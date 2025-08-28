Chaco: el Gobierno provincial eliminó 13 fideicomisos y anunció un ahorro de $260 millones

La Provincia del Chaco informó que dejará de gastar más de $260 millones tras la decisión de eliminar 13 fideicomisos y cerrar la Fundación FDN, en el marco de un plan de ordenamiento financiero impulsado por el gobernador Leandro Zdero.

“Cuando asumimos existían 66 fideicomisos y una fundación que generaban costos innecesarios. Hoy eliminamos 13 y avanzamos en un esquema más eficiente. La meta es optimizar los recursos y que la Fiduciaria cumpla un rol productivo, con alternativas como los nuevos emprendimientos inmobiliarios”, señaló el mandatario.

Durante la presentación, el presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira, explicó la lógica de la medida: “Es como si tuviéramos 14 autos para usarlos en 7 días. Lo que pedimos es utilizar lo necesario y de manera eficiente. También buscamos fortalecer al sector privado como motor del desarrollo provincial”.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la reestructuración incluye la optimización de la contratación de servicios, lo que permitirá mejorar la transparencia y la administración de los fondos públicos. Con estas medidas, señalaron que buscan "consolidar un ordenamiento financiero y administrativo que priorice la eficiencia y la transparencia, en un contexto económico marcado por la necesidad de reducir el gasto estatal".

“El impacto de esta decisión se traduce en más de 260 millones de pesos que los chaqueños dejaron de gastar en Fiduciaria del Norte”, remarcaron desde la administración provincial.