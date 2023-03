Quién es Jotaerre, el puertorriqueño que grabó con Karol G y quiere colaborar con Tiago PZK

Joaquín Rodríguez-Ema, más conocido como Jotaerre, acaba de lanzar su nuevo single “Solito” consolidando el gran ascenso en la escena urbana que viene marcando desde “Complacerte”, el primer sencillo que compartió en 2020.

Desde entonces, ya grabó con artistas como Corina Smith, con quien comparte el tema “Prendía”, Chris Palace en “Galaxia” y la mismísima Karol G, la artista colombiana, que se sumó al tema “Un viaje” que interpreta junto a Alejo y Moffa.

Si bien, sus primeras inclusiones en la música urbana se dieron a los 12 años cuando comenzó a escuchar trap latino, su vida cambió al ver a Bad Bunny por primera vez en vivo. “Cuando vi el primer "Choli" (El Coliseo de Puerto Rico) de Bad Bunny en 2019 dije ‘quiero estar ahí, impactar a la gente, hacer algo con eso’, y acá estamos con mucho por delante”, aseguró el artista en dialogo con Perfil Música.

Jotaerre, la nueva promesa del reggaetón latino (Prensa Jotaerre)

“Solito”, a diferencia de entregas anteriores, muestra un costado más vulnerable del joven. El video, ya disponible en todas las plataformas, fue grabado en Miami y contó con la producción de DRKT y la dirección de Luki y Pete.

Anteriormente, había lanzado el tema “Galaxia”, junto a Chris Palace, el artista nacido en Maryland, Estados Unidos. “Con Chris hablábamos mucho y nos queríamos juntar, pero no coincidíamos. Se lo mandé, le dije "métele si te gusta". Le montó su verso y me lo mandó al día siguiente, y en verdad rompió”, aseguró Jotaerre. Además adelantó que ya están pensando en hacer un remix.

Sin embargo, el gran pico en su carrera hasta el momento, es la colaboración con Karol G en abril del año pasado.

¿Cómo llegaste a colaborar con Karol G y qué podes contarnos de ese encuentro?

“Un Viaje”, lo escribí después de una práctica de baloncesto. Originalmente éramos Alejo, Moffa y yo. Pasaron los meses, grabamos un video musical, íbamos a sacar el tema y Feid nos dice que una artista bien grande quiere montarse en el tema. "Así que aguántense, van a tener que cambiar unos versos", nos decía. Nos puso la presión encima (se ríe). Pasaron unas horas y Karol G nos dio follow a los tres. Y nosotros decíamos "¿Qué está pasando?"Fue la artista que se montó en el tema Karol G. Nuestro equipo de trabajo nos dice que saquemos pasajes a Medellín y no sé por qué estábamos todos en diferentes vuelos. Yo tuve la mala suerte que se cancelara mi vuelo. No había más pasajes. Cuando pensé que no iba a poder viajar me avisan que me habían sacado un jet privado. Jamás en mi vida pensé que me iba a pasar algo así y pues, pasó. Fue una locura. Llegué a Medellín la una de la mañana y estuve con ella y con el corillo. Karol super humilde y buena gente. Bebimos aguardiente, jangueamos en rooftops, dimos vueltitas por ahí, estuvo super duro en verdad, fue una experiencia brutal.

Jotaerre y Karol G colaboraron en el tema "Un Viaje", junto a Alejo y Moffa (Twitter).

¿Cómo se siente conseguir estos logros siendo tan joven?

He llegado a esto con mi música en tan poco tiempo y a esta edad, es grande para mí. A veces cuando estás dentro de la música no te das cuenta de las cosas que pasan porque estás con tanto encima que no tienes ni tiempo para apreciarlo. Estoy cumpliendo muchos sueños, está brutal, se siente súper bien.

¿Escuchas artistas argentinos? ¿Te gustaría colaborar con alguno?

Cuando me metí en la música en serio empecé a mirar qué pasaba en otros países, como en Argentina y conocí a Tini, La Joaqui, que me gusta mucho su flow bien duro. Duki sé quién es hace años. El que más me gusta es Tiago, está bien duro, bien melódico. Me gustaría colaborar con él.

Jotaerre y Chris Palace, durante la grabación del video de Galaxia (Prensa Jotaerre).

¿Qué buscas transmitir con tu música y tus letras?

Quiero impactarles la vida de una manera positiva a mis fanáticos y a las personas escuchen mi música. Que si están en un momento oscuro me escuchen y se sientan mejor. La música para mi tiene mucho que ver con la memoria. Pienso que me gustaría que mi música les recuerde a un buen momento de sus vidas, a un verano que la pasaron bien.

¿Cuándo vamos a tenerte por Argentina cantando?

Me encantaría ir a Argentina, espero ir este año. Soy puertorriqueño, pero fan de Messi, estuve con ustedes ahí alentando en el Mundial.