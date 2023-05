Luego de las revelaciones de una ex asesora de Gerardo Milman sobre la eliminación adrede de información de su teléfono, la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner tuvo dos nuevas novedades: el recusamiento contra el fiscal Carlos Rívolo que presentó la defensa de la Vicepresidenta y la decisión del letrado de secuestrar un segundo aparato perteneciente a Carolina Gómez Mónaco, otra de las secretarias del diputado.

Los movimientos en la investigación que intenta determinar quiénes son los implicados en el intento de asesinato contra la ex mandataria ocurrido el 1 de septiembre del 2022 volvieron con fuerza esta semana, luego de que se conociera el testimonio de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Milman. De acuerdo a sus dichos, los datos de su teléfono fueron borrados por un especialista en informática en una oficina que sería de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

Las novedades, en este contexto, continúan. Por un lado, la defensa de Cristina Kirchner recusó a Rívolo por una supuesta filtración de información de la causa. Por otro, el propio magistrado solicitó que se secuestre un segundo teléfono perteneciente a la otra asistente de Milman, Gómez Mónaco.

Carolina Gómez Mónaco, asesora de Gerardo Milman.

Tanto el ex jefe de campaña de Bullrich como sus asistentes quedaron implicados en la causa luego del testimonio de Jorge Abello, asesor del diputado peronista Marcos Cleri, quien afirmó haber escuchado el siguiente diálogo en el bar porteño Casablanca: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. La frase, según Abello, habría sido pronunciada por el congresista.

No es la primera vez que la defensa de la titular del Senado apunta contra los encargados de la investigación, ya que en noviembre del 2022 habían solicitado la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Hasta el momento, los únicos procesados en la causa son Fernando Sabag Montiel (quien gatilló el arma a centímetros de la Vicepresidenta), Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, ambos sindicados como partícipes del intento de asesinato.

El último viernes, Ivana Bohdziewicz se presentó para realizar una nueva declaración por el hecho donde está implicada y reconoció que la información de su teléfono no fue borrada por motivos personales, sino que tuvo la participación de un experto informático.

“Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más. Estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó", relató Bohdziewicz, que fue echada de su trabajo en enero.

Luego ahondó: "Y en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo. Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”.

