camas de terapia intensiva y un sistema de salud muy deteriorado. El ministro de Salud la llevó a 2.100 camas para atender la emergencia. Fueron años difíciles por las restricciones a las actividades y se comenzó a salir con una fuerte impronta del gobernador a nivel productivo, con líneas de crédito y asistencia.

Además de lo que hizo la Nación, la provincia de Buenos Aires hizo una gran inversión para asistir a las empresas y a la actividad proactiva. La Capital Federal es un territorio que no es productivo, es prestador de servicios y de actividad comercial. Del otro lado de la General Paz comienza una intensa actividad productiva, sobre todo, en el interior de la Provincia. No es comparable la situación de la pandemia con esta crisis económica y hay mucho esfuerzo puesto para sortear las consecuencias que dejó eso.

Ayer se vivió una silbatina hacia Axel Kicillof, algo que no parecía posible hace dos años. ¿Puede haber generado un malestar la pandemia que se mantiene todavía?

Hay un efecto acumulativo de malestar por las restricciones. Hubo limitaciones para acceder a las escuelas y entiendo que la pandemia hizo que mucha gente perdiera trabajo y posibilidades, sumado a esa crisis indeseada por el endeudamiento feroz que sufrió el país. No se pudo medir dónde está la plata porque está fugada y hoy la tenemos que pagar. También se tomaron medidas económicas erráticas y en su momento dije que el ciclo de Kulfas y Guzmán estaba terminado, se tardó demasiado tiempo.

Martín Guzmán fue un Ministro para negociar con el FMI, pero no fue un ministro de Economía. Guzmán tuvo un acto de cobardía, dejó a un país en zozobra. Hay una toma de conciencia general y hace falta lo mismo por parte de todos los sectores políticos por la profundidad de la crisis. Uno de sus representantes fue motivador de eso, entonces hay que despojarse de lo electoral y poner la cabeza en lo que hay que hacer. Ellos dicen que acompañaron el acuerdo con el Fondo, pero el principal flagelo es la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Estamos viendo niveles de especulación en la remarcación de los precios para atajarse por si acaso, cuando la ministra de Economía no definió sus principales líneas de gestión. Lo primero que se va a plantear es una canasta de precios para frenar esto que parece incontrolable.

La idea era que Guzmán hacía que durase dos años la negociación con el Fondo porque esa era su única misión. ¿Es correcto plantearlo así?

No quiero ser irrespetuosa porque entiendo que es muy difícil la tarea, pero está bastante aproximado con esta definición. Un ministro de Economía tiene que hablar de la deuda, la inflación, las posibilidades productivas, el Banco Central, las tasas, y todo lo que afecta a la gente. Lo único que hizo fue dilatar durante dos años para terminar mal. En las condiciones que dejaron esta deuda fraudulenta, la pandemia y la guerra que afecta a todo el mundo, tendría que haber anticipado una posible discusión con el Fondo, pero la clausuró inmediatamente. Extendió los años de su gestión solo para abocarse al pago de la deuda.

¿Fue ingenuo el Presidente? ¿Se dejó llevar por Martín Guzmán?

No hay una única responsabilidad, son múltiples. Cuando uno tiene un funcionario bajo su mando con un tema particular lo escucha porque es el que trabaja en eso. No sé cuándo el Presidente advirtió lo que estaba pasando con Guzmán, pero tampoco hasta qué punto era consciente y conocedor de la letra fina del acuerdo con el Fondo. Cuando lo dije en momento me parecía evidente que el arreglo no era bueno para el país, pero es complejo porque no había otra persona trabajando con ese tema.

