Un alto funcionario cordobés fue tajante: “Necesitamos un peronismo unido para enfrentar este gobierno deshumanizante”

La reorganización del peronismo federal, impulsada por el protagonismo estratégico de Córdoba y el liderazgo de Martín Llaryora, se proyecta como una alternativa nacional que busca integrar a diversos sectores bajo una plataforma de producción, educación pública y federalismo real. A partir de este diálogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el funcionario público Nadir Nifuri analiza el surgimiento de una nueva generación política decidida a superar la centralidad bonaerense y las divisiones internas, advirtiendo con firmeza: “Necesitamos un peronismo unido para enfrentar este gobierno deshumanizante”.

El abogado y funcionario público cordobés, Nadir Nifuri, que actualmente ocupa el cargo de Secretario de Integración Territorial bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Córdoba. Su trayectoria política está estrechamente ligada a la gestión de Martín Llaryora, habiendo desempeñado previamente un rol relevante a nivel municipal como Director General de Cooperativas y Mutuales en la ciudad de Córdoba. Actualmente, se posiciona como una voz activa en la discusión sobre la renovación del movimiento, impulsando una agenda federal que priorice la justicia social y el consenso institucional frente al contexto político nacional.

Tengo la sensación de que algo grande está pasando en Córdoba en cuanto a la estructuración del mapa político posMilei, con una posible forma de regreso del peronismo cordobés a un peronismo poskirchnerista. En ese sentido, llamó mucho la atención la cantidad de intendentes cordobeses que participaron este sábado del encuentro en Parque Norte. ¿Qué significa lo que pasó?

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Lo que sucedió es que el peronismo se puso a pensar cómo volver al poder.

Quienes mejor nos entienden o interpretan saben que los peronistas y el peronismo son la cultura política de la Argentina. Quienes no nos entienden no comprenden este fenómeno de permanente recreación del peronismo.

Siempre el peronismo debate. Este es un nuevo debate provocado, no por mí. Hay que reconocerle centralmente a Juan Manuel Olmos y, sobre todo, a Victoria Tolosa Paz la capacidad de convocatoria. También la capacidad de hacer escuchar a todos los peronistas que estamos fuera de la General Paz.

Principalmente aquellos que reportamos a una nueva generación, a un nuevo estilo de gobernar desde el peronismo, pero pensando en todos, como es la capacidad también de otro peronista cordobés como es nuestro gobernador Martín Llaryora. Yo soy parte de esa generación que piensa que no solamente es con los peronistas adentro, sino desde el peronismo, pero teniendo en cuenta que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.

Ese es el estilo cordobés, se puede decir, el último Perón con todos adentro, con todos los argentinos adentro. Esto es lo que vivimos en Parque Norte. No solo sentimos que estábamos los peronistas debatiendo, sino que estábamos produciendo una nueva plataforma para la alternativa de poder.

Recuerdo conversaciones con Juan Schiaretti en las que planteaba que, primero, Córdoba es claramente la provincia más antikirchnerista de la Argentina y, al mismo tiempo, que Kicillof tendría que dar demostraciones de mucha distancia del kirchnerismo para ser digerible para el peronismo cordobés. ¿Cambia algo ese rechazo a cualquier cosa que tenga, aunque sea minoritariamente, un componente kirchnerista o, en ese “con todos adentro”, ese peronismo amalgamado podría incluir una parte residual de kirchnerismo?

Nosotros no creemos que las personas, ni los movimientos ni las facciones políticas, sean para el descarte. Así que no hay nada residual en la persona humana, sino que sabemos que la política como eje tiene que tener al hombre. La base del peronismo es la doctrina social de la Iglesia. Para nosotros ninguna persona es innecesaria. Todos son necesarios.

Y en esta construcción lo que no tenemos que perder de vista es tratar de salir de la grieta y hacer que la mirada no sea sobre el odio, sino sobre el diálogo. Y estarán todos los que se sientan parte, todos los que sean capaces de respetar el principio democrático de la división de los tres poderes, como lo es en Córdoba, que es imprescindible.

Estarán adentro aquellos que piensen que la nueva forma de la libertad es la justicia social y no simplemente pensar individual. Estarán adentro todos los que piensen que la universidad, la educación pública, es importante, como lo es para nuestro gobernador, y el proceso de federalización, no solo de los recursos, sino de las políticas, tiene que darse como se está dando en Córdoba a través de la universidad provincial, proceso liderado por nuestro gobernador.

Estarán presentes todos los que piensen que la salud y la discapacidad son ejes principales para el cuidado de las personas. Y estarán presentes todos los que crean que el desarrollo local, como parte de los ejes de las discusiones que tuvimos en Parque Norte, es imprescindible para valorar la potencia de los municipios, la cercanía que nos caracteriza en el gobierno de los cordobeses y que caracterizó al peronismo, y que debe volver a recrear esa cercanía.

Y esa cercanía solo se logra escuchando a todos. Creo que el valor principal de Parque Norte fue eso.

Es secretario de Integración Territorial, de la que depende de la Secretaría General de la Gobernación. Para traducirlo, una especie de jefatura de gabinete. ¿Puedo asumir que Llaryora adscribe a esta unión de un peronismo que pueda competir en una interna con Kicillof o con quien sea, en un peronismo que esté integrado y que representa el regreso del peronismo de Córdoba al peronismo institucional y nacional?

Eso lo va a definir Martín Llaryora cuando llegue el momento. Nosotros no tenemos una mirada electoralista.

Creo que es tiempo de seguir escuchándonos y construyendo una alternativa de poder, pero no solo desde el peronismo, sino desde un federalismo real, no fiscal, sino también social.

Y evidentemente Martín va a estar donde esté la mayoría popular, sabiendo que Córdoba necesita seguir siendo sostenida, sostenible y parte. Siempre los cordobeses queremos ser parte de lo nacional y, sobre todo, los peronistas también ser parte.

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Mi presencia en el Congreso es no dejar de mirar ese peronismo federal, que para Martín Llaryora es muy importante.

¿Hay matices de diferencia entre esa visión de Martín Llaryora y la que representaba Schiaretti? O sea, Schiaretti era más reacio a esto y Martín Llaryora es más abierto a esto.

Son momentos diferentes, son generaciones diferentes y lidiamos con problemas diferentes.

No es la misma gobernación la de De la Sota, que supo interpretar al pueblo cordobés y su relación con lo nacional. No es la misma relación. Siempre ha habido ejes nacionales importantes para el Estado.

En el caso de De la Sota, la educación; en el caso de Schiaretti, la producción y la obra pública y un control fiscal, si no, no podríamos haber llegado hasta acá con Martín Llaryora como gobernador.

Y para Martín, una de las herramientas más importantes, además del diálogo, es precisamente la educación pública, la salud y la atención a los problemas que va generando, lamentablemente, este gobierno nacional con la desacreditación del poder territorial de los gobernadores. En algunos casos, merecidos; en otros, no, porque la política también tiene que hacer su autocrítica. Quienes gestionamos también tenemos que tener esa autocrítica.

Pero los matices son diferentes porque las generaciones y los problemas son diferentes.

Entiendo la diferencia de época y de las condiciones de posibilidad. ¿Se podría decir que hoy La Libertad Avanza es un adversario en la propia Córdoba, con el interés de competirle electoralmente al peronismo cordobés en 2027, por un lado, y que, por el otro, el plan económico está empezando a generar rechazo en la sociedad cordobesa, y que la suma de estos dos elementos hace que este sea un momento distinto para Llaryora del que lo era para Schiaretti en su momento? ¿Lo estoy interpretando bien?

Por supuesto. No hay dos modelos en tensión.

Hay una persona, un ciudadano, un vecino que debe ser protegido y cuidado, y el Estado no debe olvidarse de estas obligaciones. Y eso es lo que está en tensión: si el Estado se olvida del vecino, del ciudadano, o si lo tiene presente.

Cuanto más se aleje el gobierno nacional de los vecinos, de los ciudadanos y del cuidado de la persona en sí misma, se va a ir alejando de un resultado electoral positivo.

Nosotros creemos que todos tienen que competir en Córdoba. Ojalá sean más los consensos que los disensos, pero estamos preparados para seguir ofreciéndole a los cordobeses, y también a los argentinos, una visión realmente federal, como nos caracteriza en el uso del presupuesto público en Córdoba.

Porque recordá que somos 427 municipios. No hay provincia más federal que Córdoba. Estamos obligados a ser federal.

Y nuestra generación, mi generación y la del gobernador Llaryora, ha aprendido que hay muchas personas, muchos sectores que contemplar, muchos intendentes, muchas estructuras e identidades políticas en una misma identidad provincial. Y con eso hemos sabido lidiar, tanto acompañando a De la Sota como a Schiaretti y ahora a Martín Llaryora.

Por supuesto, estamos preparados para acompañar al peronismo federal si realmente termina siendo la plataforma de esta alternativa a Milei y, por supuesto, queremos ser parte de lo que sea una alternativa viable, porque no estamos de acuerdo precisamente con su visión del Estado.

El gobernador Llaryora recibió al candidato, o precandidato, o protocandidato Dante Gebel. Esta semana está yendo allí el gobernador Kicillof, precandidato ya dentro del peronismo. ¿Lo va a recibir el gobernador Llaryora a Kicillof? Y, en el caso de que así no fuera, ¿a qué atribuye usted la diferencia con haber recibido a Gebel?

Simplemente que la exposición de Gebel claramente no es la de un precandidato, pero sí es la de una persona que quiere contribuir a la paz social y camina por un andarivel de la fe, de lo religioso. Nosotros somos respetuosos de cualquier expresión en ese sentido. Y en esto, el significado y el significante tienen mucho que ver.

Vos sabés que no es lo mismo recibir a un gobernador de provincia en una actividad política que recibirlo en una actividad oficial. Yo supongo que Martín no tendría ningún problema, si estuviese en Córdoba, de recibir al gobernador Kicillof.

Nosotros no somos reactivos a ningún sector político, y menos interno del movimiento nacional.

Maravillosa la manera de declarar para quedar diplomáticamente bien planteado. No puedo avanzar en nada. Una más: ¿competirían en una gran interna con Kicillof? O sea, si finalmente ese peronismo federal tuviese un candidato y, para construir una alternativa nacional que se oponga a una reelección de Milei, ¿consideran útil, posible que haya una gran interna y que compitan con el candidato que ustedes tengan o consideren mejor contra Kicillof, o qué? ¿Mejor estrategia ir divididos?

No, siempre la mejor estrategia es diálogo.

Creo que muchas personas, muchos analistas, se quedaron con un peronismo que definió su rumbo entre la renovación y Menem en su momento, Cafiero y Menem.

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Creo que esa foto nos marcó a fuego porque fue el regreso democrático del peronismo. El peronismo ya aprendió a salir, salió de la dictadura. Hay muchas personas que se mantienen en los 70. El peronismo ya evolucionó.

Esa fue una muestra de que somos un movimiento democrático. Ese fue un momento histórico y creo que para este momento histórico, y más por la apatía que hay desde la política, necesitamos un peronismo unido y muchos sectores unidos para enfrentarnos como alternativa al actual gobierno nacional que, esto ya es a título personal, es deshumanizante.

En 1988 la renovación con Cafiero perdió y la renovación tenía a De la Sota como gran representante de Córdoba. Otra renovación ahora en el siglo XXI, prácticamente en la tercera década, tendría que tener a Córdoba de ganador en esa renovación y que finalmente Córdoba participe triunfante de una interna de la renovación, en este caso del kirchnerismo, como en aquel momento era de otro peronismo. ¿Es una buena síntesis?

Te voy a dar el único sí de la nota.

MV/fl