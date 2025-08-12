Cómo actualizar tu tarjeta SUBE en Resistencia: sin turnos, sin papeles y en pocos minutos

En Resistencia y el resto de la provincia, todos los usuarios de la tarjeta SUBE, tanto quienes cuentan con beneficios sociales como quienes utilizan el plástico común, deben realizar una actualización obligatoria de datos para no perder descuentos ni atribuciones vigentes.

El coordinador de SUBE en Chaco, Gerardo Alarcón, explicó que el trámite es rápido, gratuito y no requiere documentación ni trámites presenciales: “Solo hay que apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE y esperar unos segundos a que el sistema procese la actualización”, señaló.

¿Dónde actualizar la tarjeta SUBE en Resistencia?

Las Terminales Automáticas están disponibles en cajeros automáticos, la UNNE, Casa de Gobierno, Subsecretaría de Transporte y en las Unidades de Gestión distribuidas por la provincia.

También se puede completar la actualización en validadores de colectivos o desde la app SUBE en celulares con tecnología NFC.

Beneficios de mantener la tarjeta al día

Incluso si la tarjeta fue comprada sin registrar, se recomienda ponerla a nombre del usuario para acceder a recuperación de saldo en caso de robo o pérdida, consulta de movimientos y ontinuidad de beneficios sociales, estudiantiles o por discapacidad.

Actualmente, el 65% de las tarjetas en Chaco ya están actualizadas, pero aún queda un 35-40% pendiente. Aunque no hay fecha límite, Alarcón remarcó que es importante hacerlo cuanto antes.

Próxima renovación de credenciales de discapacidad

Desde el 1 de octubre, quienes tengan el atributo por discapacidad deberán presentar fotocopia del DNI, constancia y certificado vigente, junto con la tarjeta SUBE, para renovar el beneficio. El trámite se realizará en la oficina de SUBE, de lunes a viernes de 8 a 16.