Corrientes: Valdés inauguró un instituto oncológico con la tecnología más avanzada de Sudamérica

En un acto emotivo, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado el Instituto Oncológico “Papa Francisco”, ubicado en la intersección de calle Suiza y avenida Chacabuco. La flamante institución, construida con fondos provinciales, es un centro integral de referencia regional especializado en la atención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, con tecnología de punta que, según el Gobierno, es “inédita” en Sudamérica.

El nuevo centro, proyectado desde su estructura con lógica funcional y equipamiento de alta complejidad, se destaca por su diseño humanizado, eficiente y accesible para los pacientes y sus familias.

El Instituto Oncológico cuenta con un Hospital de Día con 30 sillones y 5 camas, un área de radioterapia que incluye un acelerador lineal rotatorio y braquiterapia, además de 7 consultorios externos.

Valdés, entre la emoción y el orgullo por la obra

Al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés recordó los desafíos de la pandemia por Covid-19, un periodo que, según él, puso "en jaque al sistema de salud". Tras la experiencia, el mandatario aseguró que tomó la decisión de construir el instituto con una visión humana de la salud y con la convicción de que era una obra que "tanta falta hacía".

Valdés destacó que el equipamiento se adquirió "peso por peso, sin pedirle nada a nadie", y resaltó el trabajo de la empresa correntina GINSA. "Este tipo de obra exhibe un costado humano importante, que muestra que el estado debe estar siempre presente para facilitarle la vida a la población”, afirmó.

Visiblemente emocionado, el gobernador recordó su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, un hombre "de una calidez enorme" que le regaló una escultura de bronce que representa dos manos tendidas en un gesto de ayuda. "Una invitación a construir puentes", finalizó Valdés, con lágrimas en los ojos.

El nuevo instituto: un compromiso con el futuro de la salud

La infraestructura del Instituto Oncológico “Papa Francisco” fue diseñada con altos estándares tecnológicos y arquitectónicos. La obra, con una superficie de 4.500 m² cubiertos y 7.500 m² exteriores, incorpora bunkers de hormigón armado para el equipamiento de radioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imagen.

El centro cuenta con una infraestructura técnica que incluye climatización, red eléctrica segura con dos grupos electrógenos, un sistema de gestión inteligente de pacientes y espacios de apoyo técnico y administrativo.

A su vez, el diseño exterior contempla estacionamientos, áreas de esparcimiento para pacientes y familiares, un oratorio y sectores de meditación, así como un diseño completo de iluminación exterior y parquización.

Un centro de referencia para el combate contra el cáncer en la región

La inauguración del Instituto Oncológico “Papa Francisco” es un hito para la salud pública de Corrientes y la región, ya que ofrece un centro de atención de alta complejidad con tecnología de punta para el tratamiento del cáncer.

La obra, impulsada y financiada por el Gobierno provincial, responde a la necesidad de brindar un servicio de excelencia a los correntinos, evitando los traslados a otros centros médicos del país.

El nuevo Instituto se convierte en un centro de referencia en la lucha contra una de las enfermedades más importantes de la actualidad, al tiempo que refuerza el compromiso del Gobierno de Corrientes con la salud y la vida de sus ciudadanos.