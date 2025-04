Una de las bandas que marcaron los '80 fue King Crimson, pionera en el género del rock progresivo. En esa época, el grupo creado por Robert Fripp estaba probando una nueva formación junto a Brill Bruford, que ya había participado en los setenta, y dos nuevas caras en el Rey Carmesí: Adrian Belew (que colaboró con Frank Zappa, David Bowie y Talking Heads) en voz y guitarra, y Tony Levin (compañero de Peter Gabriel) en el bajo y el chapman stick, un instrumento que él mismo creó. Con esos artistas de renombre surgió una trilogía de discos con un marcado sonido new wave: "Discipline" (1981), "Beat" (1982) y "Three of a Perfect Pair" (1984). Si bien el conjunto estaba en su apogeo, al igual que en los años previos, esa etapa terminó con una disolución.

Cuatro décadas después, la música de aquella época vuelve a sonar de la mano de dos de sus protagonistas. En 2024, Belew tuvo la idea de reflotar el trío de álbumes de su época en King Crimson y tocarlos en vivo junto a Levin, bajo una formación bautizada BEAT. A ellos se les sumaron el reconocido guitarrista Steve Vai y el baterista Danny Carey (Tool).

Tony Moore, de los inicios de Iron Maiden a su nuevo proyecto musical respaldado por Steve Harris

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iniciativa cuenta con el aval del propio Fripp, quien incluso estuvo detrás del nombre de la banda. "Este es el proyecto sobre el que Adrian Belew me llamó el otoño pasado, una idea que apoyo y aliento plenamente, y que discutí recientemente con Steve Vai en McCabes en Santa Mónica (3 de marzo de 2024). Incluso, sugerí el nombre”, escribió el líder de King Crimson en su cuenta de Facebook, cuando BEAT salió a la luz.

Si bien retoma la tríada de discos del Rey Carmesí, Levin explicó en diálogo con PERFIL que no son un grupo tributo, sino que le dan su propia impronta a los temas que interpretaban hace más de cuarenta años. "No lo hacemos como un tributo a esa música de aquellos tiempos. Lo hacemos como música fresca y le aportamos nuestra nueva personalidad. No es King Crimson", remarcó el bajista.

En el marco de su gira por Sudamérica, el grupo tendrá su paso por Argentina en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, el viernes 2 de mayo, y en el estadio Atenas, de Córdoba, el sábado 3 de mayo. Después, continuarán su recorrido por Santiago (Chile), San Pablo (Brasil) y Lima (Perú).

El reto de revivir la música de King Crimson sin Robert Fripp y con una nueva impronta

—Llevás más de cinco décadas tocando con artistas fundamentales en la historia de la música. ¿Qué lugar ocupa este proyecto, BEAT, en tu carrera?

—Esa es una pregunta interesante. Es inusual para mí revisitar música antigua, y nosotros hacemos la música antigua de King Crimson en los '80, así que eso es inusual. Pero también, no lo hacemos como un tributo a esa música de aquellos tiempos. Lo hacemos como música fresca, y le aportamos nuestra nueva personalidad. Y, además, no es King Crimson. Por supuesto, Adrian Belew y yo somos de King Crimson, y tocábamos esa música en los '80. Pero Steve Vai es un guitarrista muy especial y extraordinario con su propio estilo. Y Danny Carey de Tool, con su batería, de nuevo, tiene su propio estilo. Así que lo que tenemos es, esperamos, excelentes músicos tocando música muy especial.

Y en qué punto se encuentra mi carrera es difícil decirlo porque realmente estamos en pleno auge. Hemos dado 64 conciertos en Estados Unidos y Canadá, pero seguro que seguiremos girando durante años y grabando álbumes en vivo. Así que, en cierto modo, es el comienzo; aunque ya hemos dado muchos conciertos, es un comienzo emocionante para una nueva banda y una nueva forma de ver la música de King Crimson.

—¿Qué se siente volver al repertorio de King Crimson, pero con un nuevo enfoque y una formación diferente?

—Es un desafío porque puedo tocar las mismas notas que en los '80, pero algunas partes, especialmente en el chapman stick, este instrumento que toco y que es diferente al bajo, son bastante difíciles en su técnica. Francamente, practiqué mucho antes de los primeros conciertos, pero es realmente un reto decidir cómo tocarlo, si tocarlo prácticamente como lo hacía antes o cambiarlo por completo, o qué es lo mejor para la música y qué es lo mejor para encajar con estos "nuevos músicos" que hacen la misma música. A medida que hacía más conciertos, me fui sintiendo más cómodo con la forma de abordarlo. La verdad es que toco bastante diferente a como lo hacía en los '80, pero ha sido un gran reto para mí.

—Decís que es un reto, pero en una entrevista Adrian Belew dijo que "estás más feliz que nunca tocando". ¿Qué tiene esta banda que te provoca una alegría tan evidente?

—Esa es una buena pregunta. Todos los que vieron el espectáculo dijeron que estaban muy sorprendidos de lo felices que estábamos en el escenario, de cómo podían ver a la banda pasándoselo tan... Digo felices, pero pueden ver que nos estamos divirtiendo mucho, tanto en diversión musical como simplemente diversión. Eso es un poco inusual, especialmente en un contexto de King Crimson, porque King Crimson es una banda muy seria (risas). Todas las bandas en las que toco, y toco en muchas bandas, no son todas tan serias.

Estamos tocamos música de King Crimson, pero realmente nos estamos divirtiendo con ella. ¿Por qué es eso? Es simplemente suerte que tuvimos cuando nos juntamos. Teníamos el plan de juntarnos con estos músicos, y conocíamos la musicalidad de cada uno, pero realmente no sabíamos cómo era la química. No sabíamos cómo sería. Así que la química es genial, y gracias a Dios por eso, porque ahora podemos hacer muchos shows y disfrutarlos en lugar de estar enfrentándonos entre nosotros. Para nosotros es una formación especial y esperamos que eso llegue a la audiencia.

—Hablando de King Crimson, Robert Fripp no ​​solo aprobó el proyecto, sino que también sugirió el nombre. ¿Cómo sentiste ese apoyo de alguien tan crucial en la historia de King Crimson?

—Ni siquiera se me habría ocurrido preguntarle a Robert sobre el proyecto porque él no forma parte. Pero Adrian es más inteligente que yo (risas) y pensó: "Mejor le pregunto a Robert". Le emocionó mucho que Robert estuviera tan entusiasmado con el proyecto. Y como dijiste, Robert decidió que lo llamáramos BEAT. Y así le puso el nombre que tiene. Eso es especial. Me alegra que Robert lo apruebe y que esté entusiasmado.

—¿Y qué se siente interpretar esta música sin él en el escenario?

—Eso entra en el ámbito de Steve Vai. Cualquiera que lo haya visto sabe a qué me refiero. Es un guitarrista excepcional y único. Se ve diferente. Es todo un espectáculo en sí mismo, musical y visualmente. También es fan de Robert Fripp, y ha estado de gira con él, cada uno tocando solos en una gira de tres guitarras. Así que sería muy diferente si no fuera Steve, pero al ser Steve Vai, tienes a un tipo que ha practicado y puede tocar las partes más difíciles de Robert Fripp. Son extremadamente difíciles técnicamente, pero él puede tocarlas.

Pero, además, le da su propio toque. Así que no las toca como Robert. Algunas sí las toca, pero en la mayoría toca notas iguales o similares y suena como Steve Vai. Y para mí es mucho mejor así porque intentamos conservar lo especial de esa música, pero no intentamos reproducir cómo sonaba en los '80. Para ser sincero, eso no me interesa para nada. Lo que tenemos es una banda vibrante. Es una banda contemporánea. Tiene significado para el presente, para la música actual.

—¿Cómo logran este equilibrio entre mantenerse fieles al material original y permitirse la libertad de jugar con los arreglos y no ser una banda tributo?

—Como dije, es un reto, y es algo que, especialmente en los primeros 10 o 15 conciertos que hicimos, fue una parte importante de la organización del show y de intentar resolverlo. No se podía resolver en los ensayos, teníamos que estar haciendo conciertos en vivo. Después de 10 o 12 conciertos, creo que realmente entendimos musicalmente cómo lo hacíamos. Después de eso, simplemente se trataba de disfrutar haciéndolo cada noche. Tenemos una fórmula, no notas definidas, entendemos cómo toca cada uno y estamos variando la música bastante, pero de maneras que funcionan.

La respuesta del público y las expectativas por tocar en Argentina

—Cuando estaban de gira en Estados Unidos, mucha gente y la prensa decían que eran los conciertos del año.

—Fue un concierto especial en Estados Unidos y Canadá, sin duda. Solo después supe que a la gente le gustó mucho. Los oí aplaudir, por supuesto, durante y después del concierto. Pero sí, después me enteré de que fue una gira muy especial y que a la gente le encanta haber venido. ¿Qué puedo decir? Me emociona oír eso.

—¿Qué expectativas tenés del show de BEAT en Buenos Aires?

—Bueno, me encanta Buenos Aires. Con King Crimson hemos estado mucho allí, incluso estuvimos de concierto una vez en los '90. He estado tocando varias veces con Stick Men. He tocado allí con Peter Gabriel y King Crimson. La primera noche que voy, intento ir a El Cuartito y comer mi pizza favorita del mundo (en español rústico y riendo). Viajo por el mundo constantemente, pero esa es la mejor pizza de todas. Pero, llegue o no [a El Cuartito], voy a sentir lo que es estar en Buenos Aires.

Es un lugar muy especial para mí. Intentaré mejorar mi español e inglés, y hablar completamente en español (en español rústico), pero fracasaré como siempre (risas). He estado mucho allí, y los fans de la música progresiva son únicos allí, así que es un hogar para nosotros. Sentimos que es un hogar musical para tocar nuestra música para los fans de Argentina, de toda Argentina, pero especialmente de Buenos Aires.

—¿Algún mensaje que les quieras dar a tus fanáticos argentinos?

—A los fans de Argentina, espero que puedan venir a nuestro concierto. Creo que verán a músicos de gran calidad tocando música muy especial. Y, sobre todo, nos verán divirtiéndonos mucho con la música y disfrutando de la oportunidad de llevarles nuestra música. Espero verlos en los conciertos.

Gi