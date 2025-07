Corrientes Renace: el Teatro Juan de Vera, un faro cultural que vuelve a brillar

La noche del martes marcó un hito en la vida cultural de Corrientes: el Teatro Oficial “Juan de Vera” reabrió sus puertas tras una profunda y millonaria refacción. Más que una simple obra de infraestructura, la reinauguración se erigió como un potente símbolo de la apuesta provincial por la cultura, la inclusión y la modernización.

El gobernador Gustavo Valdés, quien encabezó el acto, sentenció el espíritu del evento: "Que sea un teatro abierto a la comunidad". El imponente coliseo, ícono arquitectónico de la ciudad, fue el epicentro de un acto al que asistieron destacadas figuras políticas, incluyendo al gobernador del Chaco, Leandro Zdero. }

Para Valdés, la inversión en el Vera no es un gasto, sino parte de una visión estratégica de gobierno que busca convertir a Corrientes en un "faro cultural" para la región. "Si no desarrollamos nuestra cultura, no vamos a poder tener como pueblo una identidad", subrayó el mandatario, vinculando directamente el arte con el desarrollo económico y la identidad colectiva.

Inclusión y tecnología de punta en un Monumento Histórico

Las obras, detalladas por el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, representan una restauración integral que respetó la riqueza histórica del edificio, declarado monumento, mientras lo dotaba de tecnología de vanguardia.

Se renovó por completo el escenario, se modernizaron los sistemas de sonido, iluminación y telonería con equipos de última generación. Pero quizás uno de los puntos más salientes sea la incorporación de herramientas de accesibilidad universal: tótems informativos, visitas táctiles, lengua de señas, aro magnético y pictogramas, asegurando que el arte sea, verdaderamente, para todos.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, y la directora del Teatro Vera, Lourdes Sánchez, destacaron la reapertura del coliseo correntino. Kunin lo calificó como un "faro en la cultura de la región".

Mientras que Sánchez resaltó que la remodelación trasciende la obra civil para convertirse en la reafirmación del "patrimonio inmaterial" de la provincia. La promesa de una "programación maravillosa" para este año ya genera expectativas.

Un símbolo de identidad y proyección nacional

La noche de reapertura fue un espectáculo en sí misma. La voz de Patricia Sosa entonando el Himno Nacional Argentino dio inicio a la gala, seguida por un emotivo video institucional y cuadros artísticos que incluyeron lírica y danza. El estreno de la obra "Renace" coronó la jornada, simbolizando no solo la vuelta a la vida del teatro, sino también el resurgir cultural de Corrientes.