Corrientes: la Fiscalía de Estado revirtió un fallo judicial que obligaba al Gobierno a pagar una cuota alimentaria

La Fiscalía de Estado de Corrientes demostró una vez más su rol fundamental en la defensa del patrimonio público y la institucionalidad. Con una presentación contundente, consiguió revertir la Resolución N° 252 dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que obligaba al Gobierno provincial a abonar una cuota alimentaria a una familia en situación de vulnerabilidad.

Un fallo que ponía en riesgo el erario público

La resolución judicial, que ponía en riesgo los recursos de todos los correntinos y abría la puerta a un precedente de alto impacto contra el erario público, fue oportunamente impugnada por los abogados de la Fiscalía.

La defensa del Estado dejó en claro que la provincia ya garantiza la asistencia social, psicológica y económica a las familias en situación de vulnerabilidad a través de una multiplicidad de programas oficiales.

La decisión de la jueza, notificada apenas cinco días antes de las elecciones provinciales, contenía expresiones de fuerte presión hacia el Gobierno, con el riesgo de exponer a menores de edad y revictimizarlos ante la opinión pública. La intervención de la Fiscalía de Estado no solo evitó este atropello, sino que también reafirmó que la asistencia social debe darse a través de los canales institucionales y los programas sociales vigentes.

La defensa de la institucionalidad y los programas sociales vigentes

Gracias a las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía, la magistrada debió dar marcha atrás. En su nueva resolución, reconoció que el Gobierno de Corrientes sí cumple con su deber de acompañar a quienes atraviesan situaciones de emergencia social, revocando así el apercibimiento que había impuesto bajo amenaza de exponer públicamente al Estado.

El Gobierno provincial había demostrado un acompañamiento constante a la familia involucrada a través de múltiples beneficios como la Tarjeta Sapukay, el Programa Integral de Asistencia a la Comunidad en Riesgo, la Tarifa Social de Agua, el Programa Alimentario Provincial y la Garrafa Social, entre otros.

Este nuevo triunfo judicial no es el primero. En un antecedente reciente (Expediente 251575/23), la misma jueza había pretendido imponer el pago de un SMVM en otro caso de alimentos, y nuevamente la Fiscalía logró que se revoque la medida.

Un nuevo triunfo que consolida el rol de la Fiscalía

Con esta resolución, la Fiscalía de Estado vuelve a consolidar su papel como resguardo jurídico de los recursos provinciales y de la legalidad de las políticas públicas.

El resultado confirma el compromiso del Estado provincial en dos frentes: proteger los fondos públicos de medidas arbitrarias y garantizar que la asistencia social llegue a quienes más lo necesitan, dentro del marco de la ley y de los programas institucionales vigentes.