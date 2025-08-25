Amistosos de la Selección Argentina: las fechas FIFA de octubre y noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que la selección argentina disputará cuatro amistosos internacionales en el tramo final del año, tras completar la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En octubre, entre los días 6 y 14, la Albiceleste realizará una gira por Estados Unidos. Allí jugará frente a México en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El segundo rival aún no fue confirmado, pero se especula con un cruce ante Corea del Sur, aprovechando la llegada de Heung-min Son a la MLS como flamante refuerzo de Los Angeles FC.

Ignacio Espínola, el correntino de oro que busca superar a su maestro Sebastián Crismanich

Luego, en la ventana FIFA de noviembre (del 10 al 18), los destinos confirmados serán Angola e India. En África, el probable rival sería el seleccionado local en Luanda, mientras que en Asia se barajan enfrentamientos con Estados Unidos o Qatar, aunque quedó descartada una presentación en el estadio Lusail de Doha, escenario donde Argentina se consagró campeona del mundo en 2022.

El calendario de lo que resta de 2025

Argentina vs. Venezuela – Eliminatorias Sudamericanas – Jueves 4 de septiembre, 20.30, Estadio Monumental .

– Eliminatorias Sudamericanas – Jueves 4 de septiembre, 20.30, . Ecuador vs. Argentina – Eliminatorias Sudamericanas – Martes 9 de septiembre, 20.00, Estadio Monumental Banco Pichincha .

– Eliminatorias Sudamericanas – Martes 9 de septiembre, 20.00, . Argentina vs. México – Amistoso internacional – Octubre (fecha y sede a confirmar en Chicago o Nueva Jersey).

– Amistoso internacional – Octubre (fecha y sede a confirmar en Chicago o Nueva Jersey). Argentina vs. rival a confirmar – Amistoso internacional – Octubre (Chicago o Nueva Jersey).

– Amistoso internacional – Octubre (Chicago o Nueva Jersey). Argentina vs. Angola – Amistoso internacional – Noviembre (Luanda).

– Amistoso internacional – Noviembre (Luanda). Argentina vs. rival a confirmar – Amistoso internacional – Noviembre (India).

Ya en 2026, la selección se reencontrará en marzo (del 23 al 31) para disputar la Finalissima ante España, torneo que reúne a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa. Será el último gran ensayo antes de presentar la lista definitiva para el Mundial 2026.