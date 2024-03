Taylor Swift batió otro récord: “The Eras Tour” es la película más vista en la historia de Disney+

Taylor Swift rompe un nuevo récord en la industria del entretenimiento. Su última producción, la película de su concierto "The Eras Tour", batió récords de visualización en Disney+. Este contenido, que presenta todas las actuaciones musicales de su espectáculo y tiene una duración de más de tres horas, se estrenó en la plataforma el pasado 14 de marzo y se convirtió oficialmente en la película musical más vista en la historia de Disney+.

En tan solo tres días desde su lanzamiento en el catálogo, "Taylor Swift: The Eras Tour (Versión de Taylor)" acumuló 4.6 millones de visualizaciones, posicionándose en el primer lugar. La inclusión de cuatro temas acústicos adicionales, que no se habían proyectado durante la exhibición en cines del mismo tour, aumentó aún más la expectativa de los fans de la artista.

La versión extendida de la película musical brindó a los 'swifties' la oportunidad de disfrutar de canciones adicionales como "Death by a Thousand Cuts", "Maroon", "You Are in Love", "I Can See You", además de la interpretación de la canción "Cardigan". Este filme, que lleva el espectáculo de la cantautora estadounidense a los hogares de sus seguidores, fue grabado durante los primeros tres shows de The Eras Tour en Los Ángeles, el pasado agosto.

Taylor Swift, el secreto del éxito de Disney+

Además de esto, Disney+ también tiene entre sus títulos Folklore: The Long Pond Studio Sessions, un documental donde Taylor Swift y su equipo interpretan las canciones del álbum Folklore mientras se revela el proceso creativo detrás de las pistas. Otros contenidos musicales disponibles en la plataforma incluyen Elton John Live: el concierto de despedida, Black Is King: una película de Beyoncé y el documental The Beatles: Get Back.

Taylor Swift continúa acumulando éxitos en su carrera, tanto en términos de ventas de álbumes como en proyectos derivados. Según informes de medios especializados, Disney adquirió los derechos internacionales de The Eras Tour por una suma considerable de 75 millones de dólares, anticipando el entusiasmo del público por revivir el emocionante espectáculo en Disney+ en cualquier momento. Bob Iger, presidente de Disney, expresó su confianza en la acogida del Taylor Swift: Eras Tour (Taylor’s Version) entre los usuarios de la plataforma.

La película de Taylor Swift en Disney+ tiene una duración de tres horas y media. Anteriormente, la exhibición de la gira en cines de todo el mundo también tuvo un éxito considerable. Según datos de taquilla global, Taylor Swift: The Eras Tour recaudó 262 millones de dólares desde su estreno el 13 de octubre. Se convirtió así en la segunda película de conciertos más taquillera en la historia del cine, solo superada por This Is It de Michael Jackson.

The Eras Tour representa la sexta gira de conciertos de la cantante y compositora de 34 años. Esta gira es un viaje a través de las distintas eras musicales de su carrera, dividido en diez actos, incluyendo un segmento acústico. Además, Swift elige "canciones sorpresa" para cada lugar que visita. En 2023, la artista llevó su espectáculo a tres países de América Latina, con presentaciones en México, Argentina y Brasil.

JCCL / Gi