Si la Justicia le da la razón a Novelli, es un escándalo

En su programa por Net TV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi dijo que el caso Adorni está tapando otro caso, el escándalo $Libra. Y tal vez esa sea la función.

Del vuelo de la polémica a los argumentos de Novelli

¿Quién es Agustín Issin? Es el bróker, el piloto, que le vendió el vuelo a alguien donde se transportó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, de ida y vuelta. Por lo que yo pude ver, declaró en la Justicia de modo espontáneo y desmintió al jefe de Gabinete.

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Esta persona dijo que compraba horas de vuelo de avión privado y las revendía a pasajeros. Lo que dijo en la Justicia fue que quien le pagó fue este señor Grandío, Marcelo Grandío, y que no se lo pagó el jefe de Gabinete.

Por lo tanto, yo presumo -y esto debe ser cierto- que Grandío pagó el vuelo y le cobró a los pasajeros, la familia Adorni. Ahí Adorni pudo explicar que le reintegró los fondos a Grandío.

Las respuestas de Adorni fueron muy flojas, quedaron en el aire, no explicó este asunto. Issin lo puso en claro, complicando más a Adorni.

Hubo una especie de festival de fotos, como si fuera una campaña de Adorni con todos los ministros, bajo la hipótesis de que las fotografías constituyen un apoyo a la gestión de Adorni como jefe de Gabinete. Se fotografió hasta con Patricia Bullrich, siendo que me imagino que en el futuro cercano se proyecta un conflicto entre ambos, porque ambos aspiran a la candidatura para la Ciudad de Buenos Aires, para suceder a Jorge Macri.

Ayer se terminó de presentar este álbum fotográfico tan simpático que no modifica en nada el estado de cosas de Adorni. En todo caso, a los ministros alguien los mandó a fotografiarse con Adorni para simular un apoyo.

Después hubo un comentario siempre muy oscuro de la diputada Lilia Lemoine, que responsabilizó por esta situación de Adorni a Delcy Rodríguez… qué sé yo. Y a un grupo de amigos que apuran para perjudicarlo y se han metido con su familia y su casa, que detrás de eso hay una banda de “gangsters” que han perjudicado a Adorni, lo cual puede ser cierto, porque así funciona el poder.

Hay una frase que dice que gobernar es caminar sobre un conjunto de cabezas de serpientes. Sí, efectivamente. Yo no sé si Delcy Rodríguez operó… debe haber gente que se dedica a perseguir a funcionarios por celos o negocios o por poder, y ahí el comentario de Lilia Lemoine tiene algo de cierto.

Eso no significa, ni elude, la responsabilidad de Adorni.

Quién es Mauricio Novelli, el trader que vendía "exclusividad" con Milei por US$ 300.000

Ortega y Gasset decía que el poder es la arquitectura completa, incluso los sótanos. Estas cosas como las de Adorni surgen de los sótanos, porque la arquitectura es completa.

Hay una cosa en la que discrepo con Lemoine: que se han metido con sus hijos. Nadie se metió con los hijos de Adorni, ni con su vida privada. Adorni tuvo la mala suerte de ser filmado subiendo a un avión privado.

Hay una cosa que se dice mucho: que Adorni perjudica a este Gobierno porque es un Gobierno que apuesta a la transparencia. Eso no es cierto: el Gobierno ha expuesto un montón de prioridades, pero nunca ha puesto a la transparencia como una prioridad central. Sí ha planteado el Presidente la tesis de la moral como política de Estado, pero eso no vincula a la moral con el comportamiento de las personas, sino a la moral con la ideología, que son cosas muy distintas.

Causa $Libra: Mauricio Novelli pidió anular el peritaje a sus dispositivos por presuntas filtraciones

El caso Adorni está tapando otro caso, y tal vez sea la función, el caso $Libra. Ayer ocurrió otro episodio importante: entiendo que sigue el consejo del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. El señor Novelli pidió la nulidad absoluta del peritaje de su teléfono, bajo el argumento de que hubo accesos clandestinos, filtraciones a la prensa e incluso espionaje ilegal. Utilizó los mismos argumentos que Mahiques, haciendo casi de abogado del Gobierno en la tele.

Lo mismo que dijo el ministro de Justicia es lo que los abogados de Mauro Novelli presentaron ante la Justicia. Es muy importante ver qué hace la Justicia frente a este planteo.

El argumento de que la publicación de la información implica espionaje y que eso derrumba los elementos es inverosímil. Si la Justicia le diera la razón, es un escándalo. Si la Justicia le da la razón a Novelli, es un escándalo que tiene como protagonista principal al ministro de Justicia. Y si se confirman los vínculos casi cotidianos entre esta banda de gente y Milei, también es un escándalo.

LT