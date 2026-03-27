El vocero presidencial y jefe de Gabinete bajo Javier Milei, Manuel Adorni, enfrenta escándalos como compras inmobiliarias injustificadas y viajes en jets privados que erosionan la confianza pública en un contexto de estancamiento económico. Según una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, el senador Luis Naidenoff advierte sobre la desconexión con la realidad cotidiana y el impacto negativo del ajuste económico en consumo familiar y pymes, y señala que “esto es una olla a presión, hay provincias que no llegarían a pagar los sueldos”.

El senador de la Unión Cívica Radical, Luis Petcoff Naidenoff, comenzó su carrera política como concejal en Formosa y en 2005 fue elegido senador nacional por la provincia de Formosa, cargo que renovó en varias ocasiones hasta 2023. Durante años fue presidente del bloque de senadores de la UCR y lideró el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Además de su actividad parlamentaria, fue candidato a gobernador en 2007 y 2015.

Me gustaría tu reflexión sobre lo que está pasando con Adorni en el caso Libra. La pérdida de popularidad o de aprobación del gobierno que reflejan todas las encuestas. ¿Cuál es tu balance de esta coyuntura?

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En cuanto a los casos de corrupción, yo creo que hay un derrumbe de la confianza ciudadana en el gobierno. Son dos casos emblemáticos. Tomo el caso Adorni porque fue la voz del gobierno, la voz autorizada, la espada más filosa, no solamente para atacar al sistema político tradicional, sino para levantar las banderas de la austeridad y de la superioridad moral en el ejercicio de la función pública. Fue el funcionario que hacía gala de esa austeridad, de "no hay plata", del recorte del Estado, de ministros que deben exhibir la ejemplaridad a seguir por las áreas.

Cuando surge este conflicto, se da un choque contra la propia realidad. Hoy estamos frente a un funcionario que se llamó al silencio con enormes contradicciones, con una agresividad inusual hacia sus colegas, en una conferencia de prensa que dejó más dudas que certezas, y con las declaraciones de los últimos días. No se exhibió ningún recibo que acredite el pago o la contraprestación de ese famoso viaje a Punta del Este.

Por el contrario, me parece que estamos frente a un escenario complicado del que no saben cómo salir.

Ahora, nosotros, y digo nosotros para quienes hemos atravesado varios gobiernos democráticos, sabemos que la tolerancia de la sociedad a la corrupción es directamente proporcional al éxito económico de un gobierno. Ya sucedió con Menem, con el kirchnerismo, y con este gobierno durante dos años, que mientras la economía genera expectativas de satisfacciones, la sociedad es tolerante con las denuncias de corrupción, hasta que se juntan todas. Probablemente, esto sea un síntoma de que la economía no está cumpliendo las expectativas.

¿Encontrás alguna relación entre lo que sucede con Adorni, lo que ocurre con Libra, que comenzó hace más de un año y quedó olvidado, o lo de Andis, la agencia de discapacidad, que parecía sepultado en octubre con el triunfo electoral, y reemerge hoy con más fuerza porque refleja que la economía no funciona?

Absolutamente. La historia argentina demuestra que cuando la economía funciona bien, la sociedad mira los casos de corrupción de lado y transita otro andarivel. Pero convengamos que hay un estado de insatisfacción social muy profundo en la Argentina. Creo que hay una realidad que golpea muy fuerte al mundo de las pymes, al trabajo, y al poder adquisitivo de la gente, mientras el gobierno mantiene una mirada ausente.

Ha apostado a determinados sectores. Hay una Argentina muy desequilibrada: a algunos les va muy bien, como en grandes inversiones, petróleo, gas, minería, sector agroexportador y financiero. En cambio, el mundo comercial, la construcción y las pequeñas y medianas empresas están en caída libre, sin reacción oficial.

Escuchaba al ministro de Economía cuestionar a quienes señalan esta realidad, mientras la gente no logra cerrar sus números, con persianas cerradas, negocios que no cuadran y pérdida de empleo. Esa jactancia de crecimiento no se refleja en la economía cotidiana, generando un gobierno con una realidad paralela a la de la población.

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Esta semana entrevistamos a una empresa de estudio de opinión pública cordobesa que, usando algoritmos similares a los de Atlas Intel, relevó las menciones en redes sociales. Encontraron que las posiciones críticas aumentaban de manera geométrica, creando un índice de insatisfacción, estimando que la paciencia duraría hasta junio de este año. Además, en el Congreso, un grupo elaboró un índice de vulnerabilidad familiar, que medía desde el no pago de tarjetas de crédito, reducción de comidas y menor capacidad de consumo, llegando a máximos históricos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este año? ¿Crees que este malestar se expresará de otra forma antes de las elecciones de octubre del próximo año?

Si el gobierno no reacciona, es una olla a presión. El Banco Central de la República Argentina informó que la morosidad en tarjetas de crédito del 9,9% triplica la del 2024, vinculada directamente al consumo familiar. La gente recurre a las tarjetas para cubrir lo esencial de la canasta básica, último recurso ante la falta de ingresos.

Además, se perdieron 180.000 empleos registrados entre 2023 y 2025, 20.000 pymes cerraron, y el gobierno observa esta realidad como un efecto secundario. La medicina aplicada es parcial, beneficiando a ciertos sectores, mientras quienes podrían recuperar consumo, poder adquisitivo y empleo no están en la hoja de ruta.

En términos electorales, el gobierno tiene un activo: la ausencia de alternativa política en Argentina. El radicalismo debe reencontrarse con la sociedad, ofreciendo un mensaje moderno que contemple el desarrollo, el trabajo, las pymes y los ciudadanos que no cierran sus números. El gobierno peca de soberbia, confiando en el vacío alternativo y fomentando la polarización entre extremos, mientras los ciudadanos enfrentan dificultades económicas y sociales.

La caída de la coparticipación, del 8,8% en febrero interanual y del 7,4% en transferencias automáticas, afecta el pago de salarios y servicios básicos en muchas provincias.

Si se profundiza la caída de la coparticipación y el gobierno no implementa políticas orientadas al sector privado, las pymes, los emprendedores y al sector público con otra dinámica, esto no puede terminar bien.

MV