Caso Cecilia: Osuna denuncia “un jurado contaminado” y afirma que Emerenciano Sena “es un preso político”

A menos de 48 horas del fallo, Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, sostuvo que lo ocurrido en el proceso confirma sus advertencias iniciales. “Acá sigue metida la política dentro de la justicia y se están llevando la vida de una persona inocente”, afirmó, marcando que durante seis semanas “no apareció una sola prueba” que permitiera implicar al dirigente piquetero en la planificación o ejecución del crimen. Para la defensa, la presión pública, la atención mediática y la magnitud del caso terminaron influyendo en un jurado popular que debía deliberar en un aislamiento absoluto y sin interferencias.

Críticas al jurado: “Estuvo contaminado desde el primer día”

El abogado dedicó buena parte de la entrevista a exponer lo que considera una falla estructural del sistema aplicado en este juicio. Según dijo, el jurado estuvo “contaminado” desde el primer día por la movilización social que acompañó cada audiencia y por la supuesta existencia de información que circuló fuera del recinto deliberativo. Recordó que en el voir dire, cuando le preguntaron si creía en la justicia, respondió que no. “Esto termina de confirmarlo”, insistió. A su juicio, el contexto social, las manifestaciones en la calle y el clima exterior fueron factores que pudieron influir en la decisión final de los ciudadanos seleccionados.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: César, Emerenciano y Marcela Acuña fueron declarados culpables y recibirán perpetua

Filtraciones, llamados y un sobre sospechoso

Osuna relató a Radio Libertad varios episodios que, según él, vulneraron el aislamiento del jurado. Contó que una allegada a su familia comentó que ya conocían el veredicto porque una integrante del jurado había anticipado su postura a una familiar. También aseguró que un periodista le dijo que, horas antes de la lectura del fallo, había versiones internas acerca de que la única duda del jurado giraba alrededor del rol de Emerenciano Sena.

A esto sumó el episodio de un sobre que llegó a manos de la jueza Dolly Fernández durante la deliberación. Según la defensa, el sobre debía salir cerrado desde el recinto, pero estaba abierto y la magistrada observó que tenía “letra de mujer”. Para Osuna, situaciones como estas confirman que el proceso no garantizó la impermeabilidad necesaria para un juicio con semejante impacto social y político.

El aislamiento cuestionado: “Los vimos saludando desde el noveno piso”

El abogado sumó otro punto que, según dijo, fue advertido por miembros del equipo de la defensa. Una colaboradora que vive en el edificio contiguo al CEJ habría visto a integrantes del jurado “saludando” desde una ventana del noveno piso hacia la calle, donde se desarrollaban manifestaciones y actos de apoyo a la familia de Cecilia. “Todo el ruido, las músicas y los gritos les llegaban”, aseguró. Para Osuna, ese hecho demuestra que el aislamiento no fue efectivo y que la deliberación se desarrolló bajo un entorno susceptible de influencias externas.

Cómo reaccionó Emerenciano tras escuchar el veredicto

En el plano personal, Osuna contó que conversó con Emerenciano Sena horas después de la condena. Según el abogado, el dirigente estaba más preocupado por el esfuerzo de su equipo que por la sentencia en sí y expresó que había comprendido que la condena “ya estaba escrita”. Relató además que, al finalizar la lectura del fallo, Sena miró a Marcela Acuña y le dijo: “Tenías razón”. Para la defensa, esa frase sintetiza la percepción de que el resultado estaba decidido más allá del contenido de la prueba.

La casación ya está en marcha: una batalla jurídica que recién empieza

Osuna confirmó que el equipo ya comenzó a elaborar el recurso de casación y que la estrategia se apoyará en las más de cuarenta reservas que dejaron asentadas durante el proceso. Aseguró que la defensa cuestionará la investigación inicial realizada tras la desaparición de Cecilia, la forma en que se incorporó o excluyó la prueba, las decisiones tomadas por la jueza técnica a lo largo de las audiencias y la propia actuación del jurado popular. Sostuvo que, una vez dictada la sentencia tras la cesura, llevarán el planteo al Superior Tribunal de Justicia del Chaco y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

“Ese día hice mi rutina, no cometí delito”: Emerenciano Sena negó haber planeado el femicidio de Cecilia

Consultado por los incidentes registrados el día del veredicto, cuando fue increpado e insultado al salir del CEJ y debió retirarse escoltado por un amplio operativo policial, Osuna sostuvo que ese episodio fue consecuencia de una “arenga” impulsada por algunos actores estatales. “Dos o tres inadaptados generaron todo. La subsecretaria que integra la querella del Estado convocó gente y eso produjo el clima”, señaló. Agradeció los comunicados de solidaridad emitidos por el Colegio de Abogados y por el Consejo Profesional de Abogados, y confirmó que la denuncia por amenazas ya fue radicada.

“Emerenciano Sena es un preso político”

En el tramo final de la entrevista, Osuna cerró con una afirmación: “Vamos a pelear por la libertad de Emerenciano Sena, quien indudablemente es un preso político.” Remarcó que la justicia sólo puede construirse “con acusación y defensa” y pidió respeto para el trabajo de quienes ejercen la representación técnica de los imputados. “Si mañana cualquiera tiene un problema, vendrá a ver a un abogado. Que nos dejen trabajar”, reclamó.

El juicio por jurados que declaró culpables a los Sena se desarrolló bajo un dispositivo de aislamiento inédito, custodia reforzada y una movilización social que se mantuvo durante todo el proceso. Mientras el Ministerio Público Fiscal reivindica el veredicto como un hito en la historia judicial de la provincia, las defensas anticipan una pelea judicial que podría extenderse por años. Para Osuna, lo ocurrido en el CEJ es apenas el inicio de una larga confrontación en los tribunales superiores.