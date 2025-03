En la actualidad, Iron Maiden es una de las bandas más icónicas del heavy metal. Antes de consolidarse como uno de los más grandes del género, el grupo creado por Steve Harris atravesó en sus inicios una época de experimentación con entradas y salidas de distintos miembros. Dentro de esos músicos inaugurales se encontraba Tony Moore, quien ingresó como tecladista en la entonces desconocida formación. Si bien su paso fue efímero, el tiempo fue suficiente para formar una gran amistad con el legendario bajista, quien lo ayudó a impulsar su nuevo proyecto: "AWAKE".

El británico tuvo una trayectoria musical variada. Cantante, compositor y multiinstrumentista, Moore fue uno de los integrantes originales de Iron Maiden en 1977 y, casi diez años después, participó de la formación de rock Cutting Crew, donde recorrió el mundo con el éxito "(I Just) Died In Your Arms Tonight". También realizó proyectos solistas, siendo el más reciente "AWAKE" (2021), un álbum conceptual que aborda distintas temáticas, desde los efectos de la pandemia en el mundo hasta su propio viaje musical y la experiencia de cuidar a su madre tras un diagnóstico de demencia.

En el marco de ese disco, Moore creó un espectáculo en vivo inmersivo, con el que recorrió distintos países actuando como invitado especial en la gira mundial de British Lion, la banda paralela de Harris. De esa manera, presentó su trabajo en Australia, Nueva Zelanda, Japón, América del Norte y América del Sur, incluyendo Argentina. Sumado a esto, el bajista se convirtió en el productor ejecutivo del disco y respaldó el sonido de su excompañero. "Si Tony hubiera tocado la guitarra en ese entonces como lo hace ahora, probablemente todavía estaría en la banda", manifestó en una entrevista con Classic Rock Magazine.

El último lanzamiento de Moore fue el sencillo "Remember me", en el que se sumerge en su propia historia, cantando desde la perspectiva de su yo de 13 años. La canción explora su recorrido en la industria musical y las experiencias que lo han moldeado a lo largo de las décadas. "Definitivamente es la canción más personal del álbum/show y refleja mi viaje musical en la vida desde una edad muy temprana", reflexionó en diálogo con PERFIL sobre su nuevo sencillo.

—Empezaste tu carrera en los '70 y fuiste parte de bandas icónicas como Iron Maiden y Cutting Crew. Mirando hacia atrás, ¿cómo definirías tu evolución como músico?

—En muchos sentidos, afortunado. Muchas veces las oportunidades surgen por el momento en el que nos encontramos o por las decisiones que tomamos al azar. Todo lo que siempre quise hacer fue ser lo mejor que pudiera en cualquier parte de mi carrera, ya sea como músico, compositor o cantante. Aunque jugué un papel pequeño en la gran historia de Iron Maiden, estoy orgulloso del tiempo que pasé en la banda y de los pocos pasos que di con ellos para avanzar hacia el éxito que finalmente consiguieron.

—Si pudieras hablar con el Tony Moore de 13 años, que soñaba con ser músico y quería ser como Led Zeppelin o Genesis, ¿qué consejo le darías?

—Buena pregunta. Yo le diría que siempre actúe con amor, que nunca apresure nada, que aprenda bien su oficio y que sea paciente. Lo más importante, diría que nunca se rinda y que persiga tus sueños.

—Fuiste parte de Iron Maiden en sus inicios. ¿Cómo fue esa experiencia y qué recuerdos tenés de esa época?

—Crecí en Bristol, que está a unas dos horas en coche de Londres. Desde muy joven supe que Londres era el lugar donde realmente tendría que estar si quería una carrera en el negocio de la música.

En 1977 respondí a un anuncio que vi en Melody Maker. En ese momento, Maiden no tenía contrato y no era famoso, pero incluso por el anuncio pude ver que iban muy en serio, así que metí todo mi equipo en la parte trasera del coche y me dirigí a Scarf Studios en el este de Londres para hacer una audición para la banda. Fue muy emocionante estar allí, nunca antes había estado en un estudio de ensayo. Me ofrecieron el trabajo y me mudé a Londres para unirme a ellos. Durante las primeras semanas me quedé con Steve y su abuela en Leyton, al este de Londres, hasta que encontré un lugar para vivir. Fueron tiempos mágicos y recuerdo pasar muchas noches con Steve, escuchando nuestros álbumes favoritos y hablando de todas las cosas emocionantes que íbamos a hacer en el futuro.

—Steve Harris mencionó que, si hubieras tocado la guitarra en ese entonces como lo hacés hoy, probablemente todavía estarías en la banda. ¿Cuál fue tu reacción a ese comentario y qué habría sido diferente si te hubieras quedado en Maiden?

—Bueno, antes que nada, es algo enorme que alguien diga eso, y más aún viniendo de Steve. Pero fue muy sincero cuando lo dijo. Es un gran apoyo para lo que estoy haciendo y le encanta tanto el álbum como el espectáculo. Es un gran cumplido, especialmente para alguien que nunca había sido visto tocando la guitarra principal antes del lanzamiento de "AWAKE".

Yo solo era el tecladista en la versión de Maiden en 1977, y sinceramente no creo que los teclados hubieran sido lo adecuado para las canciones en ese momento. La formación de dos guitarras en realidad fue la combinación perfecta para la energía cruda que los primeros dos álbumes exhibieron.

—¿Cómo influyó en tu enfoque como músico el cambio del heavy metal al pop-rock con Cutting Crew?

—Mis influencias mientras crecía fueron muchas y variadas, desde Los Beatles hasta Genesis, Pink Floyd, Elton John y Alice Cooper. Como tecladista, pasé muchos años tanto escribiendo mi propio material como aprendiendo a tocar algunas de las canciones contemporáneas más exitosas, así que la transición de Maiden, aunque con unos diez años de diferencia, a Cutting Crew no me pareció un desafío. Ya había experimentado mucha música en el camino.

El proyecto "AWAKE", un álbum conceptual respaldado por Steve Harris

—En 2021 lanzaste "AWAKE", un álbum conceptual que combina tu historia personal con temas universales como la pandemia y el paso del tiempo. ¿Qué te inspiró a crearlo y cómo tomó forma el concepto?

—Todo comenzó con la canción que da título al álbum, "AWAKE". Inicialmente empezó como un breve instrumental que escribí en enero de 2021 y envié a algunos amigos. Me respondieron con comentarios muy positivos, diciendo cosas como "podría escuchar esto en una película". Eso me motivó a seguir trabajando en la canción. Luego añadí la letra, que llegó como un flujo de conciencia.

Cuando la terminé, la interpreté tocando la guitarra y cantándola en una transmisión en vivo de Facebook, y recibí tantos comentarios positivos que me di cuenta de que en realidad era la canción de apertura de un álbum conceptual que aún no había escrito. Inspirado, me di un plazo de dos meses para escribir, grabar y producir el disco. Enviaba cada pista terminada a Steve, quien me daba comentarios increíblemente positivos y se convirtió en el productor ejecutivo, aportando su experiencia y éxito para ayudarme a sacar lo mejor de cada canción.

—El álbum también se convirtió en un show en vivo. ¿Cómo fue el desafío de subir al escenario?

—Gran pregunta, nunca me la habían hecho antes. Sabía mientras escribía el álbum que necesitaría ser un show espectacular. Así que comencé a recopilar, organizar y crear videos y material cinematográfico para acompañar la música. Los videos están compuestos por una mezcla de material de dominio público, algunas grabaciones creadas para mí por mi amigo Teja Spirit en Eslovenia y mucho material que he creado yo mismo.

Probé muchos de los videos con las canciones durante las transmisiones en línea que hacía durante el confinamiento, solo para tener una idea de cómo se verían. Luego, cuando las cosas empezaron a abrirse nuevamente, comencé a presentar el show en The Bedford, un lugar de música que yo gestiono en Londres. Hice el show como una residencia mensual, lo que me dio la oportunidad de perfeccionar y pulir todos los elementos de lo que ahora es el show terminado. Aprendí muchas cosas en ese período, incluido el hecho de que necesitaba añadir música adicional y efectos de sonido para poder moverme de un lado del escenario al otro.

—Tu nueva canción "Remember Me" es una de las más personales que escribiste. ¿Cómo fue el proceso de componerla y qué significa para vos? ¿Sentís que hay una conexión entre "Remember Me" y tu historia en la música?

—Tus observaciones sobre "Remember Me" son muy acertadas. Definitivamente es la canción más personal del álbum/show y refleja mi viaje musical en la vida desde una edad muy temprana. A veces, puede ser muy emocional para mí cantarla en vivo, especialmente si miro la pantalla en el momento equivocado. ¡Muchas veces me ha pasado que he "perdido la razón" y he terminado llorando en medio de la canción!

—En los últimos años, fuiste invitado especial en la gira mundial de British Lion, la banda de Steve Harris. ¿Cómo surgió esa oportunidad? ¿Cómo es trabajar con alguien como él después de tantos años de conocerse?

—Ir de gira con Steve y British Lion ha sido la experiencia más maravillosa para mí. Me tratan con gran respeto y me hacen sentir muy bienvenido en la gira. Usualmente comparto habitación con Dave, uno de los guitarristas de British Lion, cuando estamos de gira y todos somos grandes amigos.

Aunque perdí contacto con Steve durante muchos años, nos reconectamos en 2019 y me siento honrado y orgulloso de decir que seguimos siendo grandes amigos. Steve ha sido fundamental en ayudar a llevar "AWAKE" al mundo hasta ahora y siempre estaré agradecido con él.

—¿Cómo fue la recepción del público en esta gira, y en qué país tuviste la mejor experiencia?

—En todas partes ha sido fantástico, pero Sudamérica en general, y Argentina y Brasil en particular, han sido increíbles y en otro nivel al darme la bienvenida con tanto amor y pasión. En Buenos Aires, la multitud coreaba mi nombre y me conmovió profundamente.

La evolución de Tony Moore y la industria musical

—Con una carrera que abarca varias décadas, viste cómo evolucionó la industria musical. ¿Cómo comparás la industria musical de los '70 y '80 con la de hoy?

—¡Guau, qué pregunta! Los '70 nos dieron algunos de los artistas más creativos y que cambiaron la vida que jamás tendremos, los '80 nos trajeron un medio completamente nuevo, el video, para poner a los artistas coloridos y originales en el primer plano. Tengo que admitir que hay muy poco en el mundo contemporáneo de la música que realmente me emocione. Creo que la música significaba más para la gente en los '70, tenía un mayor impacto en la cultura y fue una época de un poder increíble con muy poca competencia. No había Internet, no había teléfonos móviles ni PlayStation.

—A pesar de los cambios en la industria, seguís reinventándote y explorando nuevos sonidos. ¿Qué te motiva a seguir creando música?

—Estoy haciendo lo que más amo en la vida, no lo veo tanto como una reinvención, sino como nuevos pasos en el mismo viaje que comencé cuando era joven, abrazando los tiempos y la tecnología en los que estoy en cualquier momento dado.

—¿Cuáles son tus próximos planes en la música? ¿Podemos esperar más lanzamientos o giras en el futuro cercano?

—Bueno, en el gran esquema de las cosas, "AWAKE" aún es desconocido para la mayoría de la gente, así que mis planes son hacer gira, hacer gira, hacer gira y llevar la música a tantas personas como pueda. "AWAKE" aún tiene un largo camino por recorrer.

