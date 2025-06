Yamil Santoro sobre la diputada Juliana Santillán: “La desvinculamos del espacio por mentir sobre su currículum”

El legislador de Republicanos Unidos Yamil Santoro se refirió al papelón protagonizado por la diputada libertaria Juliana Santillan, que confundió los datos del INDEC y aseguró que una familia de cuatro integrantes puede vivir con 360 mil pesos. “No le deberían dar el nivel de exposición que le venían dando”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Yamil Santoro, diputado liberal de la Ciudad de Buenos Aires y director de la Fundación Apolo.

Alejandro Gomel (AG): Lo llamamos por el tema de la diputada Santillán. Curioso el tuit donde Santoro dice: “Convengamos que en algún momento les iba a reventar el tema Santillán”. ¿Cuál es el tema Santillán?

Bueno, que han puesto a una persona totalmente incompetente para el cargo. Digo, que bastante vino zafando. De hecho, creo que ha sido bastante viralizado el video donde, por ejemplo, da un discurso en el recinto usando un auricular para que le dicten lo que tenía que decir.

Es una persona que nosotros, en su momento, la desvinculamos del espacio por mentir sobre su currículum, por plagiar notas y por otra serie de conductas, a nuestro entender, inapropiadas, que evidenciaban a una persona que buscaba crecer no a costa de mérito, ni de esfuerzo, ni de resultados, sino generando una ficción.

Elizabeth Peger (EP): ¿Y quién es Juliana Santillán? ¿Cómo se acercó ella inicialmente a ustedes?

Nosotros la conocimos en el marco de la pandemia. Ella vivía en Mar del Plata, nosotros estábamos en Capital, con lo cual diría que el acercamiento original fue virtual. En ese entonces, ella aparecía, o se mostraba, como una dirigente de la Provincia de Buenos Aires y se acercó a nuestro espacio con la vocación de participar.

Yo había fundado un partido que se llamaba Mejorar y cuando empezamos a trabajar con ella fuimos notando paulatinamente cosas raras. Como historias que no cierran, planteos que no son adecuados, o hasta diría, posicionamientos técnicos que no se condicen con alguien que estudió lo que dice haber estudiado.

Ella decía que era abogada y, de golpe, hacía algunos planteos que de jurídico no tenían nada. Entonces, en un momento, yo también soy abogado, digo: "Che, acá hay algo raro", y puse al equipo a auditar. Digo, normalmente no hago ese laburo.O no lo hacía, mejor dicho.

Claro, pero si uno se suma a una fuerza, cierto conocimiento tenés que tener. Estás armando un proyecto político nuevo, que es una oferta electoral también. Y se supone que por lo menos tienen que saber con quién están rodeados, ¿no?

Mirá, la verdad es que en la participación política, normalmente la gente se acerca y plantea que quiere ser parte, y en esa línea uno lo va conociendo en el hacer. Ahora, lo que yo nunca me imaginé es que si viene una persona adulta —digo, no de 22 años, sino con ya cierto recorrido— y plantea que es abogada… la verdad, no se me ocurrió hasta ese momento que podía existir la posibilidad de que no lo fuera.

Hay una cuestión básica, si querés, de convivencia cívica, de que si alguien te dice una cosa uno la cree. Digo, por lo menos en algo tan elemental como la titulación o el recorrido. Pero bueno, en ese sentido...

¿Pero no es abogada, entonces?

No, no. No es abogada. De hecho, la formación que tiene es un curso de tres meses de economía austríaca. Si vos entrás al perfil de ella en el Congreso de la Nación, pone: “Título / Profesión: Diplomatura en Economía Austríaca”. Que es lo mismo que decirte... no sé, hiciste un curso de velas.

AG: Y además, es muy impresionante la calidad de legisladores que hay. De los diputados, especialmente los que entraron con La Libertad Avanza en el 2023. Digo,¿cuál es el nivel que hay de los que tienen que legislar y hacer las leyes nacionales?

Totalmente. Pero inclusive te redoblo un poco la apuesta. Porque es la desfachatez de la bravuconería de la persona ignorante. Porque ponele que vos entraste por un error en la Matrix, porque eras la amante de alguien, lo que fuera, no importa, pero sabés lo que no sabés.

Digo, uno, si tiene algún grado de conciencia, sabe hasta dónde le da la nafta. Ahora, ir a tomar un rol de vocería activa siendo una persona con genuinas limitaciones y déficits técnicos como para poder afrontar conversaciones complejas... digo, era una locura.

Y a mí lo que me llama la atención como liberal, si bien yo no integro La Libertad Avanza, digo: ¿cómo va a ser una persona, primero, que ha estado tratando de entrar por cualquier lado, desesperada, pero aparte realmente limitada?

Entonces, cuando surgió todo este escándalo, digo: "Bueno, al fin se dieron cuenta”. Al fin apareció el vestigio, la ranura por donde, ojalá, ahora se den cuenta de que, de mínima, hasta para cuidarla a ella y para cuidar al proyecto, no le deberían dar el nivel de exposición que le venían dando.

AG: Hace poco Carrió dijo una frase que hizo carrera. Dijo algo así como: “Antes los gatos estaban en los pasillos del Congreso y ahora están en las bancas”.

Pero hasta la banca…. Porque, a ver, siempre hubo “esposa de”, “mujer de”, “novia de”, lo que fuera. Digo, lo novedoso es, de golpe, este afán de protagonismo por parte de estos personajes. Entonces yo creo que ahí, sí, definitivamente, el gobierno nacional tiene que hacer una revisión de perfiles.

Entre otras cosas, porque no solamente es grave la persona en sí que han seleccionado, sino lo que dijo y el tono en el que lo planteó en la discusión con el tema del Garrahan. Digo, creo que ofende a propios y ajenos. No es un tema solamente de haberse equivocado en la referencia del INDEC, sino que estaba forreando a los médicos del Garrahan, usando equivocadamente los datos del INDEC. Entonces, me parece que ahí hay que hacer como una revisión de la escudería que tienen de vocería.

EP: ¿Y vos sabés, Yamil, si ella llegó apadrinada por alguien?

Conocí a algunos de los que, en su momento, estaban operando en la Provincia de Buenos Aires. Les hice llegar mis observaciones sobre el caso. Evidentemente, había alguna motivación que me excede. Pero por lo menos me ocupé de decirles: “Che, miren que yo por lo menos tuve esta mala experiencia, la rajamos del espacio por esto y por aquello”, y a partir de ahí que cada uno tome las decisiones que tome.

¿Qué sensación te dejó la última elección en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Te sorprendió lo que pasó, los números?

Mirá, no. Yo creo que ahí se notó el error garrafal del gobierno de la Ciudad, del PRO, que llevó adelante una estrategia totalmente contraria a la que lo llevó, en su momento, a gobernar. Inclusive la que permitió que todos los oficialismos en el resto del país ganen y armen una gran coalición desde el gobierno.

Y acá el PRO se dedicó no solamente a fragmentar su coalición, sino a debilitarse a sí mismo. Y yo creo que terminamos todos —las fuerzas, si querés, centristas, o republicanas, o llamalas como tengas ganas— en una suerte de balcanización, donde además el PRO llevó adelante una estrategia de polarización con el kirchnerismo, que se la terminó pirateando La Libertad Avanza, y fue más efectiva.

Así que no me sorprende, porque fui de los que desde el primer momento creyeron que lo que se estaba haciendo era un error grande. Y los resultados están a la vista. Después, estoy contento con los diez mil votos que saqué, así que, para hacer mi primera elección, más que satisfecho.

