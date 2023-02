Un lavarropas deschavó la infidelidad de Fede Bal

La tecnología no siempre es una aliada para el hombre. A veces, por descuido o negligencia, puede destapar un engaño de las formas más insólitas.

Eso fue lo que le sucedió a Federico Bal, cuya infidelidad en la relación que mantenía con Sofía Aldrey quedó al descubierto… por culpa de un lavarropas.

La información sobre esta insólita revelación de una infidelidad fue comentada en el programa LAM, que conduce Ángel De Brito.

“Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, contó Yanina Latorre, panelista del programa.

“¿Quién se pasa lavando las sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y antes de que venga la novia, tiene que estar la sábana limpia y secada”, analizó. “Él quiso hacer buena letra, le prometió amor eterno, que es la mujer de su vida. Que para él esos polvos no son importantes, pero para ella sí. Para él esas mujeras no significan nada, que es solo sexo, le dijo. Él, ante la prueba, admitió las infidelidades. Ella le tiró nombres y quedó blanco, blanco. Se le fueron las pecas”, bromeó Latorre.

Además, la panelista reveló que la ahora ex del mediático actor le destruyó un bien muy preciado por él antes de abandonar la casa que compartían. “Le vació la casa. Se llevó la mesa, la alfombra, todo lo que era de ella... Después, cuando él entre a su cuarto gamer, se va a encontrar destrozos. Él colecciona Legos: no quedó ninguno”, contó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

Una relación con idas y vueltas

El vínculo entre Federico Bal y Sofía Aldrey comenzó en 2019.

Fue ella la que lo acompañó durante el tratamiento que Bal tuvo que enfrentar para curarse de un cáncer y también lo apoyó luego de que se quebrara un brazo en Brasil.

"Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto”, puntualizó Latorre, que añadió: “Fede dijo que él era así, que lo traía en la sangre”.

Pero el episodio del lavarropas no fue más que la punta del iceberg. Se reveló también que el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri mantenía conversaciones de alto voltaje con distintas mujeres.

Una de esas conversaciones, más precisamente la que mantuvo con una modelo brasileña llamada Anahí, fue revelada también en el programa LAM. Yanina Latorre leyó textualmente uno de los mensajes que él le envió a ella.

“Jajaja, te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Y tal vez es una premonición, no sé cuánto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí forever’. Jajaja, no, de veras, necesito tanto de tu energía, de tu sonrisa, de tu piel...”, reprodujo Latorre.

Además, revelaron que Fede Bal habría mantenido una relación paralela con “una chica casada, con hijos, muy famosa, actriz, que vive en Miami”. Se trata, según comentaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, de Claudia Albertario, con quien habría intercambiado, al menos, fotografías de alto contenido erótico.

"Hace meses que ella y Fede van, vienen, se dan, sacan hoteles con nombres falsos. En enero pasado, él estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires... En uno de sus días libres de función, él le dijo a Sofía que extrañaba mucho a su perro y que viajaba a verlo. Entonces la dejó sola en Carlos Paz, pero tenía todo preparado para ver a esta mujer. Esto fue el 9 y 10 de enero”, puntualizó la panelista.

"Tengo todos los chats de ellos. Creo que ella está separada, porque en uno de los chats ella le dice: ‘Dejé a los chicos con el padre’. Ahí entendí que tal vez están separados”, especuló Yanina sobre la actriz y Jerónimo Valdivia, quienes se casaron en 2014.

FM