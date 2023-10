En este concierto el cuarteto abordará material del último trabajo discográfico de Luis D’Agostino, "Baladas y Otras Canciones" y también incluirá composiciones de otros artistas contemporáneos como Pat Metheny, John Scofield o Herbie Hancock.



Luis D’Agostino participó del programa Encore del MI (Los Angeles) donde estudió con Joe Diorio, Scott Henderson y Sid Jacobs entre otros.



Posteriormente, se radica en Reino Unido, donde vive nueve años realizando giras y presentaciones por toda Europa. Allí edita su primer CD solista (In Between) y dos más en dúo con el guitarrista Pete Oxley (The Play of Light y Double Singular). Ya de regreso en Buenos Aires graba un nuevo CD solista, “Baladas y Otras Canciones” y retoma su actividad como Endorser de guitarras Yamaha para quienes realiza Seminarios y Conciertos por todo el país.





Sobre Baladas y Otras Canciones la prensa Argentina ha escrito: “Después de casi una década en Inglaterra, Luís D’Agostino regresa con este excelente álbum en que se destaca tanto en la guitarra con cuerdas de nylon como en la eléctrica, con un estilo introspectivo y melódico….” Claudio Kleiman, Rolling Stone.

“Una fina guitarra del Jazz” Federico Monjeau, diario Clarín.

“Una sensible obra de este orfebre de las cuerdas, que le da nueva vida a un puñado de clásicos”. Ricardo Cárpena, La Nación.

“…… un disco ecléctico en el que predominan la sutileza de toque, las habilidades técnicas de todos los músicos, el clima intimista y las improvisaciones inteligentes que siempre ponen a la música por sobre los virtuosismos estériles.” Ricardo Saltón, Ámbito Financiero.



Sábado 28 de Octubre: 21hs. Primers set; 23hs Segundo Set



