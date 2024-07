Adele anunció un "largo descanso" de su carrera: "No tengo planes para nueva música"

Adele anunció que se tomará una pausa significativa en su carrera musical después de cumplir con sus compromisos actuales. La cantante británica, conocida por éxitos como "Someone Like You", explicó que no tiene planes inmediatos para trabajar en un nuevo álbum. Por otro lado, la artista remarcó que desea descansar y explorar otras actividades creativas.

Adele le compró la mansión a Sylvester Stallone con un descuento de US$ 50 millones

En una entrevista con el portal ZDF, Adele fue clara sobre su intención de alejarse temporalmente de la música. “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, comentó. “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Parte de su decisión de tomarse un respiro después de una serie de exitosos conciertos está relacionada con su estrategia para manejar la fama, con sus aspectos positivos y negativos. “Extraño todo de antes de ser famosa, creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos”, confesó. “No me gusta ser famosa. Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, y que la gente la reciba bien y le guste, porque eso es bastante único… eso casi nunca le pasa a la gente”, citó NME.

Adele lanza un mensaje a Gerard Piqué y se solidariza con Shakira

En ese mismo hilo, Adele expresó su deseo de encontrar un equilibrio entre su vida personal, familiar y pública. “El hecho de que la gente esté interesada en mi voz y en mis canciones es bastante loco... Así que vale la pena encontrar el equilibrio”.

La merecida pausa de Adele comenzará después de completar su serie de conciertos en Alemania este verano, que se llevarán a cabo entre el 2 y el 24 de agosto en la arena Munich Messe, un recinto construido especialmente para la ocasión, con capacidad para 80,000 personas. Este evento es una extensión de su serie de conciertos Weekends With Adele que comenzó en noviembre de 2022. La artista también tendrá presentaciones en Las Vegas en octubre y noviembre, reprogramadas después de haber sido suspendidas en febrero por un problema de salud.

Adele reveló que estuvo "al borde del alcoholismo": "Dejé de beber hace tres meses y medio, pero lo extraño"

Adele reveló a sus fanáticos que durante sus veintes estuvo "al borde del alcoholismo". Sin embargo, aclaró que realizó cambios en su estilo de vida y que desde hace meses no consume alcohol, pero que eso le parece "aburrido" y que "extraña" la bebida.

"Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido, quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo echo de menos", manifestó la artista en su show Weekend With Adele (en español, Fin de semana con Adele), quien también contó que dejó de tomar café. En ese sentido, hablando con uno de los presentes que dijo que había estado tomando alcohol todo el día, Adele contestó: "Disfruta tu whisky, estoy muy, muy celosa".

La afición de Adele por el vino ya había sido reflejada en una de sus canciones, I drink wine (en español, Yo tomo vino), donde cantaba sobre el desamor y ahogar las penas bebiendo vino blanco. Además, en entrevistas previas había hablado sobre su consumo de alcohol.

Al respecto, en marzo había relatado que una vez bebió cuatro botellas de vino antes del almuerzo durante uno de los encierros por la pandemia de Covid-19, una decisión que ahora atribuye a la mezcla de aburrimiento y nerviosismo que la invadían por estar confinada. "Me acuerdo de cuando vine aquí en medio de la pandemia, del confinamiento. Creo que eran las once de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", recordó.

En diálogo con US Vogue el año pasado, detalló que su consumo durante el confinamiento "se hizo cada vez más temprano". "Siempre he tenido una relación muy estrecha con el alcohol. Siempre estuve muy fascinada por el alcohol. Es lo que mantuvo a mi papá alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de bueno", manifestó.

En el pasado la artista inglesa había dejado de tomar alcohol para poder bajar más de diez kilos en cuestión de unas pocas semanas. Además, había renunciado por completo al consumo de azúcar, lo que complementó con una dieta saludable. Sin embargo, los golpes emocionales que sufrió en 2021 con la muerte de su padre, Mark Evans, a causa de un cáncer, y el divorcio de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, la empujaron de forma momentánea al consumo.

No obstante, durante una entrevista con Oprah Winfrey, Adele indicó que había dejado de beber después de la muerte de su padre. "Dejé de beber. Esa es una excelente manera de conocerte a ti mismo, es simplemente beber agua y tratar de mantenerse sobria todo el tiempo", afirmó en esa oportunidad.

Sumado a esto, habló sobre su decisión de dejar de consumir azúcar. "Solía tomar diez tazas (de té) al día con dos terrones de azúcar en cada una, así que estamos hablando de 20 unidades de azúcar al día. Ya no lo bebo y ahora tengo más energía que nunca", explicaba con orgullo.

JCCL/fl