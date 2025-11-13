Triunviro de la CGT y heredero de Camioneros reflexiona sobre la reforma laboral

“Es impensable que el problema de los sueldos o el costo de los trabajadores sea lo que desequilibre el dólar, eso no pasa por ahí, eso no es una realidad”, afirmó Octavio Argüello, uno de los tres miembros del nuevo triunvirato de la CGT, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Convencido de que “ninguna reforma laboral mejoró la situación de los trabajadores”, anticipó una “discusión dura” con el Gobierno y advirtió que "van a dar la pelea en todos los frentes:en la Cámara Legislativa, en la Justicia y en la calle, como lo permite la democracia y la Constitución”.

Octavio Argüello es un sindicalista que representa al sindicato de camioneros y es el secretario general de la seccional de 3 de febrero y San Martín. Es uno de los tres cosecretarios generales que integran el nuevo triunvirato de la Confederación General del Trabajo junto al secretario general del sindicato del seguro Jorge Sola y al titular del gremio de los empleados de vidrio Cristian Jerónimo confirmados como integrantes del nuevo tridente de conducción cegetista.

En diálogo con Luis Secco, él se refirió a ciertas ideas que podría llegar a tener el presidente respecto de que el dólar podría de equilibrio ser distinto si con su reforma laboral conseguiese bajar lo que ellos llaman costo laboral. No sé si en algún momento dentro de los análisis que ustedes realizan, tienen en cuenta que el presidente puede estar pensando la reforma laboral y la reforma cambiaria toda junta. En cualquiera de los casos me interesa mucho su opinión sobre lo que piensa de la reforma laboral.

No, primero es impensable que el costo de los trabajadores sea que eso desequilibrio el dólar, esto no pasa por ahí. Y segundo, ninguna reforma laboral que se ha producido hasta el día de hoy, tanto como la del 91, 95 y la ley Banelco dieron más trabajo ni mejoraron la situación de de los trabajadores. Al contrario, llegó cada vez a haber trabajado más desempleo y trabajadores fuera de la formalidad.

¿Cómo imagina usted que terminará evolucionando en el Congreso el proyecto que envía el Gobierno?

No, va a ser una discusión dura, hace dos años que está este gobierno, y nosotros venimos frenando, tratando de evitar que se pongan... como en el artículo 70 de la ley 23, de derecho a huelga... Todo esto lo hemos venido frenando tanto en la Cámara Legislativa, hablando con los legisladores, como también a través de la Justicia y también haciendo manifestaciones en la calle.

Y esta, sí, yo veo que va a ser una discusión más dura porque, bueno, hoy la realidad política que tenemos es distinta a lo que estaba sucediendo hasta hace poco. Con el triunfo que tuvo en octubre tiene más cantidad de legisladores propios para poder querer producir cualquier reforma. Pero bueno, vamos a tener discusión en todos los sectores: tanto en la Cámara Legislativa, como en la Justicia, y como en la calle. Como tiene que ser: la herramienta que nos dan la democracia y la Constitución, para poder defender nuestros derechos.

Estábamos ayer con el diputado Miguel Ángel Pichetto, y él creía que en extraordinarias el proyecto de reformas, tanto la laboral como la tributaria, podrían entrar recién en la segunda quincena de enero o la primera de febrero. Pero, con esta particularidad, decía que como la tributaria es obligadamente Cámara de inicio, la Cámara de Diputados, es muy probable que la de la reforma laboral la ingresen por el Senado. Es decir, así tengan el tratamiento simultáneo en las dos al mismo tiempo. ¿Cómo es el diálogo que ustedes tienen con los legisladores, tanto de una Cámara como de la otra, en este sentido?

Nosotros estamos ya comenzando a conversar con los legisladores, a través del compañero Daer, que está en la Secretaría de Interior, y nosotros estamos empezando a tener diálogo con ellos para ver cuál es la posición que tienen sobre todo este tipo de reforma. Y planteándoles cuál sería el hecho si se produce esta flexibilización laboral que quiere llevar adelante el Gobierno el daño que produciría a todos los trabajadores.

¿Hay partes en las que ustedes creen que sí es necesario producir correcciones de la legislación vigente?

Sí, nosotros comprendemos que hay un cambio en el mundo laboral. Llámese tecnología, robótica, como la evolución que tiene cualquier sociedad. Pero esto no quita que, a través de lo que viene con eso, nos quiten los derechos. Se puede discutir, nosotros estamos dispuestos a hablar, a sentarnos en la mesa de diálogo para ver cómo producimos leyes que realmente hoy incluyan a todos los trabajadores que están fuera del sistema, y sumando más trabajadores dentro de la formalidad. Yo vuelvo a repetir: con esta reforma que tiene este Gobierno, estoy convencido de que no va a haber trabajo. Porque no pasa por ahí la discusión.

¿Cómo está hoy la situación dentro de la CGT? Tienen un triunvirato, Daer, que era una de las partes principales de la conducción anterior, queda en la relación más política con los legisladores. ¿Cómo ve usted que queda distribuido el poder dentro de la CGT en este contexto actual, esta nueva fórmula de la CGT?

Creo que ya el triunvirato no es la primera vez que se normaliza la CGT bajo este sistema. Ya veníamos de un triunvirato que yo continué hasta el 2029, y es una discusión con todas las organizaciones gremiales. Tenemos reuniones y siempre todo lo que sale, sale a través del consenso. Y va a seguir de la misma forma: todas las decisiones que se tomen se van a tomar con el consenso de todo el movimiento obrero en su conjunto.

Pero en esa discusión colegiada, ¿hay un cambio generacional también?

Sí. Ustedes saben muy bien que el compañero Daer ha cubierto la secretaría, el compañero Acuña, y en este caso entró el compañero Solá y el compañero Cristian Jerónimo, que es un compañero joven. Y sí, hay recambio. Yo siempre digo que el atravesamiento generacional no es una situación etaria, sino una situación de ver la realidad desde otra óptica.

Y dentro de Camioneros, que además es uno de los gremios más fuertes e importantes, ¿qué significa el cambio de su conducción?

Claramente es un gremio que siempre estuvo en la lucha, y hoy seguimos estando dentro de la CGT. Claramente somos uno de los gremios más importantes. Y esto le da una situación distinta, en cualquier discusión a la CGT. Y yo tengo la responsabilidad de no solo representar a todos los trabajadores, sino también de representar a mi organización gremial dentro de la CGT.

Le pregunto porque vio que hace pocos días hubo directamente una pelea a trompadas entre dos sectores que se enfrentaban dentro de Camioneros. Por eso le preguntaba si su rol es, al mismo tiempo, producir un cambio generacional, en su concepto, que no tiene que ver con la edad, sino con la perspectiva.

No. Vuelvo a repetir: estamos conscientes, por eso digo, y también esto acompaña el compañero. Cuando me digan que hay cosas que hay que discutir, hay que discutir. No se puede mantener, porque la única verdad es la realidad. Si nosotros no comprendemos la realidad, no podemos producir ningún cambio. Y la verdad es que ha cambiado el mercado laboral, ha cambiado la forma de trabajo. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, no existía el home office. Hoy sí existe, y creo que la pandemia aceleró estos tiempos. Bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero siempre buscando políticas que sean superadoras y que realmente produzcan más trabajo, y no que, para que se produzca trabajo, se les quiten los derechos a los trabajadores.

¿Qué significa, en ese traspaso generacional, que no esté al frente de Camioneros alguien con el apellido Moyano?

Está el compañero Hugo Antonio Moyano.

Pero usted está representando a Camioneros en la CGT. A eso me refería.

En la CGT, sí. No me lleva ningún pensamiento, es la decisión que tomó mi organización.

¿Puedo imaginar que lo que estamos viendo es un proceso de recambio dentro del propio Camioneros?

No, yo soy un compañero que tengo mucho tiempo dentro de la organización. No soy un compañero que comenzó ahora por la CGT. Yo vengo ya de mucho tiempo estando dentro del consejo directivo, tanto del sindicato como de la federación. Y bueno, hoy me toca que sea yo el que represente dentro del triunvirato de la CGT nuestra organización y a todos los trabajadores. Y tomo el compromiso como el mandato que me dan.