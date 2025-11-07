Corrientes: condenan a 9 años de prisión al psicólogo que abusó sexualmente de un joven con discapacidad en Itá Ibaté

La Justicia de Corrientes dictó una condena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo contra un psicólogo que se desempeñaba en la localidad de Itá Ibaté y fue encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un joven con discapacidad.

El Tribunal de Juicio Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial impuso la pena a Ricardo Daniel Chercasky, cuya culpabilidad había sido establecida el lunes anterior por unanimidad por los magistrados María Mercedes Leconte (presidenta), Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz (vocales).

La víctima del grave delito tenía 15 años y padecía una discapacidad. Chercasky se desempeñaba como profesional en el hospital “Inmaculada Concepción” de la localidad.

Detalles de la sentencia

La audiencia de Cesura de Pena se realizó hoy, donde el Tribunal escuchó los alegatos de la Fiscalía, la Querella, el Asesor de Menores y la Defensa, antes de imponer la condena.

Además de los 9 años de prisión, el Tribunal dispuso la prohibición de que el condenado tome contacto con la víctima.

La denuncia contra el profesional se había formalizado el 20 de enero pasado. Las evidencias clave que determinaron la culpabilidad del imputado fueron reunidas y convalidadas a principios de septiembre durante el “control de acusación” ante el juez de Garantías Leandro Andrés Maciel.

Los fundamentos completos de la sentencia serán publicados el próximo jueves 13 de noviembre.