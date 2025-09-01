Ascensos bajo la lupa: el Gobierno del Chaco denunció maniobras irregulares de la gestión pasada

El Gobierno del Chaco resolvió anular un decreto emitido en diciembre de 2023 que había promovido a S.B.O., un agente con dos décadas de antigüedad en la administración pública, a un cargo de director dentro del organismo provincial de vivienda.

La medida, dictada en los últimos días de la gestión de Jorge Capitanich, quedó bajo la lupa del actual Ejecutivo, que calificó la promoción como “nula de nulidad absoluta e irregular”.

Falta de concursos y avales técnicos

De acuerdo con los informes oficiales, la designación se concretó sin respetar el régimen de concursos de antecedentes y oposición, exigido por la Ley 292-A para acceder a cargos jerárquicos en la administración pública.

A su vez, se señaló que el trámite carecía de dictámenes favorables de las áreas de Recursos Humanos y Planificación, y que tampoco contaba con aprobación presupuestaria. La propia Dirección de Presupuesto había advertido que la factibilidad quedaba supeditada a una decisión superior que nunca se formalizó.

El Ejecutivo provincial remarcó que el decreto en cuestión nunca llegó a ejecutarse: no se registraron liquidaciones de haberes en el cargo superior y el empleado continuó en su puesto anterior, dentro de la estructura administrativa del organismo.

Por esa razón, se indicó que el ascenso “no generó un derecho subjetivo, sino una mera expectativa”.

Conocimiento del vicio

Otro de los puntos destacados por la resolución es que el propio agente sabía que la promoción se había hecho de forma irregular, ya que por su trayectoria en la administración conocía los requisitos legales. Incluso inició gestiones administrativas y una acción judicial para que se ejecutara el decreto, reconociendo con ello que el acto no había tenido efecto.

Ese conocimiento, argumentaron, habilita a la administración a revocar la designación en sede administrativa, sin necesidad de una instancia judicial.

Un mensaje político

El Gobierno actual subrayó que la decisión apunta a “resguardar la legalidad y la transparencia en los ascensos dentro del Estado” y a marcar distancia con prácticas de excepción utilizadas durante la gestión saliente. El decreto que deja sin efecto la promoción ordena además su publicación en el Boletín Oficial y el archivo definitivo del expediente.