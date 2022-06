La especialista en Historia y primera trabajadora trans del Banco Central, Victoria Antola, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "la comunidad LGBTIQ+ tuvo muchas conquistas", al conmemorarse el Día del orgullo. Además destacó que "Argentina es un lugar de avanzada" y enfatizó la importancia de cumplir con la sanción de la ley de cupo laboral trans.

¿Qué reflexión podés hacer sobre este día?

Es un día importantísimo porque celebramos el orgullo a nivel internacional. En Argentina tenemos un antecedente de 1967, donde existía el grupo "Nuestro mundo", es decir, que nuestro colectivo ya se estaba organizando. Después vino el Frente de liberación homosexual, con figuras tan importantes como Manuel Puig o Néstor Perlongher. Argentina es un lugar de avanzada y la comunidad LGBTIQ+ tuvo muchas conquistas. Eso fue por la lucha transversal que hemos dado desde esa época hasta hoy.

Día del orgullo LGBTIQ+: "Un año más conquistando derechos"

¿Cómo es estar en un lugar tan importante como el Banco Central?

Es un lugar clave para nuestro país. No soy economista, mi especialidad es la Historia y por eso trabajo en el Museo Histórico y Numismático del Banco Central. Es el lugar que tiene el patrimonio más importante de billetes y monedas en todo el país y que nos pertenece a los argentinos. Cuando una persona entra a trabajar en el Estado le cambia la vida, pero cuando entran varias cambia toda la sociedad. Con la sanción de la ley de cupo laboral trans estamos esperando que se cumpla. En el Banco soy la primera y única, por ahora. Si hay algo que nos mostró la pandemia es que nadie es completamente idóneo, muchos tuvieron que aprender a usar herramientas virtuales y se los capacitó para eso sin perder su empleo. Lo mismo va a pasar con las compañeras trans para capacitarse en el nivel medio con un trabajo digno y el acceso a la edcuación.

¿Quiénes fueron referentes de tu juventud? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a ser quién sos hoy?

El libro que escribí está dedicado a mis padres, que son mis referentes. Mi papá fue empleado civil de la Fuerza Aérea y mi madre docente. Ellos me ensañaron la cultura del trabajo y priorizaron la educación de todos sus hijos por igual. Me eduqué en un colegio de monjas de Paraná , estudié después en la universidad pública y estoy orgullosa de eso. Después, otro nombre destacado fuera de lo familiar sería Lohana Berkis. Con las pocas herramientas que tenía y el rechazo social, usó su activismo como "furia travesti" para salir a reclamar por una vida digna y salir de ese promedio de vida horrible.

La Ley de Identidad de Género cumple 10 años en Argentina

¿Por qué estudiaste Historia?

Estudié primero traducción de inglés, por eso me gusta tanto la literatura inglesa y escribí sobre eso. Me interesé saber sobre el conocimiento científico escrito desde el paradigma de la modernidad desde el siglo XVIII y de la Revolución Industrial. Ya cuando se escribe el Contrato Social se protestaba por el lugar de la mujer que dejó la Revolución francesa, que crea el ciudadano universal en neutro y deja afuera a las mujeres hasta del derecho al voto. Siempre fue una curiosidad para mí y estoy en un lugar histórico para ponerle el broche de oro.

¿Estudiante eso para entender a la sociedad y a vos misma?

Estudié en un colegio de monjas, donde tenía una profesora llamada Mabel, que nos enseñó la historia de una manera maravillosa en los noventa. Era un aire renovado después de la dictadura y se aprovechó al máximo para hablar libremente. Me enamoré de la historia y de cómo se enseñaba todo, no había una bajada de línea.

Juani Fernández Juvé (JFJ): El libro que escribiste trata el tema de la exclusión y empezar a pensar en una sociedad con los grandes intelectuales trans. ¿Por qué hacés énfasis en la educación?

Hay personas como Oscar Wilde o de nuestra historia mundial que dejaron un conocimiento maravilloso para el ser humano. Las pienso como personas más allá del género. Lo importante es que, además de ser una cuestión evidente de derechos humanos, la economía y la pandemia nos hacen entender que el modelo capitalista binario moderno hace agua al presente. Por eso los países avanzados, como Estados Unidos, permiten a las personas elegir su nombre en las tarjetas de crédito. Tenemos leyes de avanzada, pero falta mucha educación. Trabajo sobre la monstruosidad porque quién nos dice cuál es el cuerpo monstruoso y cuál no. El paradigma moderno, que retoma lo clásico, a raíz de esa hegemonía produce la exclusión.

Día del Orgullo LGBT: 10 frases que no debemos olvidar

JFJ: En ese sentido, ¿qué importancia tiene el rol de Camila Sosa Villada?

Camila tiene un éxito mundial como escritora. Me llegan fotos de todo el mundo, fue premiada y es un orgullo. Ella hace un retrato muy interesante de las personas trans y me interesó darle otra dimensión teórica e intelectual. Los medios ponen mucho énfasis en lo circense de lo trans, personajes victimizados o marginales. No me opongo como ejemplo pero sí como referente de que accediendo a la educación se puede vivir en sociedad sin problemas. Pocas veces tuve problemas de exclusión. El Banco Central es un lugar imponente, de los mejores a nivel estatal, y gracias a la educación que tuve me pude desarrollar. Trabajo para que se entienda que todas las personas tenemos la capacidad y debemos tener una oportunidad para acceder al trabajo digno. Es una deuda pendiente de nuestro país.

JL PAR