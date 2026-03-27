Ventajas y contratiempos del traspaso del fuero laboral a Buenos Aires

Las reformas normativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei entre febrero y marzo buscan modernizar el sistema judicial y laboral argentino, reducir la litigiosidad y fomentar la inversión, aunque generan protestas por su impacto en los derechos laborales. Según el abogado José Zavala en Modo Fontevecchia, por Net TV, su efecto en la seguridad jurídica, la priorización de convenios colectivos por empresa y la actualización unificada de créditos laborales, proyectando relaciones de trabajo más ágiles pese a desafíos.

El abogado argentino, José Zabala, es socio fundador del estudio jurídico AZDR & Asociados, con foco principal en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y en procesos de reorganización empresarial, negociación colectiva y relaciones laborales. Forma parte de la firma junto con otros profesionales especializados en asesoramiento laboral y compañías, brindando asistencia legal a empresas, gremios y organizaciones.

Ciertos inconvenientes que genera el funcionamiento de la justicia laboral. ¿Cuánto de esto puede ser modificado por la forma laboral? ¿Cuál es tu propia expectativa?

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La ley, más allá de las innovaciones que incorpora, busca aclarar algunos aspectos de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, o sea, las relaciones entre trabajadores y empleadores, y entre empleadores y sindicatos, que no estaban claros y generaban mucha disputa jurisprudencial y criterios divergentes entre distintos juzgados.

La actualización por inflación, cómo considerar el ejercicio de los derechos de modificación de condiciones por parte de los empleadores y qué se puede negociar con cada trabajador son ejemplos de esta claridad. Me parece que, contestando la pregunta, a muchos jueces la ley les traerá claridad y seguridad jurídica.

Desde el 6 de marzo, cuando entró en vigencia, ocho de las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo aplican el criterio de actualización de los juicios establecido por la ley, sin reservas sobre la constitucionalidad. Esto está generando claridad en muchos aspectos.

Ocho de las 10. Las otras dos, ¿cuál es su situación?

Hay una sala que todavía no tuvo oportunidad, y otra que plantea la inconstitucionalidad debido a la diferencia entre la actualización de juicios nuevos y los en trámite. Esto podría generar controversia, aunque minoritaria.

¿Cómo va a cambiar la justicia laboral? Hay 10 salas y varias docenas de jueces de primera instancia.

Sí, hay 80 juzgados de primera instancia y 10 salas de tres jueces cada una, muchas de ellas vacantes por falta de designación.Se firmó un acta acuerdo para la transferencia de la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires con un plazo de 180 días. Dudo que se cumpla completamente, porque hay que designar jueces nuevos y organizar el sistema. Un porcentaje importante podría aceptar pasar.

Todavía falta reglamentar el mecanismo de selección de jueces por parte de la ciudad, pero la justicia nacional de trabajo seguirá entendiendo los juicios que ingresaron desde su inicio.

¿Se percibió un aumento de los juicios iniciados antes de la ley, como estrategia de los abogados laboralistas?

Yo creo que no. Esto se notó más antes de la entrada en vigencia de la Ley Bases 27.742, que eliminó las multas sobre empleo no registrado. Hubo demanda previa a esa ley, pero actualmente, debido a la incertidumbre sobre el contenido y aplicación de la normativa, no se observa mayor litigiosidad.

¿Cómo te imaginas dentro de cinco años qué cambia?

Depende del aspecto. Desde el punto de vista individual, las relaciones laborales serán más ágiles. Los derechos de los trabajadores no se están denigrando, porque muchas de las medidas están sujetas a acuerdos válidos entre empleadores y empleados, como el banco de horas o las vacaciones fraccionadas. En el derecho colectivo, el cambio es mayor: se priorizan los convenios por empresa sobre los de actividad.

Esto es un cambio de paradigma que dependerá de la negociación entre empresas y sindicatos.

El convenio de comercio prorroga su vigencia hasta 2031, mostrando cómo la ultraactividad de normas puede continuar si acuerdan. Las cláusulas obligacionales que involucran aportes a sindicatos caen al finalizar la vigencia, pero las normas sobre condiciones laborales y salarios se mantienen hasta ser reemplazadas.

¿Cuál es el balance hoy en el Foro Laboral y la justicia laboral, incluyendo abogados?

Hay incertidumbre sobre el traspaso del fuero laboral, que involucra estatus, régimen jurídico y mantenimiento de la estructura judicial. Sin embargo, a cinco años, los cambios serán menores. La ley busca menos conflictos, resolución interna de disputas, relaciones individuales más ágiles y relaciones colectivas más equilibradas, regulando la actuación de los sindicatos y permitiendo convenios colectivos más adaptables.

La conflictividad laboral ha aumentado en los últimos años, especialmente en juicios por accidentes de trabajo, debido a la diversidad de criterios y recepción de reclamos por parte de ART. La derogación de multas por la Ley Bases redujo la litigiosidad, concentrándose ahora en conflictos internos, mobbing, acoso y enfermedades laborales. Esta ley podría contribuir a mejorar esos resultados.

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En resumen, la Ley Bases tuvo un impacto puntual y concreto, mientras que esta reforma laboral representa un cambio sistémico que se desarrollará, aportando seguridad jurídica y orden en las relaciones laborales.

MV