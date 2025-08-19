El taekwondo argentino tiene un nuevo campeón y una futura promesa olímpica con sello correntino. El joven Ignacio Espínola Serial se subió a lo más alto del podio en el Polideportivo de Deportes Urbanos del Comité Olímpico Paraguayo, al ganar la medalla de oro en la categoría -58 kg.

Su logro no solo representa un hito para el deporte nacional, sino también un orgullo para su mentor, el campeón olímpico de Londres 2012, Sebastián Crismanich.

Crismanich, quien ahora trabaja junto a su hermano Mauro con el seleccionado paraguayo, no ocultó su emoción por el triunfo de su pupilo.

El campeón olímpico destacó el esfuerzo de Espínola, de quien relató que "vino muy jovencito a esta competición, él entró al programa del ENARD de Desarrollo al Alto Rendimiento (DAR) en donde pudo hacer el circuito para clasificar".

El sueño de la medalla olímpica y el camino de la promesa correntina

Lejos de conformarse con este logro, el joven de 17 años ya tiene un sueño mucho más grande: llegar a los Juegos Olímpicos. "Hablé con Seba y Mauro de los sacrificios que iba a hacer, porque mi objetivo es llegar a lo más alto y ser olímpico", afirmó Espínola.

Por su parte, Crismanich cree que su pupilo tiene el potencial para alcanzar ese sueño. "Creo que es clave el contexto deportivo que él tiene, entrenando junto a nuestro equipo y el familiar", dijo.

Escándalo en el Fútbol de Salón de Corrientes: sanciones ejemplares a equipos e hinchas tras una batalla campal

"Toda esa burbuja le permite soñar, tiene la mentalidad para poder hacerlo, tiene el potencial, tiene el biotipo para este deporte y todas las características que dicen que él es uno de los que pueden darle una alegría al país en los Juegos Olímpicos", relató con orgullo.

Una relación de familia y un camino a la victoria

Ignacio Espínola define la relación con sus entrenadores como familiar. "Yo lo defino como una familia, Mauro es mi papá deportivo y Seba es más como mi tío. Ambos son parte de mi familia", sostiene el joven.

El camino de Espínola hacia la medalla de oro en la categoría -58 kg fue brillante. En cuartos de final, el correntino venció al chileno Áaron Contreras por 2-1. En semifinales, se impuso por 2-0 ante el puertorriqueño Ilay Rodríguez. Finalmente, en la gran final, derrotó por 2-1 al brasileño Matheus Gonçalves.

Un triunfo que ilusiona y que reafirma el legado correntino en el taekwondo

La medalla de oro de Ignacio Espínola Serial en Asunción es un triunfo que ilusiona al deporte argentino y que, al mismo tiempo, reafirma el legado de Corrientes en el taekwondo, una disciplina que ya le dio al país una medalla de oro olímpica.

El joven pupilo de Sebastián Crismanich se perfila como una de las promesas del deporte nacional, con un claro objetivo olímpico y el apoyo incondicional de su mentor, lo que lo convierte en un nombre a seguir de cerca en el camino a los próximos juegos.