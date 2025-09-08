“Coki nunca más”: Zdero lanzó su campaña junto a La Libertad Avanza Chaco

La campaña legislativa entró en calor en el Chaco. Este sábado, La Libertad Avanza Chaco lanzó oficialmente sus actividades en el Club Social de Sáenz Peña, con una consigna que busca instalarse en la opinión pública: “Coki nunca más”. El mensaje, replicado en gigantografías y discursos, enlaza con el eslogan presidencial de Javier Milei, “Kirchnerismo nunca más”.

El gobernador Leandro Zdero fue una de las figuras centrales del acto. En su discurso pidió “personas corajudas y no tibias” para ocupar las bancas en el Congreso y diferenció a sus candidatos de la oposición: “Podemos mostrar hombres y mujeres sin causas penales, que no buscan fueros ni impunidad. Esta es la alianza que le conviene a los chaqueños, integrada por radicales, libertarios, el PRO, Bases y Principios y sectores del peronismo disidente”.

Zdero también reivindicó a su gestión provincial al recordar que “los que nos llamaban tibios fueron los que pusieron fin a las mafias piqueteras y a los cortes de ruta”.

El candidato a senador nacional Juan Cruz Godoy habló de una “oportunidad histórica de dejar atrás el pasado y construir un país distinto”, mientras que la vicegobernadora Silvana Schneider, también aspirante al Senado, remarcó la necesidad de “construir puentes con Nación para que las oportunidades lleguen al Chaco”.

En Diputados, la lista está encabezada por Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero, quienes destacaron el compromiso de recorrer “cada rincón de la provincia” y de legislar “con la frente en alto, sin ataduras con mafias ni piqueteros”.

El rival: Capitanich

El acto de Sáenz Peña evidenció la estrategia central de LLA Chaco: polarizar con Jorge Capitanich. Los discursos estuvieron atravesados por críticas al exgobernador, a quien responsabilizan por la “historia de corrupción, desidia y gerenciamiento de la pobreza”. “Capitanich nunca más”, repitieron los oradores.

El 26 de octubre, Chaco renovará bancas en Diputados y Senadores. En total, competirán diez listas, aunque el escenario aparece claramente dividido entre dos polos: La Libertad Avanza con apoyo de Zdero y Milei, y Fuerza Patria, con Capitanich y Magda Ayala como principales figuras del peronismo unificado.

El acto en Sáenz Peña marcó el tono de la campaña: un mensaje directo, confrontativo y con eje en la continuidad del cambio iniciado en 2023.