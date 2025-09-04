Corrientes: el "Peronismo con Valdés" se consolidó como la segunda fuerza de la alianza y Karlen pide intervención del PJ

La alianza oficialista Vamos Corrientes no solo se alzó con la victoria en la provincia, sino que también demostró una fortaleza interna que se vio reflejada en el apoyo a sus diferentes listas. Un dato que pasó desapercibido, pero que tiene un gran significado político, es el contundente resultado que obtuvo el denominado "peronismo con Valdés", que se consolidó como la segunda fuerza más votada de la coalición gobernante.

Elecciones en Corrientes: la fuerte caída de Pedro Cassani y el rumor de su salida de la presidencia de Diputados

Según el escrutinio provisorio, el "peronismo con Valdés" y su lista 46 le sumaron 30.103 votos a la alianza Vamos Corrientes. Esta cifra solo fue superada por la Unión Cívica Radical (UCR), que obtuvo 97.475 votos. En tercer lugar, y muy por detrás, se ubicó el Partido Popular, con 21.872 votos.

La dura crítica de Alejandro Karlen al Partido Justicialista

El resultado fue analizado por el dirigente peronista disidente Alejandro Karlen, quien había llamado en reiteradas ocasiones durante la campaña a votar por la boleta 46. Para Karlen, los números demuestran una crisis interna en el Partido Justicialista (PJ).

"El peronismo vota la boleta 46 de Valdés, dije innumerables veces durante la campaña. Ahora se ven los resultados. No nos equivocamos y el peronismo estuvo mayoritariamente en Vamos Corrientes", sostuvo el dirigente, y criticó con dureza a la actual conducción del partido, a la que calificó de "usurpadores".

Juan Pablo Valdés lanzó un mensaje al Gobierno y anunció que Corrientes se suma al bloque "Provincias Unidas"

Karlen comparó el resultado de la lista de la alianza con el de la boleta del candidato "impuesto desde Buenos Aires" (Martín Ascúa), que obtuvo el 19,97% de los votos. Por ello, instó a una nueva intervención del partido para "normalizar seriamente el partido y dejen de hacer papelones".

El reconocimiento a los hermanos Valdés

A pesar de sus críticas, Karlen elogió el desempeño electoral de los hermanos Valdés y el camino de la provincia. "Con el triunfo de Valdés, Corrientes seguirá por el camino del crecimiento económico de su pueblo y llevando oportunidades a cada rincón de la provincia", concluyó.

La profunda grieta del peronismo en Corrientes

El contundente resultado del "peronismo con Valdés" en las urnas expone la profunda grieta que existe en el PJ de Corrientes. Los 30.103 votos obtenidos por la lista 46 de la alianza Vamos Corrientes demuestran que una parte considerable de los votantes peronistas optó por respaldar a la gestión oficialista.

Las duras críticas de Alejandro Karlen y su pedido de intervención del PJ confirman que, a pesar de las elecciones, el conflicto interno en el partido está lejos de resolverse.