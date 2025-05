El cantante estadounidense Iggy Pop, considerado una de las figuras más influyentes del rock y pionero del punk, volverá a presentarse en la Argentina, luego de casi una década sin participar de eventos en el país. La cita tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el Movistar Arena, en un show que promete repasar los clásicos más emblemáticos de su carrera, tanto con The Stooges como en su etapa solista.

A sus 77 años, el músico mantiene una actividad artística intensa y una presencia escénica que conserva la energía visceral que lo convirtió en ícono. Considerado el padrino del punk, su influencia atraviesa géneros y generaciones. Desde su irrupción con The Stooges en los años '70, pasando por sus colaboraciones con David Bowie, hasta sus más recientes trabajos junto a Duff McKagan (Guns N’ Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y el productor Andrew Watt, el estadounidense ha consolidado una trayectoria que desafía el paso del tiempo.

Casi 50 años atrás el punk sellaba su nacimiento con el primer álbum de los Ramones y su “guerra relámpago”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El repertorio de su show en Argentina incluirá canciones como "Lust for Life", "The Passenger", "Candy" y "I Wanna Be Your Dog", himnos que marcaron una era y que continúan sonando en escenarios de todo el mundo. Se trata de una oportunidad para ver en vivo a una de las figuras fundamentales del rock del siglo XX, cuyo legado sigue vigente en la escena musical actual.

Las entradas estarán disponibles a través de www.movistararena.com.ar. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzará el miércoles 8 de mayo a las 10:00, con la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará al día siguiente, jueves 9 de mayo, en el mismo horario.

Será la séptima visita de Iggy al país: llegó en 1988, 1992, 1993 y en 1996 como solista y en 2006 junto a The Stooges. En tanto, su último recital en suelo nacional tuvo lugar en 2016, como parte del Festival BUE que se llevó a cabo en Tecnópolis.

“A los de seguridad: estoy muy solito. Que suban dos hombres”, exclamó en aquella ocasión en el parque ubicado en Villa Martelli. Lo que comenzó como una invitación a unos pocos escaló, como no podía ser de otra manera, al punto en el que terminaron unas 30 personas en el escenario pogueando al ritmo de "Repo Man"

El descontrol y la energía fueron el hilo conductor de un show que Iggy comenzó y cerró en medio del público. El repertorio incluyó clásicos de su etapa solista como “Real Wild Child”, “Lust for Life” y “The Passenger”, así como varios temas emblemáticos de The Stooges, entre ellos “No Fun”, “Search and Destroy” y“I Wanna Be Your Dog”. El cierre llegó con un adiós cargado de emoción a través de “Candy”: mientras las luces se encendían, el artista saludaba desde la primera fila y el equipo de seguridad se ocupaba de mantener el orden.

MB/fl