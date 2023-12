De "Gasolina" a los Evangelios: Daddy Yankee se retira de la música para ser predicador

El cantante Daddy Yankee anunció durante su último show en Puerto Rico que se volcará hacia un costado religioso y que tiene como objetivo "evangelizar el mundo". Además, pidió que de ahora en adelante lo llamen "Daddy Yankee en Cristo".

Fue en el concierto “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico, cuando el artista boricua de 46 años comenzó diciendo que se trataba del "día más importante" de su vida porque "no es lo mismo vivir con éxito que con propósito". En este sentido, el reguetonero compartió con su público que en "ocasiones aparentaba estar bien feliz,” pero que no era suficiente y agregó: “Tengo que confesar que esos días ya pasaron y alguien pudo llenar ese vacío que sentí por mucho tiempo.

El cinco veces nominado al Grammy dijo: "Se acabó una historia y va a comenzar una nueva. Todas las herramientas que tengo en mi poder, como música, redes sociales, plataformas, un micrófono, todo lo que Dios me ha dado es ahora para su reino".

Daddy Yankee: "Cristo los ama y Cristo viene"

"Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Así mismo Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo", expresó el ícono del reggaetón.

Concluyó su mensaje agradeciendo al público: "No me arrepiento en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. ¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén".

Después del discurso emocionante de Daddy Yankee frente a 18.000 fanáticos, decenas de drones formaron una cruz en el cielo nocturno con el mensaje “Cristo viene”.

Este sorprendente giro en la vida de Daddy Yankee marca el cierre de una carrera musical exitosa que inició con el disco "Playero 34" en 1994 y alcanzó su punto máximo con el lanzamiento de "Barrio Fino" en 2004 y en 2017 cuando él y Luis Fonsi lanzaron su sencillo Despacito, que batió récords.

Nacido como Ramón Luis Ayala Rodríguez, Daddy Yankee tiene tres hijos: su hija Yamilette, de 29 años; su hija Jesaaelys, de 27 años; y su hijo Jeremy, de 25 años, fruto de su matrimonio de 29 años con su amiga de la infancia Mireddys González.

