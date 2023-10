La "Reina del Pop" mundial puso primera y como si el tiempo no pasara para ella, cautivó a todos los presentes al ritmo de sus inoxidables hits.

Dentro de la increíble playlist se encontraban temas como: Holiday, La Isla Bonita, Like a Prayer, Hang Up, Live to Tell, Open your Heart, I Will survive, Into the Groove, Vogue y Express Yourself.

Madonna a los 65 años: una trayectoria vigente, compleja y eternamente joven de un ícono

Billy Jean homenajeando a su gran amigo Michael Jackson, el "Rey del Pop", llegó al escenario junto a Like a virgin (uno de sus primeros éxitos).

La sensualidad y el erotismo llegaron de la mano de Erotica, Justify my Love, Fever, Bad Girl (junto a su hija Mercy al piano) haciendo que se elevara la temperatura del show.

Madonna ya no sabe qué hacer para conseguir una audiencia con el Papa Francisco

Uno de los momentos más aclamados y aplaudidos por el público fue cuando Madonna entonó "Don't cry for me Argentina" y terminó bregando con la bandera de Ucrania en su espalda y clamando "no fear" (Sin Miedo).

Para el cierre de su apoteósico e impresionante concierto eligió el tema Rain, de 1992 incluido en su polémico disco Erotica seguido por Celebration y Music.

María Becerra actuará por primera vez en River: será la primera mujer que toca en el mítico estadio

Con 9 cambios de vestuario y una corte de bailarines, incluidos sus hijos, La Reina del Pop, con 3 meses de demora y espera, demostró que el cetro y el trono, siguen en su poder.

VF JL