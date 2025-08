Cierre de alianzas en Chaco: el PJ acelera una unidad tensa y la alianza Milei-Zdero seguiría firme

El escenario político en Chaco entra en una etapa decisiva. Con el 7 de agosto como fecha límite para presentar alianzas electorales, el oficialismo provincial parece decidido a sostener su alineamiento con la Casa Rosada, mientras en el peronismo crecen las tensiones por una unidad que no termina de consolidarse.

En el entorno del Gobierno de Leandro Zdero ya se da por hech la continuidad de la alianza con Javier Milei. El propio mandatario había dejado claro su vínculo con el Presidente en mayo, cuando fue recibido por Javier y Karina Milei junto a Guillermo Francos en la Casa Rosada. “Dialogamos sobre la importancia de seguir articulando políticas para el presente y futuro de Chaco”, dijo entonces. Esa foto selló la sintonía política entre el radicalismo chaqueño y La Libertad Avanza, que en la provincia logró su primera victoria legislativa conjunta .

En paralelo, el peronismo intenta ordenarse. Las negociaciones para un frente común entre el espacio de Jorge Capitanich y el armado Primero Chaco, liderado por Magda Ayala y Atlanto Honcheruk, avanzan con cautela. El nombre tentativo del frente es “Fuerza Patria Chaco” y buscaría replicar en la provincia la estrategia de unidad delineada por Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.

Según fuentes partidarias, de haber ido unidos en 2023, los votos de Capitanich (33,3%) y los de Primero Chaco (11%) habrían puesto en aprietos al actual oficialismo, que obtuvo un 44,7%. Por eso, muchos dirigentes consideran que la unidad es clave, aunque otros, como la intendenta Claudia Panzardi, decidieron ir por fuera. Panzardi será candidata a diputada nacional junto a Eduardo Aguilar, en un armado alternativo que cuestiona la “unidad de unos pocos”.

“Sabía que no teníamos tiempo para internas, pero mucho antes habíamos planteado que no se suspendieran las PASO. Era una herramienta fundamental para democratizar las listas”, sostuvo la jefa comunal. Desde el coquismo minimizan su salida y destacan que “la unidad mayoritaria no depende de una sola persona”.

El cierre de alianzas será el próximo 7 de agosto y las candidaturas podrán oficializarse hasta el 17. En ese contexto, tanto el PJ como el radicalismo gobernante afinan sus estrategias con la vista puesta en octubre. Y si bien el justicialismo busca evitar nuevas fracturas, la unidad parece ser, por ahora, un deseo.