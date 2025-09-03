Caso Luz Milagros: a 13 años del “milagro trágico”, la Justicia chaqueña absolvió a todos los médicos

A 13 años del nacimiento y la corta vida de Luz Milagros Verón, la beba que fue declarada muerta al nacer y hallada con vida horas después en la morgue del Hospital Perrando, la Justicia chaqueña cerró el proceso judicial sin responsabilizar a los médicos implicados. El fallo generó bronca y frustración en la familia, que adelantó que apelará la resolución.

En diálogo con Perfil, Analía Boutet, madre de Luz, expresó su indignación: “Salió la sentencia y es muy doloroso: no hay médica condenada, no hay nadie responsable de lo que le hicieron a Luz”.

La mujer calificó la decisión como “una vergüenza” y aseguró que continuará la pelea en los tribunales. “Es imposible que quede sin responsables. Los hechos están tan claros que alguien tenía que ser condenado. Ni siquiera sacaron la matrícula a los médicos. La Justicia no actuó”, remarcó.

Boutet recordó además que una de las pediatras que había sido cesanteada recuperó su cargo tras demandar al Estado: “Esa médica hoy está absuelta de todo. Es muy injusto”.

Un caso que marcó a la provincia

El 3 de abril de 2012, Analía ingresó al Hospital Perrando con un embarazo de seis meses. Luz nació con apenas 800 gramos y fue declarada muerta. El cuerpo fue derivado a la morgue, pero doce horas más tarde la madre pidió verla para despedirse y descubrió que la niña respiraba.

El episodio, definido como un “milagro trágico”, puso en evidencia irregularidades en la atención médica y abrió un largo proceso judicial. Luz sobrevivió poco más de un año con múltiples complicaciones, hasta su fallecimiento definitivo en 2013.

El expediente, que pasó de la Justicia federal a la órbita provincial, terminó con una sentencia absolutoria para los profesionales acusados de mala praxis. Ninguno recibió sanción penal ni civil. “Es muy feo el fallo, es la vida de una bebé. Todo lo que le hicieron no puede quedar impune”, insistió Boutet a este medio.

La madre aseguró que agotará todas las instancias posibles: “Es imposible aceptar que después de 13 años no haya un solo responsable. Vamos a seguir hasta el final”.