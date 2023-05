A días de su primer Vorterix, Malena Villa lanzó “Fuiste”, el segundo adelanto de su nuevo disco

Malena Villa lanzó “Fuiste”, el segundo corte de su nuevo disco en el que se anima a jugar con un sonido más rockero. El tema llega a días de su show en el Teatro Vorterix pautado para el próximo 31 de mayo.

“Es una ruptura dentro de mis canciones, por lo que venía haciendo. Es la primera vez que me animo a hacer algo un poquito más atrevido”, comentó Malena en diálogo con Perfil Música.

Malena Villa lanzó "Fuiste", el segundo corte de su nuevo álbum. (CZ Comunicaciones)

Al principio le costó animarse a experimentar con ese sonido, y fue su productor Renzo Luca quien le insistió. “Yo le decía que prefería hacer algo más melanco”, comentó.

Sin embargo, el tema fue creciendo en su cabeza al punto de convertirse en una de las canciones que presentan el álbum. “Todo tiene que ver con el proceso y después el resultado y a veces los procesos son variados. Quizás una canción no te convence del todo y un día le encontraste la vuelta y funcionó”, reflexionó Malena.

- ¿Cómo va la preparación del disco?

Hace un año que estamos trabajando en este disco ya y son procesos largos que se van dando. Empezó con la idea de hacer un EP y después se fueron agregando más canciones y empezó a crecer. Ahora ya en la etapa final de cerrar las colaboraciones y terminar de grabar las cosas que faltan. También., al ser actriz, estuve filmando una película hace poco y estuve 5 o 6 semanas abocada a la película, entonces ahí se producen partes dentro de este camino.

Su segundo disco sale entre julio y agosto de este año. (CZ Comunicaciones)

- ¿Logras desconectar del disco cuando actúas?

Hay una demanda porque uno tiene gente que trabaja en el proyecto, entonces hay cosas que uno tiene que atender. En el medio de la película, me invitó Chano a cantar a La Plata entonces tuve que salir antes del rodaje y pedí permiso. Pero lo cierto es que cuando uno graba, sobre todo una película, y si sos protagonista, como era en este caso, sos medio esclavo del cine. Yo le aviso a mi equipo que voy a estar un mes dedicándome a eso y medio que no te da el tiempo porque estas de lunes a viernes grabando 12 o 14 horas por día, depende. Entonces, son como mini baches.

- ¿En algún momento pensaste en dejar de actuar para dedicarte 100% a la música?

Si, en este momento (se ríe). Depende los proyectos, porque cuando es un proyecto que me entusiasma actoralmente, siempre busco la manera de hacerlo, pero tampoco pasa mucho. Y ahora terminé de filmar esta peli y abril y mayo era para preparar lo del Vorterix, el show de Alicia Keys, el lanzamiento de “Fuiste”, y me ofrecieron una película y tuve que rechazarla. Y quizás está interesante la película, pero ya me dediqué a la actuación el mes pasado, este no puedo.

Malena Villa le abrió el show a Alicia Keys en Buenos Aires. (Iinstagram)

El pasado 7 de mayo, la norteamericana Alicia Keys se presentó en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, y Malena Villa fue la encargada de abrir el show.

“Lo que significa Alicia para los cantautores, para los compositores, para los cantantes. Es como una figura histórica”, expresó la artista sobre la experiencia.

- ¿Cómo lo viviste y cómo fue conocerla?

Una locura. Jamás lo hubiera imaginado. Divina ella, un sol. Yo pensé que no iba a pasar (conocerla), porque yo llegué a la prueba de sonido y abrí el show. Terminé y ella estaba en la previa de su show, entonces no sabía si íbamos a tener un cruce, pero me invitaron a hacer una foto y a conocerla. Y como si fuera una amiga de toda la vida me saludo. Me dijo “ey ¿qué haces? ¿cómo estás?”, como si ya nos hubiéramos conocido. “Estuviste bárbara”, nos hicimos chistes, charlamos, después me dejó un regalito. Un amor, una copada total que no tenía por qué y super divina. Y me sentí como muy colega ¿viste? Y vos decís “colega de esta persona que es una estrella mundial”, pero sí, un poco me hizo sentir así.

Malena Villa llega a Vorterix.

El próximo 31 de mayo Malena Villa se presenta por primera vez en el Teatro Vorterix y los preparativos anteceden lo que será un show muy especial para ella.

“Estoy nerviosa, estoy un poquito estresada, pero estoy contenta, porque por ahora viene saliendo todo bien”, aseguró Villa.

- ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya a verte?

Un show completamente nuevo porque yo sé que tengo público que viene seguido a los shows, y me parece lindo este porque se van a sorprender. Tengo una puesta nueva, el show está redireccionado nuevo y van a haber muchas canciones nuevas que no salieron, además de “Fuiste” y “Pedazo de Cielo” que no las pude tocar en vivo mucho todavía. Invitados, de todo. Yo creo que se van a sorprender sobre todo con la puesta que es algo nuevo.

- ¿Y después de eso te metes de lleno en el estudio hasta terminar el disco?

Espero tenerlo para mitad de año, fines de julio, principio de agosto. También estamos ahí tratando de cerrar una pequeña gira por España en junio.