Trust, del argentino Hernán Díaz, en la longlist del Booker Prize 2022

Trust (Confianza), la nueva novela del argentino Hernán Díaz, quedó en la lista larga del premio Booker, uno de los más prestigiosos galardones de la literatura en habla inglesa. La lista corta será publicada en septiembre.

Díaz es argentino, vive en Nueva York hace veinticinco años y escribe en inglés. In the Distance, su primera novela, fue publicada en 2017 por Coffee House Press, una editorial independiente, de Minnesota, que todos los 4 de julio, día de la independencia de los EE.UU., recibe originales no solicitados.

In the Distance fue publicada al castellano en 2020 por Impedimenta como A lo lejos. Trust, novela con la que se está proyectando la realización de una serie protagonizada y producida por Kate Winslet, se publicó en inglés este año.

Claudia Piñeiro presidirá la XXVI edición del Premio Alfaguara de novela

Además del trabajo de Hernán Díaz, otra de las novelas que integran la longlist del Booker Prize y fue editada al español por el sello Alfaguara es ¡Ay, William!, de la narradora estadounidense Elizabeth Strout. Otro de los libros con circulación local es Cosas pequeñas como esas, de la irlandesa Claire Keegan, publicado por el sello argentino Eterna Cadencia el año pasado.

La lista, que en septiembre reducirá esta nómina a la mitad, la integran también The Colony, de la irlandesa Audrey Magee; After Sappho de Selby Wynn Schwartz; Glory de NoViolet Bulawayo; Maps of Our Spectacular Bodies, de Maddie Mortimer; Case Study, de Graeme Macrae Burnet; The Trees, de Percival Everett; The Seven Moons of Maali Almeida, de Shehan Karunatilaka y Booth, de Karen Joy Fowler.

