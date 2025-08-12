Cláusula gatillo: la Comisión de Educación dio despacho dividido y el proyecto pasó a Hacienda

La cláusula gatillo volvió a instalarse en la agenda legislativa chaqueña con un debate que reunió a diputados y gremios docentes en la Comisión de Educación. El encuentro, realizado este martes en la Cámara de Diputados, dejó dos posturas enfrentadas: la oposición logró mayoría para girar el proyecto a Hacienda y Presupuesto, mientras que el oficialismo pidió mantenerlo “en cartera” hasta contar con informes de impacto económico.

Se trata del primer cara a cara entre representantes gremiales y legisladores oficialistas desde que el Gobierno provincial suspendió el pago de este mecanismo de actualización salarial. La iniciativa, impulsada por el justicialismo, busca que la cláusula gatillo quede establecida por ley como herramienta de resguardo salarial frente a la inflación.

Argumentos en disputa

La presidenta de la Comisión, Zulma Galeano (UCR), explicó que el oficialismo planteó la necesidad de evaluar la factibilidad presupuestaria antes de avanzar: “Los proyectos con erogación presupuestaria deben ser analizados por las áreas correspondientes. Sabemos la realidad provincial y esto condiciona las posibilidades del Poder Ejecutivo de implementar la medida”.

En la misma línea, el diputado Francisco Romero Castelán (Juntos por el Cambio) advirtió que no pondrán “en riesgo la caja por un sector solamente” y defendió que el interés general debe estar por encima del particular.

Por su parte, la oposición sostuvo que el paso por Hacienda permitirá acelerar el tratamiento y, si obtiene despacho, llevar el tema al recinto la próxima semana. La diputada Mariela Quirós indicó que la comisión de Hacienda se reunirá el lunes a las 10:45 “si el oficialismo da quórum”.

Próximos pasos

El tratamiento en Hacienda y Presupuesto será clave para definir la viabilidad económica del proyecto. Según Galeano, la provincia prioriza actualmente recursos para salud y pago de salarios, en un contexto de restricciones financieras agravadas por las políticas nacionales.