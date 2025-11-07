Vicepresidenta de la Comisión asegura que el Presupuesto será aprobado

La diputada nacional Germana Figueroa Casas, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, aseguró que el proyecto presentado por el oficialismo cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado en el Congreso. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que, aunque existen "disidencias parciales" y artículos aún en discusión, “el presupuesto podría aprobarse en general” y luego sufrir modificaciones puntuales durante su tratamiento en el recinto.

Germana Figueroa​ Casas es docente, contadora y política. Se desempeñó como concejal de la ciudad de Rosario. Fue miembro de la Convención Constituyente y Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Actualmente es diputada nacional por el PRO, en la provincia de Santa Fe, y es vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto.

Qué silla eléctrica que le tocó a usted en la Comisión de Presupuesto. Está tironeada, me imagino, y siendo el centro del punto de discusión entre el Ejecutivo y el Congreso. Cuéntenos cómo la está viviendo, qué está pasando y cuál es su pronóstico de cómo va a evolucionar. ¿Vamos a tener presupuesto en extraordinarias o antes de extraordinarias?

Esa es la pregunta del millón. Ya mi tarea como parte de la comisión, es como que terminó en este sentido. Porque el martes se firmó el dictamen. ¿Esto qué significa? Que ya está listo para ir al recinto. En realidad hay cuatro dictámenes: hay un dictamen del oficialismo, que tenía 20 firmas; uno de Unión por la Patria, que tiene 20 firmas también, pero como el del oficialismo tiene la del presidente, queda como dictamen de mayoría. Hay otro de bloques del medio, que tiene seis; y uno de la izquierda, que tiene dos votos. Esto, ¿qué significa? Que el que tiene mayoría es el que primero va a votación. Si ese no se vota, recién se tratan los demás. O sea que hay una ventaja en que haya un dictamen de mayoría.

De cualquier forma, varios, entre ellos nosotros, firmamos el dictamen del oficialismo, pero “en disidencia parcial”. ¿Qué significa esto? Que hay algunos artículos, algunos temas que están para verse todavía, y que puede ser que cuando vaya al recinto uno vote en general a favor, pero después, cuando viene artículo por artículo, pueda no votarlos o pedir cambios. Así que hay toda una negociación pendiente, porque fue muy accidentado este tratamiento del presupuesto, ya desde el cambio de presidente, luego los funcionarios que viajaban a Estados Unidos que estuvo en el medio de todo esto que sucedió. Así que quedaron pendientes muchos temas que van a seguir siendo tratados.

Y te contesto lo más complejo: la idea era que se iba a tratar con la composición vieja. Por eso había sido este emplazamiento que te obligaba a dictaminar por los tiempos, para poder llegar antes del 30 de noviembre. Pero parecería que eso ha perdido impulso y que será la nueva composición la que termine votando el presupuesto.

¿Podría hacer una síntesis de cuáles son las disidencias, cuáles son las diferencias fundamentales entre los dictámenes, por lo menos los mayoritarios, y en qué puntos está la discusión respecto del presupuesto?

El plan del oficialismo, es el presupuesto clásico, con todos los artículos. Recordemos que hay algunas cosas que modifican otros temas tributarios o temas de formas. Pero, en esencia, el de UP lo que hace es pedirle que lo rehaga. Es un dictamen que no es que arma el presupuesto y todo como si fuera una ley nueva, sino que pide que se incorporen ciertas cosas. En cambio, el otro que se firmó, ese sí tiene el mismo formato y agrega algunos artículos.

Estos dos plantean el tema de incorporar las tres leyes que se votaron: sobre universidades, sobre discapacidades, sobre Garrahan. También plantean, lo digo en general, algunas de las diferencias.

¿Pero no es una obligación incluirlas, quiero decir, independientemente del pedido? Tengo entendido incluso que el jefe de Gabinete anterior, Franco Santos, ya les dio curso. No sé si se publicó en el Boletín Oficial.

Sí. Por eso, es como raro, pero comento lo que está ahí, porque se está pidiendo que se cumpla una ley. Entonces, sí, no debería ser necesario, pero es cierto que las partidas no reflejan lo planteado. Porque el presupuesto fue hecho antes de que estas leyes saliesen. Hubo un aumento al nomenclátor de discapacidad de un 30%, y también hubo un aumento para el Garrahan. Así que uno espera que todo esto se vaya trasladando. Pero comento las modificaciones que están planteadas.

Hay varios temas que se incluyen ahí, que también pueden estar en estas disidencias parciales, porque hay diputados que no están de acuerdo con la derogación de estos pisos que, la realidad, vamos a decirlo, nunca se cumplían. También tenemos leyes en Argentina que se terminan no cumpliendo.

Acá el Gobierno lo que dice es: “Deroguemos”. Y los que dicen: “Que siga”. Pero si vamos analizando hacia atrás, se han transformado en expresiones de deseo. Todos estos pisos de cuánto tiene que dedicarse a educación, a ciencia, a bosques, y realmente no se venía cumpliendo.

Para poner el ejemplo máximo, era el tema de educación: creo que 6% del Producto Bruto, y no pasa de mucho más que uno.

Tal cual. Pero también se tenía que sumar lo que se hace en provincia. No era fácil de controlar. Bueno, yo debo decir que a mí no me convence, en mi opinión particular, ni los fondos, ni los pisos, ni nada, porque me parece que, salvo que sean por un tiempo, si es algo así eterno, es bastante difícil de conciliar, y las cosas van cambiando a lo largo del tiempo. Pero bueno, aclaro mi posición personal. Es más técnico esto que planteo, pero entiendo que sea una ley. Entonces es más declamativo que otra cosa.

Pero bueno, después está el tema de las asignaciones familiares, que se saca la obligatoriedad de la movilidad. Eso no lo planteó el tercer dictamen, pero sí lo plantea UP. Y después había reclamos en general de varios gobernadores, que planteaban que había diferencias con obras que se habían acordado. Se fueron haciendo convenios con los distintos gobernadores o, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires plantea que es verdad que no se incluye el cumplimiento del fallo del acuerdo que se hizo por el tema de la coparticipación. Así que hay varias cosas que yo supongo que se van a ir hablando para cuando llegue el presupuesto al recinto. Pero por eso uno ya no lo podía firmar sin ninguna disidencia, porque evidentemente va a haber cosas que van a cambiar.

Si no lo entiendo mal: salvo el de Unión por la Patria y el de la izquierda, me da la sensación de que quienes votaron con el oficialismo, ya sea el propio oficialismo como aquellos con disensos parciales, más el proyecto de lo que podemos denominar el centro, generan una mayoría que indica que el presupuesto, con algunas modificaciones, pero va camino a aprobarse.

Sí, eso parecería. Por eso digo, podría aprobarse en general y que algunos artículos del presupuesto no salieran, sí. E incluso hay que ver qué es lo que plantea, porque como plantea esta reforma, hay que ver cómo termina siendo lo que plantea Unión por la Patria.

Yo lo que sí noté fue como que incluso desde Unión por la Patria se habló mucho del déficit fiscal. Me parece que eso es algo que ha calado hondo: el tema de las cuentas equilibradas. Porque se habló mucho de eso, y me parece que la inflación es algo con lo que tenemos que terminar de una vez.

Creo que eso es algo en lo que tiene razón el Gobierno, en que sea equilibrado el presupuesto, porque ya la Argentina no puede seguir gastando más. Tenemos que resolverlo. El tema de la inflación no es un tema en casi ningún país del mundo. O sea, tenemos que resolverlo para poder empezar con otras cosas.