Corrientes: los tarjeteros de Estacionamiento Medido piden un aumento del 100% y amenazan con movilizarse

El reclamo de los tarjeteros por una mejora en sus ingresos ha escalado. Claudio Romero, referente del sector, confirmó que han solicitado un aumento del 100% en la tarifa del estacionamiento medido a la Municipalidad de Corrientes. El pedido será presentado a la Secretaría de Coordinación de Gobierno y el grupo espera una pronta respuesta para tratar la problemática.

El NEA volvió a registrar la inflación más baja del país: 1,7% en agosto

Según Romero, el valor actual de su servicio ha quedado muy desfasado en comparación con los precios del mercado. “Venimos muy atrasados al lado de las cocheras privadas, donde las camionetas pagan 3.500 pesos la hora y los autos 3.000”, contrastó, señalando que en otros casos el precio puede ser de 2.500 pesos.

El pedido justificado por la crisis y el futuro

Actualmente, el precio del estacionamiento medido en la Capital correntina es de 500 pesos para los autos locales que están al día con los impuestos, 800 para los que no están en regla y 1.000 para los de fuera de la capital. De esa tarifa, los tarjeteros obtienen una ganancia del 40%.

Romero explicó que el ingreso diario no les alcanza para cubrir sus gastos, que aumentan día a día, como el transporte, la comida y el combustible.

Universidades en alerta: el rector de la UNNE anticipó una marcha masiva tras el veto de Javier Milei

“Con lo que se recauda diariamente es para vivir en el día, no es para darse un lujo con lo que se está ganando”, afirmó. En ese sentido, recordó que la mayoría de sus compañeros provienen de familias numerosas y de muy bajos recursos.

Por eso, el sector pide que la nueva tarifa para los autos capitalinos sea de al menos 1.000 pesos, lo que representaría un aumento del 100%. La última actualización había sido del 60%.

La petición formal y la amenaza de movilización

Romero indicó que la nota con el pedido será entregado a la oficina del secretario Hugo Calvano y están a la espera de ser recibidos para "evaluar" los pasos a seguir. En caso de que la Municipalidad no les brinde una respuesta favorable, el referente advirtió que el sector tomará medidas de fuerza.

“La mayoría de mis compañeros quieren hacer una manifestación”, aseguró, dejando en claro que están dispuestos a movilizarse si sus demandas no son escuchadas.

La pelota está del lado de la Municipalidad

El reclamo de los tarjeteros pone en evidencia la crisis que atraviesan los trabajadores de la economía informal frente al aumento de los costos. La pelota está ahora del lado del municipio, que deberá decidir si concede la suba del estacionamiento medido o se arriesga a una nueva movilización en las calles de la ciudad.