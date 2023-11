Morat conquistó a los argentinos en su gira internacional 'Si Ayer Fuera Hoy'

Este fin de semana, la música colombiana se apoderó del Movistar Arena. Tras su gira del año anterior por diversas regiones de la Argentina, incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, la banda colombiana Morat lanzó su álbum Si ayer fuera hoy y, en línea con su naturaleza, continuaron lanzando música a lo largo de 2023, incluyendo temas como "Demasiado Lejos" y "Nunca Volvieron", así como colaboraciones con otros artistas, como la balada en inglés "Somebody I Used to Know" junto a James TW.

Tan Biónica en Vélez: la vuelta de un ícono de la música nacional tras siete años en "silencio"

Su base de seguidores locales estaba ansiosa por escuchar este material en vivo por primera vez. El impecable espectáculo que ofrecieron, con producción de DF Entertainment, reafirmó la especial relación del cuarteto con sus fieles seguidores argentinos.

La banda está compuesta por Juan Pablo Isaza Piñeros (voz, guitarra y piano), Juan Pablo Villamil Cortés (voz, banjo, ukelele y guitarra), Simón Vargas Morales (bajo y voz) y Martín Vargas Morales (batería y voz), subió al escenario bajo una lluvia de gritos y aplausos, comenzando con "Besos en guerra". Le siguieron "Porfa No Te Vayas", "Segundos Platos" y "Aprender A Quererte", y en ese punto, el ambiente se tornó mágico y quedó claro que los fans disfrutaron de una noche llena de novedades y éxitos consolidados.

Entre los momentos más memorables se encontraron la interpretación de "Debí Suponerlo", uno de los destacados de su cuarto álbum. Luego, el público disfrutó de un momento de reflexión con "Punto y Aparte", "Mi Suerte" y "Mi Nuevo Vicio".

Para cerrar, la banda no pudo dejar de tocar "Salir Con Vida", uno de los favoritos de su último álbum, que fue coreado de principio a fin en todo el estadio, al igual que "Cuando Nadie Ve", que interpretaron a continuación.

El broche final llegó con "Llamada Perdida", con el público acompañándolos a todo pulmón hasta el último compás. El espectáculo se convirtió en una experiencia colectiva de inmersión en toda la discografía del cuarteto, que sigue marcando la pauta en el mundo del pop en español, explorando diversos sonidos, con un énfasis especial en géneros autóctonos de América Latina, y conquistando corazones a donde quiera que vayan.

JCCL cp