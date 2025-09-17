Vacunas, cursos y beneficios: el PAMI Corrientes detalla los servicios para sus afiliados

La directora del PAMI seccional Corrientes, María González Barea, se refirió a los principales servicios y programas que la obra social está ofreciendo a sus afiliados en la provincia. La funcionaria brindó detalles sobre la campaña de vacunación, la oferta de cursos gratuitos y la cobertura de medicamentos, al tiempo que lanzó una advertencia sobre los riesgos de las estafas virtuales.

Vacunación y descuentos en medicamentos: servicios clave para la salud

González Barea confirmó que la campaña de vacunación antigripal se inició en tiempo y forma, gracias a un operativo coordinado con las farmacias adheridas y personal propio del PAMI. La dosis puede aplicarse en la sede de la calle Jujuy 1140, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:30. La directora detalló los requisitos:

Mayores de 65 años: pueden vacunarse sin necesidad de presentar una receta médica.

Menores de 65 años: deben contar con un pedido médico que justifique su condición, como hipertensión o enfermedades crónicas.

Además de la vacuna antigripal, se aplican dosis contra la neumonía en cantidades limitadas. En estos casos, se recomienda a los afiliados presentar su carnet de vacunación.

Respecto a la cobertura de medicamentos, la directora informó que el PAMI mantiene convenios con farmacias y laboratorios que garantizan el acceso a descuentos que van del 60% al 80%. Para acceder a una cobertura del 100%, se debe tener una receta cargada en el sistema, y cada caso se evalúa de manera particular.

UPAMI: formación gratuita para adultos mayores

La directora destacó el programa UPAMI, una propuesta educativa que articula con universidades públicas para ofrecer talleres de formación gratuitos. “Acabamos de reiniciar el segundo módulo del curso ‘La bioquímica de tu cuerpo’, y lanzamos uno nuevo sobre redes sociales en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas”, precisó en radio Continental.

Además, adelantó que en octubre, gracias a un convenio con la Facultad de Agronomía, comenzarán nuevos talleres, entre los que se encuentran:

Compostaje y lombricultura

Cómo hacer una huerta

Apicultura recreativa

Introducción al mundo de los hongos comestibles

Si bien la inscripción aún no está habilitada, se espera que esté disponible en los próximos días en la página oficial del PAMI.

El PAMI Corrientes alerta por estafas virtuales

Como cierre de su exposición, González Barea emitió una importante advertencia a los afiliados sobre la proliferación de estafas virtuales y portales falsos que prometen beneficios inexistentes, como la entrega de computadoras gratuitas.

"No hagan clic en enlaces desconocidos. PAMI no regala nada por redes sociales y jamás pedirá datos bancarios por ese medio", enfatizó.

La directora recordó que cualquier beneficio oficial será comunicado exclusivamente por los canales institucionales de la obra social y que los reintegros se gestionan de manera personal en la sede de la capital.