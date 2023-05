Ximena de Tezanos Pintos recibió en su casa de Recoleta a Bruno Ghiso, en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a su relación con Revolución Federal y lo que tiene que ver con el atentado a la Vicepresidenta.

Bruno Guiso (BG): ¿Te gustaría esclarecer la situación?

No hay mucho que contar. Vi que publicaron una nota donde me ponen a mí casi en el subtítulo, pero en realidad lo que el fiscal Pollicita está hablando este último jueves no tiene nada que ver conmigo.

Realmente me sorprende la redacción de la nota publicada en Perfil. Incluso le pregunté a mi abogado y me dijo que no hay ningún movimiento de la causa, por lo menos hasta ayer. Entonces, también veo que hay algo de Télam, el original, y ahí mismo refiere un pedido que sí se hizo el 18 de octubre del 2022, donde se investigaron todos los teléfonos míos y de los chicos.

La Justicia incluyó a la vecina de Cristina Kirchner en la investigación de los miembros de Revolución Federal

¿O sea que no habría nada nuevo por lo que usted dice?

Por lo menos conmigo no. Acá me parece que es importantísimo que los medios asuman un poco el rol que tienen de digestor de las noticias y dar las ordenadas.

Yo no tuve nada que ver con el atentado de Cristina. Además cuando hablan del fiscal Pollicita y de Martínez de Giorgi no están hablando de la causa del atentado de Cristina, sino de una persecución política que están haciendo a gente que se atrevió (aunque se pasó de la raya con algunas expresiones) a reclamar a varios políticos por el repudio que sienten por el modo que se manejan las cosas. Lo que recibieron fue todo el aparato del Estado encima de ellos, investigándolos por un delito que no es tal.

Atentado contra CFK: secuestraron un segundo celular y recusaron a Rívolo

¿La jueza Capuchetti no pidió sus celulares para investigarla?

La jueza Capuchetti jamás pidió mi teléfono para revisarlo. La que sí pidió fue Cristina Fernández, en la causa con Martínez de Giorgi, que es contra la Revolución Federal y que es con delitos de incitación al odio, donde la constelación que ellos están diciendo es que como estos chicos hablaban de “vamos a quemar”, vino alguien y se atrevió a intentar atentar contra la vida de la Vicepresidenta. Ese es el presupuesto que ellos están poniendo.

