Chaco: el Gobierno impulsa una ley para restringir el uso de celulares en las escuelas y abrir el debate educativo

El Gobierno provincial envió a la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que propone regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las aulas, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y fortalecer los vínculos entre alumnos, docentes y familias.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quienes destacaron que la medida se elaboró luego de una serie de consultas con la comunidad educativa y del análisis de experiencias implementadas en otros países y provincias argentinas.

“Hay un consenso generalizado de que los celulares no deben estar presentes durante el primer ciclo escolar. Queremos que el aula vuelva a ser un espacio de atención, diálogo y aprendizaje”, expresó Naidenoff.

Detalles del proyecto

El texto propone una restricción casi total en el nivel inicial y los primeros grados de primaria, mientras que en los niveles superiores se permitirá su uso únicamente cuando el docente lo considere necesario con fines pedagógicos. Además, se prevé una campaña de sensibilización y educación digital para orientar a las familias sobre el impacto del uso excesivo de pantallas.

Según explicó Gutiérrez, la iniciativa no busca prohibir la tecnología, sino ordenar su utilización dentro de los espacios educativos. “La tecnología es parte de la vida diaria, pero debe tener un rol complementario al proceso de aprendizaje. La idea es acompañar y no reemplazar el trabajo del alumno”, sostuvo.

El funcionario aclaró que el proyecto tomará estado parlamentario el próximo 15 de octubre, cuando comience su tratamiento en la comisión de Educación. “Aspiramos a que la ley se apruebe antes de fin de año para que pueda aplicarse desde el ciclo lectivo 2026”, agregó.

Un debate educativo con mirada internacional

Durante la presentación, los funcionarios mencionaron casos de países como Francia, Italia, Finlandia y Brasil, donde existen marcos regulatorios que limitan el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. “En todos los lugares donde se aplicó una regulación, los resultados fueron positivos: los chicos mejoraron su atención y aumentó la interacción con los docentes”, señaló Gutiérrez.

El Gobierno chaqueño también relevó experiencias nacionales, como las normativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, donde se implementaron reglamentos similares en los últimos años.

Uno de los ejes del proyecto es el acompañamiento de padres y tutores, considerados actores clave para garantizar el cumplimiento de la norma. Naidenoff subrayó que el cambio debe comenzar en casa: “Si los chicos ven a sus padres todo el tiempo con el teléfono, es difícil que comprendan la importancia de dejarlo durante las clases. Necesitamos coherencia entre lo que enseñamos y lo que mostramos”.

La ministra advirtió que el uso abusivo de dispositivos durante la infancia y la adolescencia afecta la comunicación, la concentración y el desarrollo del lenguaje. “Muchos adolescentes hoy tienen dificultades para expresarse o sostener una conversación. Por eso, limitar los celulares también es una forma de cuidar la salud emocional”, remarcó.

Campaña de concientización

Mientras el proyecto avanza en la Legislatura, el Ejecutivo provincial anunció el lanzamiento de una campaña educativa y de concientización que involucrará a escuelas, sindicatos docentes y asociaciones de padres. Su objetivo será abrir un debate participativo sobre cómo incorporar las herramientas tecnológicas de manera responsable dentro del sistema educativo chaqueño.

“El propósito no es sancionar, sino formar conciencia sobre los riesgos del uso inadecuado de los dispositivos y promover hábitos saludables”, cerró Gutiérrez.