Chaco invertirá más de $5.300 millones en medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos y adultos

El Gobierno del Chaco anunció una nueva inversión sanitaria clave: destinará más de $5.300 millones a la compra de medicamentos oncológicos, en el marco de un proceso de licitación pública impulsado por la Dirección General de Contrataciones Estratégicas dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos oncohematológicos tanto en pacientes pediátricos como adultos durante un período de tres meses.

Según informó el Ejecutivo, el monto total previsto para esta operación asciende a $5.315.045.866,19 y forma parte del plan de fortalecimiento del Banco de Drogas Hemato-Oncológicas, un programa que brinda cobertura gratuita a personas en tratamiento contra el cáncer en todo el territorio provincial.

Esta no es la primera inversión de gran magnitud en el área de salud durante el año. En julio pasado, el Gobierno destinó más de $4.147 millones a la adquisición de medicamentos oncológicos esenciales, entre ellos dactinomicina, epidoxorubicina, hierro sacarato, timoglobulina, vinorelbine, dexametasona y tioguanina. Aquella compra también estuvo orientada a cubrir un trimestre de demanda en hospitales y centros especializados.

Además, en agosto, la provincia invirtió más de $3.263 millones en insumos médicos vinculados a la atención de pacientes con diabetes tipo 1 y en fórmulas de alimentación parenteral destinadas a hospitales de alta complejidad. De ese total, alrededor de $1.209 millones fueron destinados a la adquisición de fórmulas para la red sanitaria, mientras que $2.053 millones se utilizaron para la compra de medicamentos específicos para el tratamiento de la diabetes.