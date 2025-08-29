Becas Progresar: casi 38 mil chaqueños son beneficiarios y se abrió una nueva instancia de inscripción

Un total de 37.865 estudiantes chaqueños ya reciben las Becas Progresar, según el último informe presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La cifra forma parte de los más de 726 mil jóvenes de todo el país que actualmente acceden a este programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para garantizar la continuidad educativa.

El alcance en Chaco

De acuerdo al desglose oficial, los beneficiarios en la provincia se distribuyen de la siguiente manera:

815 estudiantes de nivel obligatorio.

787 jóvenes de nivel superior no universitario.

732 universitarios .

531 inscriptos en la línea Progresar Trabajo.

Segunda convocatoria 2025

El Gobierno confirmó que ya está abierta la segunda etapa de inscripción, con diferentes plazos según la línea:

Obligatoria: hasta el 1 de septiembre.

Nivel Superior: hasta el 5 de septiembre.

Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre.

El trámite es gratuito y personal, y debe realizarse en el sitio oficial argentina.gob.ar/progresar. Para postularse, los interesados deben estar registrados en Mi Argentina, tener un CBU o CVU propio, acreditar la condición de alumno regular y que el ingreso del grupo familiar no supere los tres salarios mínimos.